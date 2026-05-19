Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG, dünyanın ilk doğal 1000Hz Full HD oyuncu monitörünü tanıttı

    LG, oyuncuları hedefleyen UltraGear 25G590B isimli monitörünü duyurdu. Şirket, bu modelin dünyada 1080p çözünürlükte 1000Hz doğal yenileme hızına ulaşabilen ilk monitör olduğunu belirtiyor. 

    LG, dünyanın ilk doğal 1000Hz Full HD oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    LG, rekabetçi e-spor oyuncularını hedefleyen yeni UltraGear 25G590B gaming monitörünü duyurdu. Şirket, bu modelin dünyada 1080p çözünürlükte 1000Hz doğal yenileme hızına ulaşabilen ilk monitör olduğunu belirtiyor. 

    LG UltraGear 25G590B özellikleri

    LG UltraGear 25G590B, 24.5 inç boyutunda IPS LCD bir panelle geliyor ve Full HD (1920×1080) çözünürlük sunuyor. LG, bu tercih ile hem yüksek kare hızlarını desteklemeyi hem de profesyonel oyuncular için minimum gecikme ve maksimum netlik sağlamayı hedefliyor. 

    Şirket, bu modelin doğal 1000 Hz desteğiyle öne çıktığını vurgularken, geçmişte bazı monitörlerin bu seviyeye yalnızca düşürülmüş çözünürlüklerde veya çift modlu yapılarla ulaşabildiğini hatırlatıyor. Örneğin bazı rakip modeller 1440p çözünürlükte daha düşük yenileme hızları sunarken, 720p gibi daha düşük çözünürlüklerde 1000 Hz seviyelerine çıkabiliyordu. LG ise bu yeni modelde 1080p çözünürlükte doğrudan bu performansı sağlayabiliyor.

    LG, dünyanın ilk doğal 1000Hz Full HD oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Monitörde ayrıca hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik Motion Blur Reduction Pro teknolojisi yer alıyor. Bu sistem, hızlı sahnelerde oluşan gölgelenme ve smearing etkisini azaltarak özellikle hızlı nişan alma ve takip gerektiren FPS oyunlarında daha net görüntü sunmayı amaçlıyor. IPS panelde kullanılan özel düşük yansımalı kaplama ise renk doğruluğunu korurken parlama sorununu azaltıyor.

    Monitör, yapay zeka destekli bazı yazılımsal özellikleriyle de dikkat çekiyor. AI Scene Optimization, oynanan oyunun türüne göre görüntü ayarlarını otomatik optimize ederek "daha gerçekçi ve derin" bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor. AI Sound özelliği ise uyumlu kulaklıklarla birlikte daha net iletişim ve daha iyi mekansal ses algısı sağlamayı amaçlıyor.

    Tasarım tarafında ince çerçeveler ve küçük ayak iziyle masaüstünde daha fazla alan bırakılması hedeflenmiş Ayrıca hassas yükseklik, eğim ve döndürme ayarları için kalibrasyon göstergeleri de bulunuyor. Arka bölümde ise isteğe bağlı RGB aydınlatma yer alıyor.

    LG UltraGear 25G590B modelinin 2026’nın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. LG, fiyatlandırma ve bölgesel satış detaylarını ise lansmana yakın bir tarihte açıklayacağını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eminevim araba hesaplama kim milyoner olmak ister mülakat soruları bioshock remastered türkçe yama 1.3 multijet yakıt tüketimi motor subap lastiği arızası nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum