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    Disney Plus’ta yayınlanmayan Atatürk filmi, Netflix ve Amazon’da yayınlanacak

    Disney Plus’ta yayınlanmama kararı alınan Atatürk filmi (Atatürk dizisi) hakkında yeni gelişmeler var. Fatih Altaylı’ya göre Atatürk filmi, Netflix ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak
    Atatürk filmi, Netflix ve Amazon’da yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Disney+ platformu “Atatürk” isimli yapım hakkında aldığı karar ile Türkiye’de büyük tepkiler aldı. Disney, Ermeni lobisinin baskılarıyla Atatürk dizisinin platformda yayınlamama kararı almıştı. Sonrasında yapımın dizi şeklinde önce FOX TV’de ardından da iki parça olarak sinema salonlarında gösterileceği açıklanmıştı. Ancak gelişmeler bitmiş değil. Fatih Altaylı’ya göre Atatürk filmi, Netflix ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak

    Atatürk filmi, Netflix ve Amazon’da

    Usta gazetesi Fatih Altaylı yayınladığı bir köşe yazısında Atatürk filmi hakkında son derece önemli iddialarda bulundu. İddia diyoruz çünkü şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Altaylı’ya göre Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime girecek. Aynı zamanda ABD ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor.

    Altaylı, sinemalar dışında Atatürk dizisinin Netflix ve Amazon Prime Video’da tüm dünya çapında yayınlanacağını söyledi. Ancak yayın tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Altaylı’nın ilgili açıklaması şu şekilde:

    “Atatürk filmi sadece Türkiye’de değil, Orta Avrupa dahil Avrupa’nın tamamında, Doğu Asya’da pek çok ülkede sinemalarda gösterime giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da gösterim için ise görüşmeler sürüyor. Ve Disney Plus’ın yayınlamama kararı aldığı diziyi Amazon ve Netflix platformları dünya çapında tüm abonelerine gösterecek.

    Yani anlayacağınız Atatürk gibi, Atatürk filmi de her türlü zorluğu aşmayı başarıyor ve aldığı darbelerden güçlenerek çıkarak tüm dünya sinemalarında halkın önüne çıkmaya ve iki platformda birden gösterime girmeye hazırlanıyor.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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