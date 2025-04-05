3D baskılı deri teknolojisi, kozmetik sektöründe hayvan deneylerinin sonunu getirebilir

Tam Boyutta Gör 3D baskılı deri teknolojisi, kozmetik sektöründe hayvan deneylerinin yerini alabilecek umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Avusturya'daki Graz Teknoloji Üniversitesi ve Hindistan'daki Vellore Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, optimize edilmiş hidrojelden yapılmış küçük 3D baskılı yapılar geliştirerek kozmetik testleri için gerçekçi bir cilt modeli oluşturmayı başardılar.

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Yeni araştırma, kozmetik testlerinde yeni bir çağ başlatabilir

Araştırmacılar, canlı deri hücreleriyle birlikte özel hidrojel formülleri üretmeyi ve bunları yeni kozmetik ürünlerini test edebilecekleri dokulara dönüştürmenin yolunu keşfettiler. Hidrojel, temel olarak canlı hücreler için esnek, su içeren bir matris sağlayan biyolojik dokunun sentetik bir eşdeğeri olarak işlev görüyor. Bu uygulamada, hidrojellin cilt hücrelerini destekleyerek çoğalmalarına imkan vermesi ve aynı zamanda kimyasal ve mekanik olarak kararlı 3D baskılar üretilmesi gerekiyor. Avusturya'daki ekip uygun hidrojel formüllerini geliştirirken Hindistan'daki araştırmacılar ise 3D baskıların hücre kültüründeki direncini ve toksisitesini test ederek bunların cilt dokusuna dönüşmeleri için gereken iki ila üç haftalık süreci gözlemledi.

Tam Boyutta Gör Bu sürecin sonunda ortaya çıkan doku, insan derisinin üç katmanlı yapısını ve biyomekaniğini başarıyla taklit ediyor. Bilim insanları artık ilk cilt modeli partisini nanopartikül testinde kullanmaya hazır olduklarını belirtiyorlar. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa ve ekip hidrojel formülasyonlarını daha da geliştirebilirse bu modeller, çok çeşitli kozmetik testleri için uygun hale gelerek hayvan deneylerine olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltabilir ve endüstride daha etik test standartlarının benimsenmesine öncülük edebilir.

Bu araştırma alanında çalışan tek ekip bunlar değil. Kozmetik devi L'Oreal da yıllar önce test amaçlı cilt örneklerini yeniden yapılandırmanın bir yolunu keşfetmiş ve Episkin adını verdiği bu teknolojiyi kendi ürünlerini geliştirmeleri için diğer şirketlere de sunmaya başlamıştı. 2011 yılında bu teknolojinin numune başına yaklaşık 70 ABD doları tutarında bir maliyeti olduğu belirtiliyordu. L'Oreal'in bu alandaki çalışmaları, sektördeki büyük oyuncuların da hayvan deneylerine alternatif yöntemler konusunda ciddi adımlar attığını gösteriyor.

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3D baskılı deri teknolojisi, hayvan deneylerini bitirebilir