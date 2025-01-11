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    Anlık Bildirim

    Elon Musk'ın Neuralink şirketi üçüncü hastanın beynine çip yerleştirdi

    Elon Musk, beyin implantı teknolojisi geliştiren şirketi Neuralink'in, üçüncü bir hastanın beynine çip yerleştirme operasyonunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
    Neuralink üçüncü hastanın beynine çip yerleştirdi Tam Boyutta Gör
    Neuralink şirketi üçüncü hastanın beynine bir nöroçip yerleştirdi. Bu durum şirketin kurucusu girişimci Elon Musk tarafından Las Vegas'ta düzenlenen bir etkinlik sırasında açıklandı.

    Musk'a göre şu anda gözlem altında Neuralink implante edilmiş üç kişi var ve çiplerin hepsi de iyi çalışıyor. Şirketin 2025 planları arasında 20 ila 30 Neuralink daha implante etmek yer alıyor. Çipin takılması için ilk ameliyat Ocak 2024'te gerçekleşti. İmplant, 8 yıldır alt ekstremite felcinden muzdarip olan Noland Arbo'ya yerleştirildi. Cihaz, hastanın akıllı telefonunu ya da bilgisayarını zihniyle kontrol edebilmesini sağlıyor.

    10 yıl içinde milyonlarca insan kullanabilecek

    Ağustos 2024'te Neuralink, çipin ikinci bir hastaya - omurilik yaralanması olan bir adama - başarılı bir şekilde yerleştirildiğini bildirdi. Daha sonra, bu kişinin zihniyle Counter-Strike 2 oynamayı öğrenebildiği açıklandı.

    Neuralink üçüncü hastanın beynine çip yerleştirdi Tam Boyutta Gör
    Musk'a göre, on yıl içinde beyin implantları milyonlarca insan için kullanılabilir olacak. Bu implantlar ciddi hastalıkların tedavisini mümkün kılacak ve insanların teknolojiyle etkileşimini artıracak.
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