Netflix strateji değiştiriyor; Narnia filmini tüm dünyada vizyona sokacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Filmlerini sinemalarda vizyona sokma konusunda şu ana kadar oldukça katı bir tutum sergileyen Netflix, bugüne kadar sadece ödül umudu olan filmleri birkaç günlüğüne gösterime sokmakla yetindi. Böylece bu filmlerin Oscar gibi ödüller için istenen kriterleri karşılaması sağlandı ama bunun ötesinde bir sinema serüveni hep gereksiz görüldü. Ne var ki gelen son haberler bunun değişmek üzere olduğunu gösteriyor.

Narnia Filmi, 12 Şubat 2027'de Vizyona Girecek ve 49 Gün Sinemalarda Kalacak

Netflix'in kayda değer bir bütçeyle hayata geçirdiği yeni Narnia filmi, şirketin dünya genelinde vizyona sokup uzun süre sinemalarda tutacağı ilk film olacak. Oscar adayı sinemacı Greta Gerwig'in (Barbie, Little Women) yönettiği Narnia, 12 Şubat 2027'de vizyona girecek ve 49 gün boyunca sadece sinemalarda gösterilecek. Netflix'e ise 2 Nisan 2027'de, yani sinemalarda yolculuğunu tamamladıktan sonra gelecek.

Narnia gibi gişe potansiyeli yüksek filmleri sinemalarda gösterime sokması, Netflix'e yeni bir gelir kapısı açabilir. Şirket daha önce kendi abone kazanma modeline zarar vereceğini düşündüğü için bu tarz denemelerden uzak duruyordu ama bugün artık Netflix, kemikleşmiş diyebileceğimiz ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip. Bu yüzden bu tarz denemeler de daha az riskli görülüyor.

Greta Gerwig'in filmi, Aslan’ın Narnia’yı yaratışını anlatan The Magician’s Nephew (Büyücünün Yeğeni) kitabını ekrana uyarlayacak. Filmde Beyaz Cadı’yı Emma Mackey (Sex Education) canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Meryl Streep, Carey Mulligan ve Daniel Craig eşlik ediyor. Setten gelen görseller, Gerwig’in hikâyeyi 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına taşıdığını gösteriyor.

