Elon Musk hedefi belirledi: 2026 yılına kadar 1.000 kişiye çip takmak

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Neuralink şirketi, 2026 yılına kadar 1.000'den fazla hastaya çip yerleştirmek gibi oldukça iddialı bir hedef belirledi. Ünlü girişimcinin bu konudaki açıklamaları son derece iyimser olduklarını gösteriyor.

Yapay zekaların ne kadar akıllı olduğu bu şekilde belirlenecek 19 sa. önce eklendi

Şu anda dünyada beynine Neuralink çipi yerleştirilmiş sadece bir kişi var. İkincisi de yolda. Elon Musk kişisel X (Twitter) hesabında iki yıl içinde dünyada Neuralink'e sahip 1.000'den fazla insan olacağını söyledi. Bu yılın sonuna kadar birkaç kişiye daha çip takılacak.

"Akıllı telefonların yerini alacak"

Neuralink çipi ilk olarak 8 yıldır boynundan aşağısı felçli olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a umut ışığı oldu. Arbaugh, çip sayesinde zihin gücünü kulllanarak bilgisayar oyunları oynamayı başardı. Bu durum aynı zamanda Neuralink'in potansiyelini gözler önüne serdi.

Tam Boyutta Gör

Neuralink çipleri, felçli hastaların zihinleriyle mekanik uzuvlarını kontrol etmelerini sağlayarak hareket kabiliyetlerini geri kazanmalarına yardımcı olacak. Elon Musk daha önceki bir açıklamasında gelecekte akıllı telefonların yerini Neuralink beyin implantlarının alacağını söylemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Elon Musk'ın hedefi 2026 yılına kadar 1.000 kişiye çip takmak