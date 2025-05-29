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    The Gentlemen geri dönüyor; 2. sezona dair ilk detaylar paylaşıldı

    Geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanan The Gentlemen 2. sezonuyla geri dönüyor. Bu hafta çekimlerine başlanan 2. sezon hakkında ilk detaylar paylaşıldı.

    The Gentlemen 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan The Gentlemen, geçtiğimiz yıl Netflix'te izleyici ile buluştu. Ritchie'nin aynı adlı filminin bir uzantısı olan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izleyici rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürdü. Bu da 2. sezonun önünü açtı.

    İlk sezon yayınlandıktan kısa süre sonra resmen duyurulan 2. sezon, ekranlara gelmeye bir adım daha yaklaştı. Netflix, dün bir paylaşım yaparak The Gentlemen'ın 2. sezonunun çekimlerine başlandığını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte yeni sezona dair ilk detaylar da paylaşıldı.

    The Gentlemen'ın 2. Sezonunda Hught Bonneville ve Maya Jama da Rol Alacak

    Theo James ve Kaya Scodelario'nun başrollerini paylaştığı The Gentlemen'ın 2. sezonunda ekibe katılacak yeni isimler açıklandı. Bu isimlerin başında Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington) ve Maya Jama geliyor. Onların yanı sıra; Benjamin Clementine (Dune), Benedetta Porcaroli (The Leopard), Michele Morrone (Another Simple Favour), Sergio Castellito (Conclave), Amra Mallassi (Dune: Part Two) ve Tyler Conti de 2. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak. İlk sezondaki rolleriyle geri dönecek başlıca isimler ise Daniel Ings, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones ve Giancarlo Esposito olacak.

    Guy Ritchie, 2. sezonda hikâyenin hem tematik hem de coğrafi olarak daha da genişleyeceğini söylüyor. Birleşik Krallık'ta başlayan hikâye, yeni sezonda İtalya kıyılarına da uzanacak. Yeni sezon için açıklanan isimler arasında İtalyan oyuncuların olması da bundan.

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    turkelvis 1 saat önce

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    bir şeyi değiştirme fırsatın olsaydı neyi değiştirirdin neden honda pcx kontak dönmüyor webos mu android mi cin redbull içilir mı mustela boykot mu

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