NewerTech'den iPod/iPhone uyumlu cep şarj cihazı

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Mac bilgisayarlara ilk bellek ürünlerini üreten firma ünvanına sahip NewerTech, NuPower Charge & Sync+ cep şarj cihazını duyurdu.

NuPower, 1400mAh'lık lityum ion pili sayesinde iPod/ iPhone ve USB üzerinden güç alabilen telefonları, kameraları, portatif oyun konsollarını şarj edebiliyor. Sadece 88 gram ağırlığındaki şarj cihazı, bilgisayarlara da bağlanarak iPod ve iPhone'un senkronizasyon gerçekleştirmesini de sağlıyor. Apple Dock bağlantı kablosuyla çoğu iPod/iPhone modelini, micro- ve mini-USB kablosuylada diğer cihazları şarj edebilen NuPower Charge & Sync+ , 40 dolarlık satış fiyatıyla önde gelen elektronik marketleri aracılığıyla satışa sunuldu.