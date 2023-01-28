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    Türk girişimciden kablosuz harici ekran

    Türk girişimci Emre Koşmaz’ın firması Nex Computer, mobil ve masaüstü uyumlu harici ekranları ile dikkat çekiyor. NexDock Wireless firmanın son ürünü oldu.      
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    NexDock Wireless özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yıllar önce Windows Continuum özelliği için dizüstü kasası içerisinde NexDock harici ekran aksesuarı ile ses getiren Türk girişimci Emre Koşmaz yeniliklerine devam ediyor. NexDock bu kez kablosuz hale geldi.

    NexDock Wireless özellikleri ve fiyatı

    NexDock konsepti Samsung DeX ve Huawei Easy Projection gibi masaüstü modu olan akıllı telefonlara bağlanarak bir dizüstü deneyimi sunmayı amaçlıyor. Daha önce kablolu bağlantı sunan NexDock şimdi kablosuz hale geldi.

    NexDock Wireless 13 inçlik bir ekrana sahip. Dahili bataryası ile 7 saate kadar kullanılabiliyor. Sadece telefondaki moddan kaynağını alıyor ve kendine ait bir işletim sistemi mevcut değil. Yani işlemci ve grafik birimi gibi bileşenler de mevcut değil. Yine istenirse kablo ile de bağlantı kurabiliyorsunuz. NexDock Wireless 349$ fiyat etiketine sahip.

    Nex girişimi aslında bu konuda kendini oldukça geliştirdi. Aynı konsepti monitör tasarımına uyarlayan NexMonitor, dizüstü bilgisayarın üzerine tutturabileceğiniz NexPad harici ekran firmanın ürünleri arasında.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 23 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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