NEC'den IPS panelli ve DisplayPort destekli 23-inç monitör: EA232WMi

Japon elektronik üreticisi NEC, IPS panel kullandığı EA232WMi modeli isimli yeni monitörün Avrupa'da lanse etti. 23-inç boyutunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitör, W-LED teknolojisini esas alıyor ve 14ms tepki süresiyle geliyor. NEC'in açıklamalarına göre parlaklık seviyesi 30 cd/m2, karşıtlık oranı ise 1000:1 olan monitör, ortam ısış sensörü ile parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Üzerinde yer alan ECO butonu ile ekonomi modunu devreye sokak ve bu sayede enerji verimliliği unan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanırken aynı zamanda dört adet USB portunu da üzerinde barındırıyor.

Her biri 1 Watt kapasiteli iki adet hoparlöre ve hem yüksekliği ayarlanabilen hem de farklı hareket kabiliyetlerine (yüksekliği ayarlanabilen, öne-arkaya yatırılabilen ve döndürülebilen) panele sahip monitör, Avrupa'da 374 Avro olarak telaffuz edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.