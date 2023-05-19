Elon Musk üzülebilir: Neuralink’in rakibi beyin implantı için onay almaya çok yakın

Paradromics, gelişmekte olan beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI endüstrisinin bir parçası konumunda. BCI, beyin sinyallerini çözen ve bunları harici teknolojiler için komutlara çeviren bir sistem bütünü olarak düşünülebilir. Uzmanlar bu sistemlerin bir gün körlük ve akıl hastalıkları gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabileceğine inanıyor. Ancak bir beyin-bilgisayar arayüzü implantını geliştirip kullanıma almak kolay bir iş değil. FDA, çok kapsamlı testler ve somut deliller istiyor. Zira beyne takılan implant, istemeden de olsa hayati riskler oluşturabilir. Mayıs ayı itibariyle hiçbir BCI şirketi FDA'nın nihai onayını alabilmiş değil.
2024’te insanlı deneyler hedefleniyor
Şirket şu anda hayvanlarda güvenlik denemeleri yürütüyor ve bu denemelerden elde edilen veriler FDA'nın insanlarda yapılacak bir çalışmayı onaylayıp onaylamayacağını belirlemesine yardımcı olacak. Paradromics, 2024'ün ilk yarısında insan hastalarla ilk klinik denemeleri başlamayı hedefliyor.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.