NASA’dan tarihi başarı: Voyager 2 ile iletişim tekrar sağlandı

Voyager 2 ile tam iletişim sağlandı
NASA'nın Voyager 2'si hatalı bir sinyal yüzünden uzayda kaybolmuştu, ancak "yıldızlararası haykırış" olarak adlandırılan ve milyarlarca kilometre öteye gönderilen bir komut, iki haftalık sessizliğin ardından uzay aracıyla teması yeniden sağladı.
Yaklaşık 46 yıl önce Dünya'dan ayrılan Voyager 2, Temmuz ayında kontrolörlerin yanlışlıkla antenini Dünya'dan 2 derece uzağa kaydıran bir komut göndermesiyle iletişim almayı ya da iletmeyi durdurmuştu. ABD uzay ajansı, bu hafta NASA'nın dünyanın dört bir yanındaki dev radyo antenlerinden oluşan Derin Uzay Ağı'nın uzay aracından bir kalp atışına benzer zayıf bir sinyal aldığını söylemişti. Voyager görevlerini yöneten NASA Jet İtki Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamaya göre, mühendisler uzay aracına Dünya'ya dönmesi için Avustralya'nın başkenti Canberra'daki devasa çanağındaki en güçlü verici ile yeni bir komut gönderme çalıştı.
Eğer bu hamleler başarılı olmasaydı Voyager 2 ekibi ve NASA, 46 yaşındaki sondanın Ekim ayında otomatik olarak yönünü sıfırlamasını beklemek zorunda kalacaktı. Bu ay fırlatılış yıldönümü olan Voyager 2, 1977'de Güneş Sistemi boyunca ilerlemek üzere yola çıktı ve 2018'de Güneş'in heliosferi ile diğer yıldızların astro küreleri arasındaki bölge olan yıldızlararası uzaya girdi. Neptün ve Uranüs'ün yakınından geçen tek uzay aracı olan Voyager'ın ikizi Voyager 1 ise şu anda yaklaşık 24 milyar kilometre uzakta olup Dünya'dan en uzakta bulunan uzay aracı konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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