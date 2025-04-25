Sinemada bu hafta: Öldürdüğün Şeyler, Yıldızlararası, Havoc (25 Nisan 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta dolu dolu bir vizyon programıyla karşı karşıyayız. Bir yandan Öldürdüğün Şeyler, Şafağa Kadar ve Kayıp Dünya gibi yeni filmler gösterime girerken, diğer yandan Yıldızlararası, Ucuz Roman ve Sith'in İntikamı gibi sevilen filmler yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Bunların yanı sıra korku ve komedi meraklıları için de sinemalara yeni filmler geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)

Tam Boyutta Gör Türkiye ortak yapımı olan Öldürdüğün Şeyler, İranlı yönetmen Alireza Khatami‘nin imzasını taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Alireza Khatami

: Alireza Khatami Oyuncular: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal

Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde ödül alan Öldürdüğün Şeyler'in tanıtım yazısı şöyle: "Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar."

2️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)

Tam Boyutta Gör Aynı adlı korku oyunundan sinemaya uyarlanan Until Dawn, bu hafta gösterime giren filmler arasında ön plana çıkan bir diğer yapım.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : David F. Sandberg

: David F. Sandberg Oyuncular: Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell

Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Film uyarlaması oyunla benzer bir hikâye anlatıyor ama oyuncuların deneyimlerinden ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.

3️⃣ Kayıp Dünya (In the Lost Lands)

Tam Boyutta Gör George R.R. Martin (Game of Thrones)'in kısa hikâyesinden uyarlanan In the Lost Lands, fantastik hikâyelerden hoşlananların şans verebileceği bir yapım. Gerçi filme gelen ilk yorumlar pek olumlu değil.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Yönetmen : Paul W.S. Anderson

: Paul W.S. Anderson Oyuncular: Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover

In the Lost Lands, hizmet ettiği kraliçe için sihirli bir gücü ele geçirmeye çalışan bir büyücüye (Jovovich) odaklanıyor. Bu güce ulaşması için Kayıp Diyarlar'dan geçmesi gereken büyücü, kendisine yol göstermesi için sert görünümlü bir rehberi (Bautista) işe alıyor. Ne var ki bu güce ulaşmak isteyen tek kişi kraliçe olmadığı için, büyücünün rehberiyle birlikte şeytani güçlerle savaşması gerekiyor.

4️⃣ Son (The End)

Tam Boyutta Gör Daha önce The Act of Killing ve The Look of Silence gibi iki şahane belgesele imza atan Joshua Oppenheimer, kurmaca tarafına geçişi "bir kıyamet müzikali" olarak tanımladığı The End ile yapıyor

Tür : Müzikal, Dram

: Müzikal, Dram Yönetmen : Joshua Oppenheimer

: Joshua Oppenheimer Oyuncular: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James

Tilda Swinton ve Michael Shannon gibi başarılı oyuncuların rol aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve etraflarındaki dünya yok olurken hayatta kalmayı başaran zengin bir aileye odaklanıyor. Yıllardır yaşadıkları sığınağın kapısında bir gün genç bir kız belirince, sığınaktaki dengeler bozulmaya başlıyor.

5️⃣ Yıldızlararası (Interstellar)

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın 2014 yapımı filmi Yıldızlararası (Interstellar), bir haftalığına IMAX salonlarına geri dönüyor

Tür : Blim-kurgu

: Blim-kurgu Yönetmen : Chirstopher Nolan

: Chirstopher Nolan Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Michael Caine, Matt Damon

Nolan'ın büyük beğeni toplayan filmi, Dünya'da hayatın sürdürülemez hâle gelmesi üzerine yaşanabilir bir gezegen bulma umuduyla uzayın derinliklerine seyahat eden bir grup astronota odaklanıyor.

6️⃣ Ucuz Roman (Pulp Fiction)

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalara dönen bir diğer modern klasik de Quentin Tarantino'nun kült filmi Ucuz Roman.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Yönetmen : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Oyuncular: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Bruce Willis

Quentin Tarantino'nun ikonik pek çok sahneye sahip bu kült filminde, suç dünyasından farklı karakterlerin hayatları tuhaf tesadüflerle birbirine bağlanıyor.

