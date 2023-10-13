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    Yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Opel’in Türkiye ve birçok ülkede en çok satılan B segmentindeki modeli Corsa, yenilenen yüzüyle ülkemizde satışa sunuldu. Corsa, benzinli motorların yanı sıra elektrikli olarak da tercih edilebiliyor.
    Yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik Türkiye'de: İşte fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Opel’in 1982’den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunuldu. Yeni Opel Corsa fiyatı 880.900 TL’den başlıyor. GS donanımıyla sunulan yeni Opel Corsa Elektrik ise 1.175.900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

    Yeni Opel Corsa fiyat listesi 💸 (Ekim 2023)
    Versiyon Fiyat
    1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 880.900 TL
    1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.008.900 TL
    1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.068.900 TL
    1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.191.900 TL
    Corsa Elektrik 100 kW GS 1.175.900 TL

    Yeni Corsa’nın giriş seviyesini 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ayrıca GS donanımıyla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.

    Yeni Opel Corsa, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Daha cesur, heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa, yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör’ünü ve Opel’in yeniden tasarlanan “Şimşek” logosunu tek bir ögede birleştiriyor. Siyah Vizör, Corsa’nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını ve LED farları kapsıyor. Yeni “Şimşek” logosu, arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Yeni Corsa ile ilk kez sunulan ‘’Grafik Gri’’ gövde rengi de yeni modelin ihtişamlı bir şekilde parlamasına yardımcı oluyor.

    Yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik Türkiye'de: İşte fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Yeni Opel Corsa toplamda 6 farklı renk seçeneğinin yanı sıra, siyah tavan ile de sunulmaya devam ediyor. Siyah cam çerçeveleri, iki farklı alt ızgara tasarımı, bagaj kapağının merkezindeki siyah ya da gümüş renkli “CORSA” yazısı, 16 ve 17 inçlik yeni alaşım jant tasarımları ve panoramik cam tavan seçeneği ile yeni Opel Corsa, çok daha cesur ve modern bir görünüm sergiliyor. 

    Daha teknolojik ve daha yalın

    Yeni Opel Corsa’nın iç mekanı da çok sayıda yeni özellik barındırıyor. Yeni spor koltuklar, düz tabanlı suni deri direksiyon simidi, E-Toggle ve sezgisel bilgi-eğlence sistemi ile, hem sürücü hem de yolcular için iç mekanda daha iyi hissettiren modern bir atmosfer oluşturuyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir platform olarak, daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine  sahip oluyor.

    Güncel Astra neslinde de olduğu gibi, “Maksimum Detoks” ilkesi, yeni Corsa’da da kendini gösteriyor. Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getiriliyor. İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor.

    Sürücü odaklı kokpit yapısında gösterge paneli, GS donanımından itibaren 7 inçlik bir dijital ekranla donatılıyor. Isıtmalı ön koltuklar ve ısıtma fonksiyonlu düz tabanlı suni deri direksiyon simidi de yeni Corsa ile soğuk günlerde sıcak bir yolculuk yapılabilmesini sağlıyor. 

    Güvenlikten taviz verilmiyor

    Yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik Türkiye'de: İşte fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Baz donanımdan itibaren standart olarak sunulan güvenlik özellikleriyle Opel Corsa rekabette ayrışıyor. Hız sabitleme sistemi (Cruise Control), sürücü yorgunluk tespit sistemi, yokuş kalkış sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, aktif acil frenleme sistemi, ön & arka park sensörleri standart olarak sunulurken, Opel’e özgü aydınlatma sistemi IntelliLux LED Matrix Farlar‘a ise opsiyonel olarak sahip olunabiliniyor.

    3 farklı donanım paketi

    Yeni Opel Corsa’nın giriş seviyesini oluşturan Edition donanımında, 16 inçlik alaşımlı jantlar, LED ön farlar, LED ön sis farları, uzun far asistanı, arka park sensörü, seçilebilir “Spor” sürüş moduna sahip spor şasi (sadece EAT8 şanzımanlı versiyonda), ön çarpışma ikazı, aktif acil frenleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, şerit koruma özelliği ile aktif şerit takip sistemi, yağmur sensörü, düz tabanlı suni deri (sadece EAT8 şanzımanlı versiyonda) direksiyon, hız sabitleyici, “Fresez” siyah kumaş koltuk döşemesi, Akoya gri iç dekor, 5 inçlik monokrom ekranlı radyo, Bluetooth ve 4 hoparlör standart olarak sunuluyor.

    GS donanımınındaki yeni Opel Corsa modellerindeyse Edition’a ek olarak; 16 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanan elektrikli yan aynalar, siyah Corsa yazısı, parlak siyah ön tampon alt ızgarası, ön ve arkada siyah Opel logoları, kör nokta uyarı sistemi, 7 inçlik dijital sürücü göstergesi, 130 derecelik geri görüş kamerası, alaşımlı spor pedallar, siyah tavan, ön & arka park sensörü, elektronik iklim kontrollü klima, ön koltuk ısıtması, direksiyon ısıtması, “Banda” beyaz ve “Mucizevi” siyah spor koltuklar, “Sessiz” siyah iç dekor, 10 inçlik multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay & Android Auto ile LED stoplar sunuluyor.

    Yeni Opel Corsa’nın en üst donanım seviyesi olan Ultimate da ise; 17 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, ambiyans aydınlatma, karartılmış arka camlar, 180 derecelik dijital panoramik geri görüş kamerası, 7 inçlik dijital sürücü göstergesi, anahtarsız çalıştırma, navigasyon, köpekbalığı anten, “Sessiz” siyah iç dekor, 10 inçlik multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay & Android Auto, siyah tavan ve panoramik cam tavan standart olarak sunulurken IntelliLux LED® Matrix Farlar opsiyonel olarak eklenebiliyor.

    Yeni Opel Corsa Elektrik🔽

    Yeni Opel Corsa ve Corsa Elektrik Türkiye'de: İşte fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Yeni Opel Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, GS donanım paketi ve 136 HP’lik elektrikli motoruyla, 1.175.900 TL’den başlayan fiyatlardan satışa sunuldu. 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüsüne her an üstün sürüş keyfi yaşatıyor. Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor.

    8 yıl 160.000 km garanti sunulan 50 kWh batarya, 18 modül ve 216 hücreden oluşuyor. Yeni Opel Corsa Elektrik’in diğer teknik özellikleri arasında, 7,4 kW on board charger, 300-450 voltaj aralığı, 100 kW DC şarj kapasitesi, tek vitesli redüktör şanzıman ve menzil kazanımı sağlayan rejeneratif fren yer alıyor. 0-50 km/s hızlanması 2,8 saniye süren Corsa Elektrik, 8,2 saniyede de 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 150 km/s’de sınırlandırılmış durumda. 3 farklı sürüş modu bulunan yeni Opel Corsa Elektrik’in performans verileri ise aşağıdaki şekilde değişiklik gösteriyor:

    Opel Corsa Elektrik sürüş modları
    - Spor Normal Eko
    Güç 136 hp (100kW) 109 hp (80kW) 82 hp (60kW)
    Tork 260 Nm 220 Nm 180 Nm
    Maks. Hız 150 km/s 130 km/s 95 km/s
    Menzil -%10 354 km +%40
    Direksiyon Spor Normal Normal

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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