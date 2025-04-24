Ghost of Yotei çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni fragman

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Tam Boyutta Gör 2020 yılında Sucker Punch tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera oyunu Ghost of Tsushima’nın devam oyunu Ghost of Yotei için çıkış tarihi açıklandı. Üstelik Türkçe dil desteğiyle geliyor.

2 Ekim'de PS5'e geliyor

Kaçıranlar için Ghost of Yotei, ilk oyunda bulunan Jin Sakai'nin hikayesinin devamı yerine Shamisen kullanan Atsu adında yeni bir kadın kahramanı canlandıracak. Ayrıca tarihsel olarak oyun, ilk oyundan yüzlerce yıl sonrasında geçecek. İlk oyun 1274 yılında geçerken Ghost of Yotei ise 1603 yılında geçecek.

Paylaşılan yeni video ile birlikte Sony, Ghost of Yōtei'nin, 2 Ekim 2025'te PlayStation 5 için piyasaya çıkacağını duyurdu. Türkçe desteğine ek olarak temel oyun 69,99 dolar, Digital Deluxe Edition ise 79,99 dolar fiyatla geliyor.

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Digital Deluxe Edition'da sunulacak içerikler ise şu şekilde: dört kozmetik kilidini açma ve Travelers Haritası için erken kilit açma. Collector's Edition paketinde ise, oyundaki Atsu'nun maskesinin bir kopyası, bir kuşak, tsuba, sanat kartları, zeni hajiki jeton oyunu ve kesesi ve bir kağıt el işi ginko ağacı gibi bir dizi fiziksel koleksiyon öğesinin yanı sıra Dijital Deluxe Edition'da bulunan aynı oyun içi öğeleri içerecek.

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