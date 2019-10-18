Bilim insanları, yapay Mars ve Ay toprağında sebze yetiştirdi

Tam Boyutta Gör Hollanda’da bulunan Wageningen Araştırma Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, NASA tarafından geliştirilen yapay Mars ve Ay toprağında tarım ürünü yetiştirdi. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre gelecekte buralarda kurulması beklenen kolonilerde yaşayan insanlara yiyecek sağlamak ve söz konusu yerlerde yetişen ürünlerden tohum elde etmek mümkün görünüyor.

Open Agriculture dergisinde yayınlanan rapora göre araştırmacılar, bahsi geçen toprak örneklerinde 10 değişik tarım ürünü yetiştirmeyi denemişler. Tere, roka, domates, turp, çavdar, kinoa, ıspanak, Frenk soğanı, bezelye ve pırasa yetiştirmeyi deneyen Wieger Wamelink ile meslektaşları, dokuz üründen yenilebilir mahsul ve tekrar kullanıma uygun tohum elde edebilmişler. Üretim aşamasında başarısız olunan tek sebze türünün ise ıspanak olduğu ifade ediliyor.

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Yapay toprakta yetişen sebzelerin Dünya koşullarında yetiştirilen ürünlerle kıyaslanamayacağının belirtildiği açıklamada, yapay Mars toprağından elde edilen rekoltenin Ay toprağına kıyasla daha yüksek olduğu belirtilmiş.

Ekip lideri Wieger Wamelink yapmış olduğu açıklamalarda, “İleride kurulması planlanan kolonilerin bahsi geçen ürünleri sürdürülebilir ve kapalı bir zirai ekosistem içinde üretmesi yönünde önemli bir adım attık. Yapay Mars toprağında yetiştirdiğimiz ilk domateslerin kırmızıya dönmesini görmek harika bir tecrübeydi.” ifadelerini kullanmış.

https://futurism.com/the-byte/grow-crops-martian-soil