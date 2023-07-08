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    NBA 2K24 resmi olarak duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi!

    Spor oyunlarının en popülerlerinden birisi olan NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K24 resmi olarak duyuruldu. Oyunun fiyatı, çıkış tarihi ve kapak yıldızları haberimizde.
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    NBA 2K24 resmi olarak duyuruldu: İşte fiyatı ve çıkış tarihi! Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K22, resmi olarak duyuruldu. İşte oyunun fiyatı, çıkış tarihi ve kapak yıldızları.

    NBA 2K24 resmi olarak duyuruldu

    Geçtiğimiz saatlerde NBA 2K'nın resmi Twitter hesabından oyunun duyurusu yapıldı. Duyuruya göre bu yılki oyunun kapağını 41 yaşında trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant süsleyecek. Geçtiğimiz yıl ise Michael Jordan'ın 23 numaralı formasıyla 2K23'ün kapağında yer aldığını görmüştük.

    NBA 2K24, 8 Eylül 2023 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak. Ayrıca PS5 ve Xbox Series X/S için çapraz oyun uyumluluğunu da destekleyecek. Ancak oyunun bu yılki PC sürümünün yeni nesil olmayağını belirtelim. Oyunun üç çeşidi olacak: Kobe Bryant Edition (standart versiyon), Black Mamba Edition ve 25th Anniversary Edition

    NBA 2K24 fiyatı

    Oyunun ne yazık ki Türkiye için mağaza sayfaları henüz açılmadı ancak Kobe Bryant Edition'ın fiyatı PS5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar, Switch, PC, PS4 ve Xbox One için 60 dolar olacak. Black Mamba Edition sürümü için açıklanan fiyat ise 99,99 Dolar. Ayrıca bu sürüm, 100K sanal para birimi ve MyTEAM İçeriği sunacak. 

    25th Anniversary Edition isimli sürümse, oyunun en pahalı versiyonu diyebiliriz. Mamba sürümündeki içeriklere ek olarak 12 aylık NBA League Pass aboneliği, oyun içi koleksiyon öğeleri ve güçlendirmeler içerecek. 10 Eylül 2023’e kadar sınırlı bir süreliğine satılacak olan sürümün fiyatı ise 149,99 dolar.

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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