Türk girişimciden kablosuz harici ekran

Tam Boyutta Gör Yıllar önce Windows Continuum özelliği için dizüstü kasası içerisinde NexDock harici ekran aksesuarı ile ses getiren Türk girişimci Emre Koşmaz yeniliklerine devam ediyor. NexDock bu kez kablosuz hale geldi.

NexDock Wireless özellikleri ve fiyatı

NexDock konsepti Samsung DeX ve Huawei Easy Projection gibi masaüstü modu olan akıllı telefonlara bağlanarak bir dizüstü deneyimi sunmayı amaçlıyor. Daha önce kablolu bağlantı sunan NexDock şimdi kablosuz hale geldi.

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NexDock Wireless 13 inçlik bir ekrana sahip. Dahili bataryası ile 7 saate kadar kullanılabiliyor. Sadece telefondaki moddan kaynağını alıyor ve kendine ait bir işletim sistemi mevcut değil. Yani işlemci ve grafik birimi gibi bileşenler de mevcut değil. Yine istenirse kablo ile de bağlantı kurabiliyorsunuz. NexDock Wireless 349$ fiyat etiketine sahip.

Nex girişimi aslında bu konuda kendini oldukça geliştirdi. Aynı konsepti monitör tasarımına uyarlayan NexMonitor, dizüstü bilgisayarın üzerine tutturabileceğiniz NexPad harici ekran firmanın ürünleri arasında.

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