Elon Musk üzülebilir: Neuralink’in rakibi beyin implantı için onay almaya çok yakın

Tam Boyutta Gör Gelişmekte olan beyin-bilgisayar arayüzü veya BCI endüstrisi alanında çok gündemde olmayan bir yarış sürüyor. Firmalar, hastalıkları ve geleceği şekillendirmek için beyne yerleştirilebilen bir implant geliştiriyor. Elon Musk’ın önderliğindeki Neuralink, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) insanlı deneylere başlamak için gerekli onayı alamamıştı. Ancak rakip şirket Paradromics, beyin implantı için FDA onayına bir adım daha yaklaştı.

Beyin implantı alanında yarış kızışıyor

Tam Boyutta Gör Nöroteknoloji girişimi Paradromics'te yaklaşık 50 çalışandan oluşan ve giderek büyüyen bir ekip, kulağa bilim kurgu eseri gibi gelen bir beyin implantı üzerinde çalışıyor. 2015'te kurulan Paradromics, ağır felçli hastaların sinir sinyallerini çözerek iletişim kurma yeteneklerini yeniden kazanmalarına yardımcı olabilecek bir cihaz geliştiriyor. Firma çok kısa bir süre önce, geliştirdiği Connexus Direct Data Interface veya CDDI sistemi için FDA’dan “Çığır Açan Cihaz” unvanını aldığını duyurdu.

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Paradromics, gelişmekte olan beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI endüstrisinin bir parçası konumunda. BCI, beyin sinyallerini çözen ve bunları harici teknolojiler için komutlara çeviren bir sistem bütünü olarak düşünülebilir. Uzmanlar bu sistemlerin bir gün körlük ve akıl hastalıkları gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabileceğine inanıyor. Ancak bir beyin-bilgisayar arayüzü implantını geliştirip kullanıma almak kolay bir iş değil. FDA, çok kapsamlı testler ve somut deliller istiyor. Zira beyne takılan implant, istemeden de olsa hayati riskler oluşturabilir. Mayıs ayı itibariyle hiçbir BCI şirketi FDA'nın nihai onayını alabilmiş değil.

2024’te insanlı deneyler hedefleniyor

Tam Boyutta Gör Paradromics'in BCI'ı cihazı CDDI implantı sinirsel sinyalleri metne veya sentezlenmiş konuşmaya çeviren yardımcı bir iletişim cihazı olarak nitelendiriliyor. Küçük elektrotlardan oluşan bir sistem doğrudan beyin dokusuna implante ediliyor ve burada beyin sinyallerini ölçüp çözerek göğüste deri altına yerleştirilen bir alıcı-verici aracılığıyla harici cihazlara gönderiyor. Paradromics’in çözümü 10 yıl dayanacak şekilde tasarlanmış ve ilk olarak fiziksel iletişim yeteneğini kaybetmiş hastalara yardımcı olmak için kullanılacak.

Şirket şu anda hayvanlarda güvenlik denemeleri yürütüyor ve bu denemelerden elde edilen veriler FDA'nın insanlarda yapılacak bir çalışmayı onaylayıp onaylamayacağını belirlemesine yardımcı olacak. Paradromics, 2024'ün ilk yarısında insan hastalarla ilk klinik denemeleri başlamayı hedefliyor.

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