7️⃣ Star Wars: Bölüm 3 - Sith'in İntikamı (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith)

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalara geri dönen bir diğer film de Star Wars: Bölüm 3 - Sith'in İntikamı (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith).

Tür : Bilim-kurgu

: Bilim-kurgu Yönetmen : George Lucas

: George Lucas Oyuncular: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman

Prequel üçleme olarak bilinen ikinci Star Wars üçlemesinin son filmi olan Sith'in İntikamı, Anakin Skywalker'ın karanlık tarafa geçiş hikâyesini tamamlıyor. Anakin'in İmparator tarafından yozlaştırılması, eski dostları karşı karşıya getiriyor.

8️⃣ Asil Prenses (The Proud Princess)

Tam Boyutta Gör Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta öne çıkan yapım, Çek yapımı animasyon filmi Asil Prenses oluyor.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Radek Beran, David Lisy

Genç ve yakışıklı Kral Benjamin bahçıvan kılığına girerek kaleye sızar ve prensesin güvenini kazanmaya çalışır. Zamanla Carolina, onun içtenliğine ve iyiliğine hayran kalır. Gerçek kimliği ortaya çıktığında, prenses onun aslında sadece bir kral değil, aynı zamanda sevgi dolu biri olduğunu anlar.

9️⃣ Sitare Cin Kraliçesi

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Gökhan Aksu

: Gökhan Aksu Oyuncular: Veysel Çukur, Oğuz Serin, Uğur Yaprak, Rabia Önal

Sitare Cin Kraliçesi, yıllar önce şeytana kurban edilen babasının intikamını almak isteyen Rıdvan'ın başından geçenleri konu ediniyor. Rıdvan'ın babası yıllar önce şeytana kurban edilmiştir. Yaşadığı acıyı unutmayan Rıdvan, babasının intikamını almaya kararlıdır. Bunun için bir plan yapan Rıdvan'ın başına bu süreçte hiç hesapta olmayan işler gelir. Planını gerçekleştikmek için iletişim kurduğu herkes hayatını kaybeder. Şeytandan korunmayı sağlayan tılsımlı sözler sayesinde hayatta kalan Rıdvan, okuldan bir öğretmenden kendisine yardım etmesini ister. Rıdvan, olayları tamamen farklı anlatıp, kendisini masum göstermeye çalışırken, hiç beklemediği biri onun tüm foyalarını ortaya çıkarır.

🔟 Tepenin Uşakları 2: Zifin

Tam Boyutta Gör Yerli film arayanlar için bu sinemalarda bulabileceği bir diğer yerli film de Tepenin Uşakları 2: Zifin.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Yönetmen : İsmet Eraydın

: İsmet Eraydın Oyuncular: Taha Mataracı, Elvan Çanakoğlu, Köksal Çalık

Akçaabat'ta geçen film, kimsesizlikten gelen Kadir’in, aşkı için Karadeniz’e kök salan umut dolu hikâyesini anlatıyor. Kadir'in çok sevdiği Zeynep'a kavuşmak için mücadele vermesi gerekiyor.

11) Sürmeli

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek bir diğer film de düşük bir bütçeyle hayata geçirilen aksiyon filmi Sürmeli.

Tür : Aksiyon, Drama

: Aksiyon, Drama Yönetmen : Miraç Ufuk Öz

: Miraç Ufuk Öz Oyuncular: Ozan Yıldırım, Şevki Özcan, Osman Koyun

Sürmeli, ceza evine girmiş genç bir adamın dışarıda arkasından çevrilen oyunları anlatıyor.

12) Pink Floyd: Live at Pompeii

Tam Boyutta Gör Pink Floyd: Live at Pompeii, son dönemde epey revaçta olan konser filmlerinin dikkat çekici örneklerinden biri.

Tür : Konser filmi

: Konser filmi Yönetmen: Adrian Maben

1972 yılında Pink Floyd'un Pompeii’deki antik Roma Amfi Tiyatrosu’nda verdiği konseri gözler önüne seren film, 4K çözünürlük ve yeniden düzenlenmiş ses tasarımıyla salonlarda izleyiciyle buluşuyor.

