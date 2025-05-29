Netflix'in kurucularından Reed Hastings, yapay zeka şirketi Anthropic'e katıldı

Reed Hastings, Anthropic'in Yönetim Kuruluna Katıldı
Önümüzdeki yıllarda adını daha sık duymayı beklediğimiz Anthropic, bu hafta önemli bir transfer yaptı. Netflix'in kurucularından olan, aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Reed Hastings, Anthropic'in yönetim kuruluna katıldı.
Daha önce Facebook, Microsoft, Bloomberg gibi şirketlerin yönetim kurulunda görev yapan Reed Hastings, yapay zeka alanındaki gelişmelerle de yakından ilgileniyor. Hatta kendisi birkaç ay önce, mezun olduğu Bowdoin Üniversitesi'nde bir yapay zeka araştırma programı kurulması için 50 milyon dolar bağış yapmıştı. Hastings'in şimdi Anthropic yönetim kuruluna katılmış olması, önümüzdeki dönemde bu alanda daha aktif bir rol üstleneceğini gösteriyor. Hasting, özellikle yapay zekanın toplumda sebep olacağı değişikliklerin daha derinlemesine incelenmesi konusunda şirkete katkı sunacak.
Reed Hastings, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anthropic, yapay zekanın insanlığa sağlayacağı faydalar konusunda oldukça iyimser ama aynı zamanda karşılaşılabilecek ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili zorlukların da farkında. Anthropic'in yönetim kuruluna katılıyorum çünkü onların AI geliştirme yaklaşımına inanıyorum ve insanlığın ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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