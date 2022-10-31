Akıllı telefonlar için ikinci ekran satışa çıkıyor

NexPad özellikleri ve fiyatı
Nex Computer tarafından geliştirilen NexPad aksesuarı 12 inçlik dokunmatik IPS ekrana sahip. USB Tip-C üzerinden masaüstü modu destekleyen akıllı telefonlara bağlanabiliyor ve modu kendi ekranına yansıtıyor. Alt kısımda biraz geniş ve kullanıcının tutması için ayrılmış. Ayrıca burası manyetik olduğu için telefonunuzu sabitliyor ve bir dokunmatik fare gibi kullanabiliyorsunuz.
Ekstra iki USB Tip-C girişi ile powerbank veya prizden kablo bağlayabiliyorsunuz zira ekran telefonun bataryasını kullanıyor. Bu girişlerdeki şarj aktarım özelliği iyi düşünülmüş. HDMI girişi ile de dilerseniz dizüstü bilgisayarlarınız için ikinci ekran olabiliyor.
736 gram ağırlığı olan ekranın arka kısmındaki stand yorulduğunuzda yardıma koşuyor. Şimdilik Samsung, Huawei ve Motorola telefonlar ile uyumlu. Firma daha fazla cihaza masaüstü modu getirilmesi için Google ile temas halinde. NexPad aksesuarı 249$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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