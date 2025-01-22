Sonic 4'ün vizyon tarihi resmi olarak açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Aynı adlı video oyunlarından beyaz perdeye uyarlanan Sonic the Hedgehog sinemada büyük başarı yakaladı. Gişede beklentilerin üzerinde bir performasn sergileyen Sonic serisi, bu yıl çıkan üçüncü filmiyle de bu başarıyı tekrarladı. Bu da serinin devam etmesinin önünü açtı. Nitekim Sonic 4 için şimdiden hazırlıklara başlanmış durumda.

Sonic the Hedgehog 4, 19 Mart 2027'de Vizyona Girecek

Daha üçüncü film çıkar çıkmaz ilk haberlerini almaya başladığımız Sonic 4'ün ne zaman çıkacağı belli oldu. Paramount, yeni Sonic the Hedgehog filminin vizyon tarihini 19 Mart 2027 olarak belirledi.

Sonic 4 henüz yolun başında olduğu için şimdilik filmi kimin yöneteceği ya da kimlerin rol alacağı gibi detaylar bilinmiyor. Ancak seride Dr. Robotnik'i canlandıran ünlü oyuncu Jim Carrey, bu seriye devam etme fikrine açık olduğunu söylemişti.

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Dünya genelinde 425 milyon dolar hasılat yapan Sonic the Hedgehog 3, şu ana kadar çıkan üç film arasından en yüksek hasılata ulaşan film oldu. Diğer yandan üçüncü filmle birlikte serinin toplam gişesi 1.1 milyar doları geçti. Hâl böyleyken Paramount'un bu seriye bir an önce yeni bir film eklemek istemesi pek de sürpriz değil.

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