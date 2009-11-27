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NewerTech'den iPod/iPhone uyumlu cep şarj cihazı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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NewerTech'den iPod/iPhone uyumlu cep şarj cihazı
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Mac bilgisayarlara ilk bellek ürünlerini üreten firma ünvanına sahip NewerTech, NuPower Charge & Sync+ cep şarj cihazını duyurdu.

NuPower, 1400mAh'lık lityum ion pili sayesinde iPod/ iPhone ve USB üzerinden güç alabilen telefonları, kameraları, portatif oyun konsollarını şarj edebiliyor. Sadece 88 gram ağırlığındaki şarj cihazı, bilgisayarlara da bağlanarak iPod ve iPhone'un senkronizasyon gerçekleştirmesini de sağlıyor. Apple Dock bağlantı kablosuyla çoğu iPod/iPhone modelini, micro- ve mini-USB kablosuylada diğer cihazları şarj edebilen NuPower Charge & Sync+ , 40 dolarlık satış fiyatıyla önde gelen elektronik marketleri aracılığıyla satışa sunuldu.


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realbrutal 10 yıl
peki türkiyedede satılacakmı bununla ilgili herhangi bir bilgi yok sanırım.şöyle ürünleri türkiyede resmi kanallardan temin edebilmek ne güzel olurdu(tabi fiyatları abartmadan)
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Master KENOBI 10 yıl
Güzel ve kullanışlı bir şeye benziyor umarım buraya gelirse pahallı ve abartılı bir fiyattan satılmaz.
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