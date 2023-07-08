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    Deadpool 3’ün kadrosu genişliyor: Jennifer Garner, Elektra rolünü tekrar canlandıracak

    Marvel Sinematik Evreninde geçecek olan ilk Deadpool filmi için heyecan büyüyor. Çoklu evren hikayesi ile hayranları etkileyecek yapım, 2000’lerin Marvel yapımlarından birçok isme sahip olacak.
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    Jennifer Garner Deadpool 3 yapımında yer alacak Tam Boyutta Gör
    Süper kahraman filmlerine olan ilgi son yıllarda azalsa da Sony, Marvel ve DC stüdyoları bu yapımlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yapımlar tarafından son yıllarda kullanılan çoklu evren konsepti, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Deadpool 3 tarafından da işlenecek.

    Elektra, Deadpool 3 için beyaz perdeye dönüyor

    2019 yılında 20th Century Fox’ın Disney tarafından satın alınması Marvel, bir süredir sinema ve dizilerde kullanamadığı bazı karakterlerin haklarına tekrar sahip olmuştu. Bu satın alımın ardından X-Men ve Fantastic Four gibi birçok seri sıfırlansa da stüdyo, Deadpool’ın Sinematik Evrende devam edeceğini belirtmişti. Bu doğrultuda geliştirilen Deadpool 3, kadrosu ile hayranları etkilemeye başladı. The Hollywood Reporter’ın iddiasına göre Jennifer Garner, Elektra Natchios olarak yapımda yer alacak.

    Jennifer Garner Deadpool 3 yapımında yer alacak Tam Boyutta Gör
    Garner, daha çnce 2003 yılının Daredevil yapımında ve 2005 yılının Elektra yapımında da karaktere hayat vermişti. Her iki film de eleştirilere maruz kalsa da Garner’ın performansı hayranlar tarafından oldukça beğenilmişti. Elektra daha sonra Netflix’in Daredevil ve The Defenders yapımlarında yer alsa da karakter beyaz perdede tekrar karşımıza çıkmamıştı. Deadpool 3’te Elektra’nın yer alması, filmin çoklu evren hakkında olacağını bir kez daha doğrular nitelikte. İddialara göre yapım, Ben Affleck’in Daredevil karakterine ve birçok Fox Evreninde yer alan X-Men karakterlerine yer verecek. Hugh Jackman’ın bu yapım için bir kez daha Wolverine karakterini canlandıracağını da hatırlatalım. 
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    mk148a 1 gün önce

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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