Sonic 4'ün vizyon tarihi resmi olarak açıklandı

Sonic the Hedgehog 4, 19 Mart 2027'de Vizyona Girecek
Daha üçüncü film çıkar çıkmaz ilk haberlerini almaya başladığımız Sonic 4'ün ne zaman çıkacağı belli oldu. Paramount, yeni Sonic the Hedgehog filminin vizyon tarihini 19 Mart 2027 olarak belirledi.
Sonic 4 henüz yolun başında olduğu için şimdilik filmi kimin yöneteceği ya da kimlerin rol alacağı gibi detaylar bilinmiyor. Ancak seride Dr. Robotnik'i canlandıran ünlü oyuncu Jim Carrey, bu seriye devam etme fikrine açık olduğunu söylemişti.
Dünya genelinde 425 milyon dolar hasılat yapan Sonic the Hedgehog 3, şu ana kadar çıkan üç film arasından en yüksek hasılata ulaşan film oldu. Diğer yandan üçüncü filmle birlikte serinin toplam gişesi 1.1 milyar doları geçti. Hâl böyleyken Paramount'un bu seriye bir an önce yeni bir film eklemek istemesi pek de sürpriz değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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