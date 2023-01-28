Türk girişimciden kablosuz harici ekran

NexDock Wireless özellikleri ve fiyatı
NexDock konsepti Samsung DeX ve Huawei Easy Projection gibi masaüstü modu olan akıllı telefonlara bağlanarak bir dizüstü deneyimi sunmayı amaçlıyor. Daha önce kablolu bağlantı sunan NexDock şimdi kablosuz hale geldi.
NexDock Wireless 13 inçlik bir ekrana sahip. Dahili bataryası ile 7 saate kadar kullanılabiliyor. Sadece telefondaki moddan kaynağını alıyor ve kendine ait bir işletim sistemi mevcut değil. Yani işlemci ve grafik birimi gibi bileşenler de mevcut değil. Yine istenirse kablo ile de bağlantı kurabiliyorsunuz. NexDock Wireless 349$ fiyat etiketine sahip.
Nex girişimi aslında bu konuda kendini oldukça geliştirdi. Aynı konsepti monitör tasarımına uyarlayan NexMonitor, dizüstü bilgisayarın üzerine tutturabileceğiniz NexPad harici ekran firmanın ürünleri arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?