Dan Brown'ın yeni kitabı Netflix tarafından diziye uyarlanacak

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de çok satan Da Vinci Şifresi, Cehennem, Melekler ve Şeytanlar gibi popüler romanların yazarı olan Dan Brown, bu yıl yeni kitabını okurların beğenisine sunacak. Yazarın diğer romanlarının da baş kahramanı olan Robert Langdon'ın yeni macerasını anlatacak olan The Secret of Secrets, eylül ayında raflardaki yerini alacak.

The Secret of Secrets daha okurlarla bile buluşmadı ama daha şimdiden dizi uyarlaması için hazırlıklara başlandı. Netflix, bugüne kadarki en büyük kitap uyarlaması anlaşmalarından birine imza atarak, Dan Brown'ın yeni kitabının haklarını satın aldı. Yazarın önceki kitaplarının aksine The Secret of Secrets filme değil diziye uyarlanacak.

The Secret of Secrets Dizisini Dan Brown ve Carlton Cuse Hazırlayacak

Dan Brown'ın senaryolara doğrudan katkıda bulunacağı bu dizi uyarlamasının başında Carlton Cuse olacak. J.J: Abrams ve Damon Lindelof ile birlikte Lost'ün yürütücü yapımcılığını üstlenen Cuse, daha sonraBates Motel, Colony, Jack Ryan gibi görece başarılı dizilere de imza attı. Bu yüzden onun dâhiliyeti bu projeye dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

Haziran ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 2 gün önce eklendi

Hatırlayacağınız üzere filmlerde Robert Langdon karakterine usta oyuncu Tom Hanks hayat veriyordu. Kendisinin bu dizi projesinin bir parçası olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak rol aldığı projeler konusunda oldukça seçici davranan Hanks şu ana kadar uzun soluklu bir dizide rol almadığı için, The Secret of Secrets'ta rol alma ihtimali de düşük görünüyor.

Ünlü simgebilimci Robert Langdon, bu kez hem zamanla, hem de kadim güçlerle yarışarak kayıp bir bilim insanını ve onun insan zihnine dair ezber bozan keşiflerini içeren el yazmasını kurtarmaya çalışıyor. Bu sıradışı macera, insanlığın bilinçle ilgili anlayışını kökten değiştirebilecek tehlikeli sırların peşindeki ölümcül bir kovalamacaya dönüşüyor. Fütüristik bilimle mistik öğeleri harmanlayan The Secret of Secrets, Langdon serisinin alametifarikası olan tarihi bilmecelerle bezenmiş, aksiyon dolu bir hikâye vadediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: