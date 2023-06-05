Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Heyecan verici gelişme: Yeni akciğer kanseri ilacı ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor

    Her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olan akciğer kanserinin tedavisi için önemli bir adım atıldı. Geliştirilen “osimertinib” adındaki ilaç, ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltıyor.
    2
    Yeni akciğer kanseri ilacı ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor Tam Boyutta Gör
    On yıl süren küresel bir çalışmanın "heyecan verici" ve "benzeri görülmemiş" sonuçlarına göre, günde bir kez alınan hap şeklindeki ilaç, akciğer kanserinden ölme riskini yarı yarıya azaltıyor. Dünyanın en büyük kanser konferansında sunulan sonuçlara göre, “osimertinib” olarak adlandırılan ilacın ameliyattan sonra alınması hastaların ölme riskini yüzde 51 oranında azalttı.

    Ölüm risikini yüzde 51 azaltıyor

    Akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1,8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Yale Üniversitesi tarafından yürütülen son aşama çalışmanın sonuçları Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (Asco) Chicago'daki yıllık toplantısında sunuldu. Yale Kanser Merkezi Müdür Yardımcısı ve çalışmanın başyazarı Dr. Roy Herbst, "Otuz yıl önce bu hastalar için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Şimdi elimizde bu güçlü ilaç var.” ifadelerini kullandı.

    Yeni akciğer kanseri ilacı ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen ilaç, 26 ülkede 30 ila 86 yaş arasındaki hastalarda denendi. Hastalığın en yaygın formu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında ilacın tedaviye yardımcı olup olmadığına bakıldı. Denemelere dahil olan herkes, küresel akciğer kanseri vakalarının yaklaşık dörtte birinde bulunan ve Asya'daki vakaların yüzde 40'ını oluşturan EGFR gen mutasyonuna sahipti. EGFR mutasyonu kadınlarda erkeklerden daha yaygın olup, hiç sigara içmemiş ya da hafif sigara içicisi olan kişilerde de daha sık görülüyor.

    Herbst, ilacın "heyecan verici" sonuçları sayesinde hastalığın nüksetme riskinin de yarıya indirdiğini söyledi. Yapılan açıklamada ilacın, dünya çapında EGFR mutasyonuna sahip akciğer kanseri hastalarının dörtte biri için "bakım standardı" haline gelmesi gerektiğini söylendi. Herbst, çalışmanın bulguları göz önüne alındığında, akciğer kanseri teşhisi konan herkesin EGFR mutasyonu için test edilmediğini ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

    Yüzde 88 başarı oranı

    Yeni akciğer kanseri ilacı ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor Tam Boyutta Gör
    Araştırma sonuçlarına göre, Tagrisso olarak da bilinen ve AstraZeneca tarafından üretilen osimertinib ile ameliyat sonrası tedavi, akciğer kanseri hastalarında ölüm riskini "önemli ölçüde azalttı". Çalışma kapsamında, plasebo ile tedavi edilen hastaların yüzde 78'ine kıyasla, tümörlerinin çıkarılmasından sonra günlük osimertinib hapını alan hastaların yüzde 88'i hala hayatta olduğu vurgulandı. Genel olarak, osimertinib alanların ölüm riski plasebo alanlara kıyasla yüzde 51 daha düşük olduğu belirtildi.

    Çalışmadaki 682 hastanın yaklaşık üçte ikisi kadındı. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde sigara içme geçmişi de yoktu, bu da hapın akciğer kanseri teşhisi konan sigara içen ve içmeyenler için işe yaradığını gösteriyor. Akciğer kanseri yardım kuruluşu olan EGFR Positive UK'in başkanı Angela Terry, bulguların "çok heyecan verici" ve "son derece önemli" olduğunu söyledi. Geliştirilen ilaca halihazırda İngiltere ve ABD başta olmak üzere birkaç ülkedeki hastanın erişebildiği belirtiliyor. İlaç, AstraZeneca’nın Türkiye sitesinde de listeleniyor.

    Kaynakça https://www.astrazeneca.com.tr/urunlerimiz.html https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2304594 https://www.theguardian.com/science/2023/jun/04/lung-cancer-pill-cuts-risk-of-death-by-half-says-thrilling-study
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    falken lastik ne malı invega 3 mg kullananların yorumları yakışıklı olduğunu nasıl anlarsın ford c-max kronik sorunlar deneme cevap anahtarı telegram

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 13 Lite
    Xiaomi 13 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Victus by HP
    Victus by HP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız