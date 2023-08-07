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    NASA’dan tarihi başarı: Voyager 2 ile iletişim tekrar sağlandı

    NASA tarafından gönderilen hatalı bir komut güncellemesinin ardından efsanevi Voyager 2 uzay aracıyla iletişim kesilmişti. NASA, yoğun uğraşlar sonucunda şimdi iletişimin tekrar kurulduğunu duyurdu.
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    NASA’dan tarihi başarı: Voyager 2 ile iletişim tekrar sağlandı Tam Boyutta Gör
    NASA, yapmış olduğu açıklamada iletişimi kesilen tarihi Voyager 2 uzay aracıyla tekrardan tam bağlantının sağlandığını duyurdu. Bilindiği üzere NASA tarafından araca gönderilen rutin bir komut dizisi uzay aracının anten yöneliminde 2 derecelik bir değişikliğe neden olmuş ve iletişim kopmuştu. NASA, yoğun uğraşlar sonucunda Voyager 2’nin kalp atışlarını tespit etmiş ve sinyal kaynağına yeni komutlar göndermişti. Bu hamle görünüşe göre işe yaradı.

    Voyager 2 ile tam iletişim sağlandı

    NASA'nın Voyager 2'si hatalı bir sinyal yüzünden uzayda kaybolmuştu, ancak "yıldızlararası haykırış" olarak adlandırılan ve milyarlarca kilometre öteye gönderilen bir komut, iki haftalık sessizliğin ardından uzay aracıyla teması yeniden sağladı.

    Yaklaşık 46 yıl önce Dünya'dan ayrılan Voyager 2, Temmuz ayında kontrolörlerin yanlışlıkla antenini Dünya'dan 2 derece uzağa kaydıran bir komut göndermesiyle iletişim almayı ya da iletmeyi durdurmuştu. ABD uzay ajansı, bu hafta NASA'nın dünyanın dört bir yanındaki dev radyo antenlerinden oluşan Derin Uzay Ağı'nın uzay aracından bir kalp atışına benzer zayıf bir sinyal aldığını söylemişti. Voyager görevlerini yöneten NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamaya göre, mühendisler uzay aracına Dünya'ya dönmesi için Avustralya'nın başkenti Canberra'daki devasa çanağındaki en güçlü verici ile yeni bir komut gönderme çalıştı.

    NASA’dan tarihi başarı: Voyager 2 ile iletişim tekrar sağlandı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamada yaklaşık 19,9 milyar kilometre uzaklıktaki Voyager 2’ye gönderilen komutun 37 saat sonra işe yaradığı tespit edildi. Aracın bize olan uzaklığı yüzünden gönderilen komut sinyalleri ışık hızında gidiyor olmalarına rağmen hedefe 18,5 saatte ulaşıyor. Aynı şekilde sinyallerin bize gelmesi de o kadar sürüyor.

    Eğer bu hamleler başarılı olmasaydı Voyager 2 ekibi ve NASA, 46 yaşındaki sondanın Ekim ayında otomatik olarak yönünü sıfırlamasını beklemek zorunda kalacaktı. Bu ay fırlatılış yıldönümü olan Voyager 2, 1977'de Güneş Sistemi boyunca ilerlemek üzere yola çıktı ve 2018'de Güneş'in heliosferi ile diğer yıldızların astro küreleri arasındaki bölge olan yıldızlararası uzaya girdi. Neptün ve Uranüs'ün yakınından geçen tek uzay aracı olan Voyager'ın ikizi Voyager 1 ise şu anda yaklaşık 24 milyar kilometre uzakta olup Dünya'dan en uzakta bulunan uzay aracı konumunda.

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