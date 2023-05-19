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    Elon Musk üzülebilir: Neuralink’in rakibi beyin implantı için onay almaya çok yakın

    Elon Musk’ın önderliğindeki Neuralink’in rakibi Paradromics, beyin implantı için FDA onayına bir adım daha yaklaştı. İlk insanlı klinik deneylerin artık çok yakında olduğu biliniyor.
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    Neuralink’in rakibi beyin implantı için onay almaya çok yakın Tam Boyutta Gör
    Gelişmekte olan beyin-bilgisayar arayüzü veya BCI endüstrisi alanında çok gündemde olmayan bir yarış sürüyor. Firmalar, hastalıkları ve geleceği şekillendirmek için beyne yerleştirilebilen bir implant geliştiriyor. Elon Musk’ın önderliğindeki Neuralink, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) insanlı deneylere başlamak için gerekli onayı alamamıştı. Ancak rakip şirket Paradromics, beyin implantı için FDA onayına bir adım daha yaklaştı.

    Beyin implantı alanında yarış kızışıyor

    Neuralink’in rakibi beyin implantı için onay almaya çok yakın Tam Boyutta Gör
    Nöroteknoloji girişimi Paradromics'te yaklaşık 50 çalışandan oluşan ve giderek büyüyen bir ekip, kulağa bilim kurgu eseri gibi gelen bir beyin implantı üzerinde çalışıyor. 2015'te kurulan Paradromics, ağır felçli hastaların sinir sinyallerini çözerek iletişim kurma yeteneklerini yeniden kazanmalarına yardımcı olabilecek bir cihaz geliştiriyor. Firma çok kısa bir süre önce, geliştirdiği Connexus Direct Data Interface veya CDDI sistemi için FDA’dan “Çığır Açan Cihaz” unvanını aldığını duyurdu.

    Paradromics, gelişmekte olan beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI endüstrisinin bir parçası konumunda. BCI, beyin sinyallerini çözen ve bunları harici teknolojiler için komutlara çeviren bir sistem bütünü olarak düşünülebilir. Uzmanlar bu sistemlerin bir gün körlük ve akıl hastalıkları gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabileceğine inanıyor. Ancak bir beyin-bilgisayar arayüzü implantını geliştirip kullanıma almak kolay bir iş değil. FDA, çok kapsamlı testler ve somut deliller istiyor. Zira beyne takılan implant, istemeden de olsa hayati riskler oluşturabilir. Mayıs ayı itibariyle hiçbir BCI şirketi FDA'nın nihai onayını alabilmiş değil.

    2024’te insanlı deneyler hedefleniyor

    Neuralink’in rakibi beyin implantı için onay almaya çok yakın Tam Boyutta Gör
    Paradromics'in BCI'ı cihazı CDDI implantı sinirsel sinyalleri metne veya sentezlenmiş konuşmaya çeviren yardımcı bir iletişim cihazı olarak nitelendiriliyor. Küçük elektrotlardan oluşan bir sistem doğrudan beyin dokusuna implante ediliyor ve burada beyin sinyallerini ölçüp çözerek göğüste deri altına yerleştirilen bir alıcı-verici aracılığıyla harici cihazlara gönderiyor. Paradromics’in çözümü 10 yıl dayanacak şekilde tasarlanmış ve ilk olarak fiziksel iletişim yeteneğini kaybetmiş hastalara yardımcı olmak için kullanılacak.

    Şirket şu anda hayvanlarda güvenlik denemeleri yürütüyor ve bu denemelerden elde edilen veriler FDA'nın insanlarda yapılacak bir çalışmayı onaylayıp onaylamayacağını belirlemesine yardımcı olacak. Paradromics, 2024'ün ilk yarısında insan hastalarla ilk klinik denemeleri başlamayı hedefliyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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