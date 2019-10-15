Apple, kullanıcıların tarama verilerini Tencent'e neden gönderdiğini açıkladı

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Geçtiğimiz gün sizlere de duyurduğumuz üzere Apple'ın, Safari tarayıcısındaki kullanıcı verilerini Çinli teknoloji şirketi Tencent'e gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kullanıcıların aklını karıştıran duruma Apple'dan açıklama geldi.

Ayrıca Bkz. "Apple, Çinli teknoloji devi Tencent'e kullanıcıların tarama verilerini gönderiyor"

Bir liste de Tencent sunucularında var

Her fırsatta kullanıcı gizliliğine verdiği önemi dile getiren Apple'ın, Bloomberg'e yaptığı açıklama şu şekilde: "Apple , kullanıcı gizliliğini önem veriyor ve verilerinizi, çevrimiçi ortamda zararlı olduğu bilinen web sitelerini işaretleyen bir güvenlik özelliği olan "Safari Sahte Web Sitesi Uyarısı" ile koruyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, Safari web sitesinin URL'sini bilinen web sitelerinin listelerine göre kontrol eder ve kullanıcının ziyaret ettiği URL'nin kimlik avı gibi dolandırıcılık davranışından şüpheleniliyorsa bir uyarı görüntüler.

Bu görevi gerçekleştirmek için Safari, Google’ın tuttuğu ve zararlı olduğu bilinen web sitelerinin bir listesini de Çin merkezli Tencent'teki listeden alıyor. Ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin gerçek URL'si asla güvenli bir tarama sağlayıcısıyla paylaşılmaz ve bu özellik kapatılabilir."

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Apple'ın açıklamalarından bu durumun Çin'deki kullanıcıları etkilediği sonucu da çıkarılabilir. Ancak yine de veri güvenliğinin hiçe sayıldığı bu dönemde Apple'ın yaptığı bu açıklamanın kullanıcıları ne denli ikna edebildiği ise bir başka tartışma konusu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-14/apple-criticized-for-sending-some-china-browsing-data-to-tencent