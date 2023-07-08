Deadpool 3’ün kadrosu genişliyor: Jennifer Garner, Elektra rolünü tekrar canlandıracak

2019 yılında 20th Century Fox’ın Disney tarafından satın alınması Marvel, bir süredir sinema ve dizilerde kullanamadığı bazı karakterlerin haklarına tekrar sahip olmuştu. Bu satın alımın ardından X-Men ve Fantastic Four gibi birçok seri sıfırlansa da stüdyo, Deadpool’ın Sinematik Evrende devam edeceğini belirtmişti. Bu doğrultuda geliştirilen Deadpool 3, kadrosu ile hayranları etkilemeye başladı. The Hollywood Reporter’ın iddiasına göre Jennifer Garner, Elektra Natchios olarak yapımda yer alacak.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)