Netflix’in piyasa değeri 196 milyar dolara ulaştı

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En çok tercih edilen çevrimiçi film ve dizi izleme platformlarından birisi olan Netflix, devam eden koronavirüs salgınının da etkisiyle en değerli şirketlerden biri haline geldi.

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Perşembe günkü borsa işlemlerinde %5’e varan oranda değer kazanan Netflix hisseleri, şirketin toplam piyasa değerini 196 milyar dolar seviyelerine çıkardı. İnsanların evde kalmasının getirdiği taleple 160 milyondan fazla üyeye sahip şirket, Wall Street borsasında kullanılan “Faang hisseleri” grubunda yer alıyor. Dev teknoloji şirketlerinin ilk harflerinin kullanıldığı kısaltmada Netflix ile birlikte Facebook, Amazon, Apple ve Google bulunuyor.

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Netflix’in rakipleri Amazon ve yarışın yeni oyuncusu Disney’in de üye sayısını artırdığını belirtmek gerek. Bu kapsamda Amazon’un 118 milyon Disney’in ise 50 milyona yakın üyesi olduğu belirtilmiş. Ortaya çıkan rakamlar içerik platformları için sevindirici zira koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen dizi ve film prodüksiyonları yatırımcıları umutsuzluğa sürüklememiş gibi görünüyor.

Petrol devini de geçti

Netflix’in mevcut piyasa değeri ABD’nin petrol devi ExxonMobil’i de geride bırakmış durumda. Şirketin petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak eriyen hisseleri, ExxonMobil’in piyasa değerini 166 milyar dolara çekmiş. 2013 yılının en değerli şirketinin bugün Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin %13'ü kadar değere sahip olduğunu da hatırlatmamız gerek.

https://www.theguardian.com/media/2020/apr/16/netflix-now-worth-more-than-exxonmobil-as-value-reaches-187bn

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