3D baskılı deri teknolojisi, kozmetik sektöründe hayvan deneylerinin sonunu getirebilir

Yeni araştırma, kozmetik testlerinde yeni bir çağ başlatabilir
Araştırmacılar, canlı deri hücreleriyle birlikte özel hidrojel formülleri üretmeyi ve bunları yeni kozmetik ürünlerini test edebilecekleri dokulara dönüştürmenin yolunu keşfettiler. Hidrojel, temel olarak canlı hücreler için esnek, su içeren bir matris sağlayan biyolojik dokunun sentetik bir eşdeğeri olarak işlev görüyor. Bu uygulamada, hidrojellin cilt hücrelerini destekleyerek çoğalmalarına imkan vermesi ve aynı zamanda kimyasal ve mekanik olarak kararlı 3D baskılar üretilmesi gerekiyor. Avusturya'daki ekip uygun hidrojel formüllerini geliştirirken Hindistan'daki araştırmacılar ise 3D baskıların hücre kültüründeki direncini ve toksisitesini test ederek bunların cilt dokusuna dönüşmeleri için gereken iki ila üç haftalık süreci gözlemledi.
Bu araştırma alanında çalışan tek ekip bunlar değil. Kozmetik devi L'Oreal da yıllar önce test amaçlı cilt örneklerini yeniden yapılandırmanın bir yolunu keşfetmiş ve Episkin adını verdiği bu teknolojiyi kendi ürünlerini geliştirmeleri için diğer şirketlere de sunmaya başlamıştı. 2011 yılında bu teknolojinin numune başına yaklaşık 70 ABD doları tutarında bir maliyeti olduğu belirtiliyordu. L'Oreal'in bu alandaki çalışmaları, sektördeki büyük oyuncuların da hayvan deneylerine alternatif yöntemler konusunda ciddi adımlar attığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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