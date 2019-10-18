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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Need for Speed Heat’in sistem gereksinimleri açıklandı

    Need for Speed Heat'in sistem gereksinimleri, oyunun geliştiricisi Ghost Games tarafından açıklandı. Makul sayılabilecek seviyede donanım talep eden oyun, 8 Kasım'da piyasaya sürülecek.
    11 dk.
    22
    35
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Need for Speed Heat’in sistem gereksinimleri açıklandı
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    Yılların eskitemediği seri Need for Speed’in yeni oyunu Need for Speed Heat için sistem gereksinimleri listesi sonunda yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları, yapay Mars ve Ay toprağında sebze yetiştirdi"

    Oyunun geliştiricisi Ghost Games tarafından yapılan resmi duyuru neticesinde açıklanan gereksinimlerde dikkat çeken nokta, serinin bir önceki oyunu Need for Speed Payback’e kıyasla artan işlemci ve bellek ihtiyacı olmuş. Yine de birçok oyuncu için ulaşılabilir olan donanım ihtiyaçları listesine aşağıda göz atabilirsiniz.

    Minimum sistem gereksinimleri

    • Windows 10 işletim sistemi
    • Intel Core i5-3570 veya AMD FX-6350 işlemci
    • 8 GB RAM
    • Nvidia GeForce GTX 760 veya Radeon 7970 / Radeon R9 280x ekran kartı
    • DirectX 11
    • 50 GB boş alan

    Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

    • Windows 10 işletim sistemi
    • Intel Core i7-4790 veya Ryzen 3 1300X işlemci
    • 16 GB RAM
    • Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartı
    • DirectX 11
    • 50 GB boş alan

    Oyun için 4K kalitede bir de video yayınlanmış durumda. Oyunun gece modu oynanışına ait videoya aşağıda göz atabilirsiniz. Need for Speed Heat 8 Kasım 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.



    https://wccftech.com/need-for-speed-heat-just-got-pc-system-requirements-and-brand-new-4k-gameplay-footage/ Yorum Yaz
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