Elon Musk hedefi belirledi: 2026 yılına kadar 1.000 kişiye çip takmak

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Neuralink şirketi, 2026 yılına kadar 1.000'den fazla hastaya çip yerleştirmek gibi oldukça iddialı bir hedef belirledi. Ünlü girişimcinin bu konudaki açıklamaları son derece iyimser olduklarını gösteriyor.
Şu anda dünyada beynine Neuralink çipi yerleştirilmiş sadece bir kişi var. İkincisi de yolda. Elon Musk kişisel X (Twitter) hesabında iki yıl içinde dünyada Neuralink'e sahip 1.000'den fazla insan olacağını söyledi. Bu yılın sonuna kadar birkaç kişiye daha çip takılacak.
"Akıllı telefonların yerini alacak"
Neuralink çipi ilk olarak 8 yıldır boynundan aşağısı felçli olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a umut ışığı oldu. Arbaugh, çip sayesinde zihin gücünü kulllanarak bilgisayar oyunları oynamayı başardı. Bu durum aynı zamanda Neuralink'in potansiyelini gözler önüne serdi.
Neuralink çipleri, felçli hastaların zihinleriyle mekanik uzuvlarını kontrol etmelerini sağlayarak hareket kabiliyetlerini geri kazanmalarına yardımcı olacak. Elon Musk daha önceki bir açıklamasında gelecekte akıllı telefonların yerini Neuralink beyin implantlarının alacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.