Sürprizlerle dolu hikâyeleriyle akıllarda yer eden en iyi gizem dizileri

Bu listemizde, bir sonraki adımda bizi neyin beklediğini kestiremediğimiz, sürprizlerle dolu katmanlı hikâyeleriyle akıllarda yer etmiş en iyi gizem dizilerini derledik. Kimisi polisiye, kimisi bilim-kurgu türüne yakın duran bu yapımların ortak özelliği, izleyicileri neredeyse her bölümde gizem dolu bir hikâyeye ortak etmeleri.

Tüm Zamanların En İyi Gizem Dizileri 📺

Odağımız gizem türü olduğu için, listeyi sıralarken de dizilerin bu türdeki başarılarını göz önüne aldık. İşte tüm zamanların en iyi gizem dizileri:

1️⃣ Lost

Tam Boyutta Gör Final sezonuyla pek çok hayal kırıklığına uğratmış olsa da Lost bugün hâlâ tüm zamanların en ikonik dizileri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2004-2010

: 2004-2010 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği platform: Netflix, Disney+

Daha ilk bölümünden itibaren izleyicileri gizem dolu bir hikâyenin içine atan Lost, her cevabın yeni bir soru doğurdu karmaşık hikâyesiyle uzun süre izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yayınlandığı dönemde pek çok teoriye ve analize konu olan Lost, özellikle gizem türünün en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Bilhassa ilk sezonlarıyla.

2️⃣ The X-Files

Tam Boyutta Gör 90'ların ikonik dizilerinden olan The X-Files, gizem dizisi denince akla gelen ilk yapımlar arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 11

: 11 Yayın tarihi : 1993-2018

: 1993-2018 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video, Disney+

FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully her bölüm yeni bir gizemi çözmeye çalışırken, diğer yandan Dünya'yı ziyaret eden uzaylılarla ilgili büyük puzzle'ın da parçalarını birleştirmeye çalışıyorlar. Özellikle bu ikinci kısım, sezonlarca süren gizem dolu bir hikâye vadediyor. Fox ve Scully gerçeğe adım adım yaklaşırken, izleyiciler de sürprizlerle dolu bir maceraya ortak oluyor.

3️⃣ Twin Peaks

Tam Boyutta Gör David Lynch'in imzasını taşıyan Twin Peaks, usta yönetmenlerin filmlerinden de aşina olduğumuz tekinsiz, gizem dolu bir dünyanın kapısını aralıyor.

Sezon sayısı : 2 + 1

: 2 + 1 Yayın tarihi : 1990-1991 ve 2017

: 1990-1991 ve 2017 IMDb puanı : 8.8

: 8.8 İzlenebileceği platform: -

Dizi, küçük bir kasaba olan Twin Peaks'te lise öğrencisi Laura Palmer'ın cinayetinin ardından yaşanan gizemli olayları konu alıyor. Cinayeti çözmesi için kasabaya gönderilen FBI ajanı Dale Cooper, buradaki araştırması sırasında kasaba halkının sırlarını ve kasabanın karanlık geçmişini ortaya çıkarmaya başlar. İzleyiciyi sürekli bir bilinmezlik içinde tutan Twin Peaks, Lynch'in kendine has sinematik tarzıyla benzersiz bir deneyim vadediyor.

4️⃣ The Leftovers

Tam Boyutta Gör Lost'un yaratıcılarından olan Damon Lindelof'un imzasını taşıyan The Leftovers, insanlığın yüzde 2'sinin bir anda ortadan kaybolduğu gizemli bir olayın sonrasında geçiyor. Açıklayamadıkları bu olay, geride kalanları derin bir varoluşsal krizin içine sürüklüyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2014-2017

: 2014-2017 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği platform: -

Dizi, bu olayın üç yıl sonrasında, küçük bir Amerikan kasabası olan Mapleton’da geçiyor. Polis şefi Kevin Garvey, bir yandan kriz içindeki toplumun düzenini sağlamaya çalışırken, diğer yandan ailesini bir arada tutmaya çalışıyor. İnsanlık yaşanan bu küresel olaya anlam vermeye çalışırken, Mapleton tuhaf olaylara sahne olmaya devam ediyor. Lost gibi The Leftovers da izleyicilere aradığı cevapları verme konusunda oldukça ketum davranıyor.

5️⃣ Mindhunter

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen David Fincher'ın imzasını taşıyan Mindhunter, seri katilleri daha iyi anlayabilmek için onlarla görüşmeler yapan ve profil çıkarma tekniklerini yaratan FBI ajanlarının hikâyesini anlatıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2017-2019

: 2017-2019 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği platform: Netflix

1970'lerde geçen dizide iki FBI ajanı Charles Manson ve Ed Kemper gibi seri katillerle görüşmeler yaparken, bir yandan da her sezon farklı bir seri katilin yakalanma çabası ekrana taşınıyor. Dizi, gizem unsurunu da bu sezonluk hikâyeler kuruyor. FBI ajanları görüştükleri seri katillerden edindikleri bilgileri kullanarak, vahşet saçan bu yeni canileri bulmaya çalışırken, izleyici de bu gizeme ortak oluyor.

6️⃣ Dark

Tam Boyutta Gör Netflix'in Almanya yapımı dizisi Dark, özellikle zaman yolculuğu temalı hikâyelerden hoşlananların kaçırmaması gereken bir yapım.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2017-2020

: 2017-2020 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği platform: Netflix

Almanya'da küçük bir kasabada iki çocuğun kaybolmasıyla başlayan hikâye, farklı zaman dilimlerinin iç içe geçtiği karmaşık bir bilmeceye dönüşüyor. Zaman yolculuğu konusunda son derece tutarlı bir denklem kuran Dark, izleyicileri içinde kaybolmaktan kendilerini alamayacakarı döngüsel bir labirentin içine çekiyor.

7️⃣ Sherlock

Tam Boyutta Gör Sherlock Holmes günümüz Londra'sında yaşasaydı ne olurdu? Bu sorudan hareketle yola çıkan Sherlock, son yılların en sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2010-2017

: 2010-2017 IMDb puanı : 9.1

: 9.1 İzlenebileceği platform: -

Sherlock Holmes, dedektiflik yeteneklerini modern teknoloji ve hızlı yaşam temposuyla birleştirirken, maceralarında ona yakın dostu Dr. John Watson eşlik ediyor. Bu uyumsuz ikili, her bölümde farklı bir gizemin arkasındaki sır perdesini aralıyor. Sherlock'un mantıklı ve soğuk yaklaşımı ile Watson'ın ise duygusal zekâsı arasındaki çatışma, dizinin temelini oluşturuyor.

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8️⃣ Hannibal

Kuzuların Sessizliği'nden tanıdığımız Hannibal Lecter, 2013 yapımını bu dizide yeniden hayat buluyor. Mads Mikkelsen ve Hugh Dancy'nin başrollerini paylaştığı dizi, Hannibal ile FBI ajanı Will Graham arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanıyor.​​​

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2013-2015

: 2013-2015 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği platform: -

Estetik açıdan son derece gösterişli bir anlatı sunan Hannibal'da Will Graham, gizemli cinayetleri çözmek ve peşinde olduğu seri katillerin bir sonraki hamlesini anlayabilmek için Hannibal Lecter'dan yardım alıyor. Bu sırada Hannibal ve Will Graham arasındaki gerilim de giderek tırmanıyor. Hem vahşet hem de zeka dolu bölümleriyle akıllarda yer eden Hannibal, kült diziler arasına adını şimdiden yazdırmış durumda.

9️⃣ Steins;Gate

Tam Boyutta Gör Özellikle anime hayranlarının mutlaka şans vermesi gereken Steins;Gate, işin içine zamanda yolculuğun da girdiği karmaşık hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2011

: 2011 IMDb puanı : 8.8

: 8.8 İzlenebileceği platform: -

Steins;Gate, zaman yolculuğu ve paralel evrenler üzerine kurulu bir bilim kurgu hikâyesi sunuyor. Dizi, Osaka'da yaşayan bir grup genç bilim insanının, tesadüfen zaman yolculuğu yapabilen bir cihaz keşfetmesiyle başlıyor. Ancak bu buluş, zamanın akışını değiştirebilecek ve korkunç sonuçlar doğurabilecek bir tehlike yaratıyor. Anime, Rintarou Okabe ve arkadaşlarının zamanın içindeki değişikliklerle mücadele etmelerini ve geleceği kurtarmaya çalışmalarını konu alıyor.

🔟 True Detective

Tam Boyutta Gör True Detective, özellikle ilk sezonuyla bu listede yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın başrollerini paylaştığı ilk sezon, tüm zamanların en iyi dizi sezonları arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2014 -

: 2014 - IMDb puanı : 9.0

: 9.0 İzlenebileceği platform: -

Antoloji türündeki True Detective, her sezonunda farklı bir hikâye anlatıyor. Her sezonda farklı bir polis ya da dedektif grubu, yeni bir gizemi çözmeye çalışıyor. Pek çok izleyici için özel bir yere sahip olan ilk sezon, bir tarikatla bağlantılı olduğu düşünülen çocuk cinayetlerini araştıran Rust Cohle ve Marty Hart'in uzun yıllara yayılan arayışını konu alıyor.

11) The Killing

Tam Boyutta Gör Aynı True Detective gibi özellikle ilk sezonuyla akıllarda yer eden bir diğer gizem dizisi de The Killing.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2011–2014

: 2011–2014 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği platform: Disney+

Danimarka yapımı Forbrydelsen dizisinin bir uyarlaması olan The Killing, Seattle’da kaybolan bir genç kızın ardında bıraktığı gizemi çözmeye çalışan iki dedektifin hikâyesini anlatıyor. Her bölümde yeni bir şüpheli ortaya çıkarken, gizem çözüldükçe daha büyük, karmaşık ve karanlık bağlantılar ortaya çıkıyor. Soruşturma süreci, hem dedektiflerin hem de şüphelilerin gizli geçmişlerine dair ipuçları vererek olayları giderek daha da derinleştiriyor.

12) The Missing

Tam Boyutta Gör BBC yapımı The Missing, ​​​​​​yıllar önce kaybolan oğlunu bulmaya çalışan bir babanın hikâyesini anlatıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2014–2016

: 2014–2016 IMDb puanı : 8.2

: 8.2 İzlenebileceği platform: -

Bir tatil sırasında kaybolan 5 yaşındaki oğlu Oliver'dan umudunu hiçbir zaman kesmeyen Tony, yıllar sonra bir ipucunun ortaya çıkmasıyla birlikte bu travmatik olayı yaşadığı yeri tekrar ziyaret ediyor. Günümüz ile geçmiş arasında gidip gelen dizi, Tony'nin dedektif Julien'in yardımıyla oğlunu bulmaya çalışmasını anlatıyor.

13) FROM

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2022 -

: 2022 - IMDb puanı : 7.8

: 7.8 İzlenebileceği platform: TV+

From, gizemli bir kasabaya hapsolmuş bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Gelenin bir daha dönemediği bu kasabada yaşayanlar, bu esrarengiz varoluşun içinde normal bir hayat sürmeye çalışırken, bir yandan da bu gizemin ardındaki gerçekleri aydınlatmaya çalışır. Ne var ki bu sırada bir de çevrelerindeki ormandan gelen doğaüstü varlıklarla mücadele etmeleri gerekecektir.

En İyi Gizem Dizileri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8451

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