Need for Speed Heat’in sistem gereksinimleri açıklandı

Yılların eskitemediği seri Need for Speed’in yeni oyunu Need for Speed Heat için sistem gereksinimleri listesi sonunda yayınlandı.

Oyunun geliştiricisi Ghost Games tarafından yapılan resmi duyuru neticesinde açıklanan gereksinimlerde dikkat çeken nokta, serinin bir önceki oyunu Need for Speed Payback’e kıyasla artan işlemci ve bellek ihtiyacı olmuş. Yine de birçok oyuncu için ulaşılabilir olan donanım ihtiyaçları listesine aşağıda göz atabilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri

Windows 10 işletim sistemi

Intel Core i5-3570 veya AMD FX-6350 işlemci

8 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 760 veya Radeon 7970 / Radeon R9 280x ekran kartı

DirectX 11

50 GB boş alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

Windows 10 işletim sistemi

Intel Core i7-4790 veya Ryzen 3 1300X işlemci

16 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartı

DirectX 11

50 GB boş alan

Oyun için 4K kalitede bir de video yayınlanmış durumda. Oyunun gece modu oynanışına ait videoya aşağıda göz atabilirsiniz. Need for Speed Heat 8 Kasım 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak.

https://wccftech.com/need-for-speed-heat-just-got-pc-system-requirements-and-brand-new-4k-gameplay-footage/