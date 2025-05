The Gentlemen geri dönüyor; 2. sezona dair ilk detaylar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan The Gentlemen, geçtiğimiz yıl Netflix'te izleyici ile buluştu. Ritchie'nin aynı adlı filminin bir uzantısı olan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izleyici rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürdü. Bu da 2. sezonun önünü açtı.

İlk sezon yayınlandıktan kısa süre sonra resmen duyurulan 2. sezon, ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaştı. Netflix, dün bir paylaşım yaparak The Gentlemen'ın 2. sezonunun çekimlerine başlandığını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte yeni sezona dair ilk detaylar da paylaşıldı.

The Gentlemen'ın 2. Sezonunda Hught Bonneville ve Maya Jama da Rol Alacak

Theo James ve Kaya Scodelario'nun başrollerini paylaştığı The Gentlemen'ın 2. sezonunda ekibe katılacak yeni isimler açıklandı. Bu isimlerin başında Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington) ve Maya Jama geliyor. Onların yanı sıra; Benjamin Clementine (Dune), Benedetta Porcaroli (The Leopard), Michele Morrone (Another Simple Favour), Sergio Castellito (Conclave), Amra Mallassi (Dune: Part Two) ve Tyler Conti de 2. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak. İlk sezondaki rolleriyle geri dönecek başlıca isimler ise Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones ve Giancarlo Esposito olacak.

Haziran ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 5 gün önce eklendi

Guy Ritchie, 2. sezonda hikâyenin hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyeceğini söylüyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına da uzanacak. Yeni sezon için açıklanan isimler arasında İtalyan oyuncuların olması da bundan.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Gentlemen 2. sezon hakkında ilk detaylar paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: