Netflix, uzaktan eğitime bazı belgeselleri YouTube’da ücretsiz yayınlayarak destek oldu

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini uzaktan eğitim yöntemleriyle çözmeye çalışan eğitim sistemi, süreç yönetiminde öğrencilerin ilgisini ekranda tutmaya çalışıyor. Farklı kaynaklardan materyal hazırlamaya çalışan ders öğretmenleri, bir yandan da hazırlanan bu malzemelerle öğrencilere ulaşmaya çalışıyor.

Sürecin zorluğunun farkında olan Netflix, öğretmenlerin emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak adına içerik kütüphanesinde bulunan bir dizi belgeseli ücretsiz olarak Youtube üzerinden sunmaya karar verdi. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre toplamda 10 belgesel film ve diziye ait belli bölümler, Netflix YouTube kanalı üzerinden erişimine açıldı.

Our Planet, 13th, Knock Down the House, Explained, Abstract, Babies, Chasing Coral, Period. End of Sentence, The White Helmets ve Zion adlı yapımların oluşturduğu içerik listesine ek olarak Netflix, bunlarla kullanılabilecek eğitim materyaline de yer vermiş. Bazılarına direk ulaşabileceğiniz bazılarını ise ücretsiz üyelik sonucu indirebileceğiniz çalışma kâğıdı tarzındaki materyal haliyle İngilizce dilinde sunulmuş.

Netflix, içeriklerin dilinin şu an için sadece İngilizce olduğunu belirtiyor. Ancak kısa bir süre içinde bir düzineden fazla dilde altyazı desteği ile içeriklerin daha çok insana hitap etmesi sağlanacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Umarız ki yayınladığımız ücretsiz içerikler dünyanın farklı yerlerinde görev yapan öğretmenlere az da olsa katkı sağlar.” ifadeleri kullanılmış.

Söz konusu yapımlar sizin de ilginizi çekiyor ise buradaki linke tıklayarak içeriklere ulaşabilirsiniz. Ücretsiz içerikleri derslerinizde kullanmak ve ilgili eğitim-öğretim materyaline ulaşmak için ise bu linke tıklayın.

