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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netgear yeni Orbi mesh Wi-Fi sistemini minimal tasarımıyla tanıttı

    Netgear'ın yeni Orbi mesh Wi-Fi sistemi, bazı spesifikasyonlar açısından eksik kalsa da minimal tasarımı ve görece uygun fiyatıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.
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    Ağ Ürünleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Netgear yeni Orbi mesh Wi-Fi sistemini minimal tasarımıyla tanıttı

    Netgear ailesinin Orbi Wi-Fi router ürünleri, şimdiye kadar oval kule tasarımlarıyla ilginç bir dizayn elementinin taşısa da yeni mesh router sistemi, tasarımı çok daha küçük ve kare bir hâle getirdi.

    10 x 7 cm boyutunda olan bu ufak Wi-Fi araçları, masa üstlerinde ve duvarlarda diğer cihazların olmadığı kadar şık bir şekilde duruyor. Küçük boyut, beraberinde doğal olarak eksik performans ve Wi-Fi 6’nın desteklenmemesini de getiriyor.

    Yeni Orbi modellerinin ne kadar güçlü olduğuna dair pek bilgi verilmese de Netgear’a göre 2,4GHz üzerinde 400Mbps, 5GHz üzerinde ise 866Mbps maksimum hıza ulaşılabiliyor ve bir router + bir uydudan oluşan kit, 280 metrekarelik alana Wi-Fi dağıtabiliyor.

    Yeni Orbi modelleri, Netgear’ın amiral gemisi Wi-Fi 6 paketine kıyasla oldukça uygun fiyatla geliyor. RBK12 kodlu ikili paket, 149 dolara satılırken üçlü RBK13 paketi 229 dolar fiyata sahip. Netgear’ın sitesinde bunlara ek olarak dörtlü bir paket de listeleniyor fakat bunu henüz satın almak mümkün değil.

    Ayrıca Bkz. "Apple, kullanıcıların tarama verilerini Tencent'e neden gönderdiğini açıkladı"

    Netgear’dan gelen bu yeni Wi-Fi araçları, Google’ın sunmasını beklediğimiz Nest ürünlerine rakip olacak fakat Google’ın ne tür performans ve kullanışlılık bonusları sunacağını bugün gerçekleşecek etkinlikten önce öğrenemeyeceğiz.



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