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    Anlık Bildirim

    Elon Musk hedefi belirledi: 2026 yılına kadar 1.000 kişiye çip takmak

    Elon Musk, yine iddialı bir açıklama ile gündeme geldi. Ünlü girişimci 2026 yılına kadar 1.000'den fazla kişiye Neuralink beyin çipi takmayı hedeflediklerini duyurdu.

    Elon Musk'ın hedefi 2026 yılına kadar 1.000 kişiye çip takmak Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren Neuralink şirketi, 2026 yılına kadar 1.000'den fazla hastaya çip yerleştirmek gibi oldukça iddialı bir hedef belirledi. Ünlü girişimcinin bu konudaki açıklamaları son derece iyimser olduklarını gösteriyor.

    Şu anda dünyada beynine Neuralink çipi yerleştirilmiş sadece bir kişi var. İkincisi de yolda. Elon Musk kişisel X (Twitter) hesabında iki yıl içinde dünyada Neuralink'e sahip 1.000'den fazla insan olacağını söyledi. Bu yılın sonuna kadar birkaç kişiye daha çip takılacak.

    "Akıllı telefonların yerini alacak"

    Neuralink çipi ilk olarak 8 yıldır boynundan aşağısı felçli olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a umut ışığı oldu. Arbaugh, çip sayesinde zihin gücünü kulllanarak bilgisayar oyunları oynamayı başardı. Bu durum aynı zamanda Neuralink'in potansiyelini gözler önüne serdi.

    Elon Musk'ın hedefi 2026 yılına kadar 1.000 kişiye çip takmak Tam Boyutta Gör

    Neuralink çipleri, felçli hastaların zihinleriyle mekanik uzuvlarını kontrol etmelerini sağlayarak hareket kabiliyetlerini geri kazanmalarına yardımcı olacak. Elon Musk daha önceki bir açıklamasında gelecekte akıllı telefonların yerini Neuralink beyin implantlarının alacağını söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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