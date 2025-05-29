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    Anlık Bildirim

    Netflix'in kurucularından Reed Hastings, yapay zeka şirketi Anthropic'e katıldı

    Netflix'i bir medya devine dönüştüren Reed Hastings, şimdi de yapay zeka alanına giriyor. Netflix'in eski CEO'su, yapay zeka şirketi Anthropic'in yönetim kuruluna katıldı.

    Anthropic Tam Boyutta Gör
    Anthropic, şimdilik OpenAI kadar tanınan ya da onlar kadar sık gündeme gelen bir şirket olmasa da aslında onlar da yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyuyor. Şirketin geliştirdiği büyük dil modeli Claude, ChatGPT ve Gemini gibi güçlü rakipleriyle benzer performanslar sergiliyor. Anthropic, bunun yanı sıra yapay zekanın işleyişini daha iyi anlamak için de önemli çalışmalara imza atıyor. Nitekim şirketin değeri şimdiden 60 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

    Reed Hastings, Anthropic'in Yönetim Kuruluna Katıldı

    Önümüzdeki yıllarda adını daha sık duymayı beklediğimiz Anthropic, bu hafta önemli bir transfer yaptı. Netflix'in kurucularından olan, aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Reed Hastings, Anthropic'in yönetim kuruluna katıldı.

    Daha önce Facebook, Microsoft, Bloomberg gibi şirketlerin yönetim kurulunda görev yapan Reed Hastings, yapay zeka alanındaki gelişmelerle de yakından ilgileniyor. Hatta kendisi birkaç ay önce, mezun olduğu Bowdoin Üniversitesi'nde bir yapay zeka araştırma programı kurulması için 50 milyon dolar bağış yapmıştı. Hastings'in şimdi Anthropic yönetim kuruluna katılmış olması, önümüzdeki dönemde bu alanda daha aktif bir rol üstleneceğini gösteriyor. Hasting, özellikle yapay zekanın toplumda sebep olacağı değişikliklerin daha derinlemesine incelenmesi konusunda şirkete katkı sunacak.

    Reed Hastings, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anthropic, yapay zekanın insanlığa sağlayacağı faydalar konusunda oldukça iyimser ama aynı zamanda karşılaşılabilecek ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili zorlukların da farkında. Anthropic'in yönetim kuruluna katılıyorum çünkü onların AI geliştirme yaklaşımına inanıyorum ve insanlığın ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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    turkelvis 5 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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