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    NASA’ya göre galaksimizde sanılandan çok daha fazla “başıboş” gezegen var

    NASA artık galaksimizin milyarlarca değil trilyonlarca haydut gezegene ev sahipliği yaptığına inanıyor. Bu gezegenler bir yıldız sistemine yer çekimsel olarak bağlı olmayan kazazedeler konumunda.
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    NASA’ya göre sanılandan çok daha fazla “başıboş” gezegen var Tam Boyutta Gör
    NASA ve Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları artık Samanyolu galaksisinde milyarlarca değil trilyonlarca gezegenin "başıboş" olduğuna inanıyor. Bazen gezgin gezegenler ya da göçebeler olarak da adlandırılan bu yıldızlar arası dolaşan haydıt gezegenler, diğer gezegenler gibi bir yıldızın etrafında oluşmuş, ancak daha sonra çeşitli nedenlerden ötürü yıldızlarının çekim gücünden kopmuşlardır. Başlangıçta kendi galaksimizin milyarlarca başıboş gezegen içerebileceğine inanılıyordu ancak gerçek sayı trilyonları bulabilir.

    Haydut gezegenler sanılandan çok daha fazla

    NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde kıdemli araştırmacı bilim insanı olan David Bennett, Samanyolu'nun yıldızlardan 20 kat daha fazla başıboş gezegene ev sahipliği yaptığını tahmin ettiklerini söyledi. Bu da tek başına dolaşan trilyonlarca gezegene denk geliyor. Araştırmacıların elde ettiği bulgular ise Astrofizikte Mikromerceklenme Gözlemleri ya da kısaca MOA olarak bilinen dokuz yıllık bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkarıldı.

    Bilindiği üzere kütlesi olan her şey uzay-zaman dokusunu büker. Bir bowling topunu tramboline koyduğunuzda nasıl bir çukur oluşuyorsa uzay-zaman da böyle bükülür. Işığın her ne kadar düz bir çizgide ilerlediğini varsaysak da aslında bu şartlar altında ışık da eğrileri takip ederek bükülür. Bu ilginç olay, uzaktaki nesneleri keşfetmek için uzunca bir süredir bilim insanları tarafından kullanılıyor. Osaka Üniversitesi'nden Profesör Takahiro Sumi, mikro merceklenmeyi kullanarak düşük kütleli gezegenler ve hatta ilkel kara delikler gibi nesneleri bulabileceğimizi söylüyor. Bu nesneleri doğrudan göremesek de, yerçekimini kullanarak onların varlığını tespit edebilmek mümkün.

    Mayıs 2027'de fırlatılacak olan Nancy Grace Roma Uzay Teleskobu, NASA'nın daha da düşük kütleli gezegenler bulmasına yardımcı olacak ve bu da gezegen oluşum mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak.

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