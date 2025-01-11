Elon Musk'ın Neuralink şirketi üçüncü hastanın beynine çip yerleştirdi

Musk'a göre şu anda gözlem altında Neuralink implante edilmiş üç kişi var ve çiplerin hepsi de iyi çalışıyor. Şirketin 2025 planları arasında 20 ila 30 Neuralink daha implante etmek yer alıyor. Çipin takılması için ilk ameliyat Ocak 2024'te gerçekleşti. İmplant, 8 yıldır alt ekstremite felcinden muzdarip olan Noland Arbo'ya yerleştirildi. Cihaz, hastanın akıllı telefonunu ya da bilgisayarını zihniyle kontrol edebilmesini sağlıyor.
10 yıl içinde milyonlarca insan kullanabilecek
Ağustos 2024'te Neuralink, çipin ikinci bir hastaya - omurilik yaralanması olan bir adama - başarılı bir şekilde yerleştirildiğini bildirdi. Daha sonra, bu kişinin zihniyle Counter-Strike 2 oynamayı öğrenebildiği açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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