13) İçimdeki Mutluluk (El Hana El Ana Feeh)

Tam Boyutta Gör Mısır yapımı bu komedi filmi, doktordan aldıkları kötü bir haberle hayatları bambaşka bir hal alan bir çiftin hikâyesini anlatıyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Khaled Marei

: Khaled Marei Oyuncular: Kareem Mahmoud Abdel Aziz, Mariam El Gendy, Dina El Sherbiny

Garip bir evlilik danışmanı olan Ahmed, eşi Eman’ın doktorundan kötü bir haber almasıyla büyük bir üzüntü yaşar. Kızlarının, yokluğunda sevgi dolu bir anne figürüne sahip olmasını sağlamak isteyen Eman; Ahmed’i, onun her zaman hoşlandığı çekici en yakın arkadaşı Fawzeya ile evlenmeye zorlar. Ahmed ve Fawzeya evliliklerinin ardından birbirlerine ısınmaya başlarken, Eman’ın teşhisinde yapılan bir hatanın ortaya çıkmasıyla birlikte komik olaylar zinciri başlar.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlardaki en dikkat çekici yapım Netflix'ten geliyor. Ünlü oyuncu Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Havoc, bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak. Film, Baskın (The Raid) filmleriyle dikkat çeken Gareth Evans'ın imzasını taşıyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da ise bu hafta Another Simple Favor izleyici ile buluşacak. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

1️⃣ Havoc

Tam Boyutta Gör The Raid filmleriyle tanınan Gareth Evans'ın çektiği Havoc, John Wick'e benzetiliyor. Filmin başrolünde ünlü oyuncu Tom Hardy yer alıyor.

Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yönetmen : Gareth Evans

: Gareth Evans Oyuncular : Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán

: Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán Yayin Tarihi : 29 Nisan

: 29 Nisan Platform: Netflix

Filmde Tom Hardy bir polis dedektifi olan Walker'a hayat veriyor. Parçası olduğu uyuşturucu satışında işler ters gidince, hem işin içindeki suç çetesi hem de meslektaşları Walker'ın peşine takılıyor. İşin içine bir de yozlaşmış politikacı karışınca, Walker kendisini gitgide derinleşen bir komplonun içinde buluyor. - Kaynak: donanimhaber.com

2️⃣ Another Simple Favor

Tam Boyutta Gör 2018 yapımı A Simple Favor'un devam filmi bu hafta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Paul Feig

: Paul Feig Oyuncular : Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding

: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding Yayin Tarihi : 29 Nisan

: 29 Nisan Platform: Amazon Prime Video

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ile Emily Nelson (Blake Lively), Emily'nin zengin bir İtalyan iş insanıyla gösterişli düğünü için İtalya'nın güzel Capri adasında yeniden bir araya gelir. Göz alıcı konukların olduğu, Marina Grande'den Capri şehir meydanına kadar giden yoldakinden daha çok dönüşlere sahip düğünün davetlileri arasında cinayet ve ihanet de var.

3️⃣ Exterritorial

Tam Boyutta Gör Almanya yapımı bir politik gerilim filmi olan Exterritorial, izleyicileri gerilim dolu bir maceraya ortak ediyor.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : Christian Zübert

: Christian Zübert Oyuncular : Jeanne Goursaud, Dougray Scott, Lera Abova, Emanuel Fellmer

: Jeanne Goursaud, Dougray Scott, Lera Abova, Emanuel Fellmer Yayin Tarihi : 30 Nisan

: 30 Nisan Platform: Netflix

Eski Özel Kuvvetler askeri Sara ufak oğluyla birlikte Frankfurt'taki ABD konsolosluğunu ziyaret ettiği sırada, oğlu iz bırakmadan ortadan kaybolur. Üstelik kimse onun binaya girdiğini hatırlamıyor gibidir. Sara'dan konsolosluğu terk etmesi istenir ama Sara şimdi ayrılırsa, bir daha binaya girmesine asla izin verilmeyeceği biliyordur. Çok geç olmadan çocuğunu bulmak için mücadele vermeye başlayan Sara, tehlikeli bir komplonun içine çekilir.

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