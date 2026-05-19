LG, dünyanın ilk doğal 1000Hz Full HD oyuncu monitörünü tanıttı

LG UltraGear 25G590B, 24.5 inç boyutunda IPS LCD bir panelle geliyor ve Full HD (1920×1080) çözünürlük sunuyor. LG, bu tercih ile hem yüksek kare hızlarını desteklemeyi hem de profesyonel oyuncular için minimum gecikme ve maksimum netlik sağlamayı hedefliyor.

Şirket, bu modelin doğal 1000 Hz desteğiyle öne çıktığını vurgularken, geçmişte bazı monitörlerin bu seviyeye yalnızca düşürülmüş çözünürlüklerde veya çift modlu yapılarla ulaşabildiğini hatırlatıyor. Örneğin bazı rakip modeller 1440p çözünürlükte daha düşük yenileme hızları sunarken, 720p gibi daha düşük çözünürlüklerde 1000 Hz seviyelerine çıkabiliyordu. LG ise bu yeni modelde 1080p çözünürlükte doğrudan bu performansı sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Monitörde ayrıca hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik Motion Blur Reduction Pro teknolojisi yer alıyor. Bu sistem, hızlı sahnelerde oluşan gölgelenme ve smearing etkisini azaltarak özellikle hızlı nişan alma ve takip gerektiren FPS oyunlarında daha net görüntü sunmayı amaçlıyor. IPS panelde kullanılan özel düşük yansımalı kaplama ise renk doğruluğunu korurken parlama sorununu azaltıyor.

Monitör, yapay zeka destekli bazı yazılımsal özellikleriyle de dikkat çekiyor. AI Scene Optimization, oynanan oyunun türüne göre görüntü ayarlarını otomatik optimize ederek "daha gerçekçi ve derin" bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor. AI Sound özelliği ise uyumlu kulaklıklarla birlikte daha net iletişim ve daha iyi mekansal ses algısı sağlamayı amaçlıyor.

Tasarım tarafında ince çerçeveler ve küçük ayak iziyle masaüstünde daha fazla alan bırakılması hedeflenmiş Ayrıca hassas yükseklik, eğim ve döndürme ayarları için kalibrasyon göstergeleri de bulunuyor. Arka bölümde ise isteğe bağlı RGB aydınlatma yer alıyor.

LG UltraGear 25G590B modelinin 2026’nın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. LG, fiyatlandırma ve bölgesel satış detaylarını ise lansmana yakın bir tarihte açıklayacağını belirtiyor.