Nexus One, Linus Torvalds'ın telefona bakışını değiştirdi

Tam Boyutta Gör

Linux'un yaratıcısı Linus Torvalds telefon tercihini açıklayarak, Google Nexus One kullanmaya başladığını duyurdu. Genel olarak telefonlardan hoşlanmadığını söyleyen Torvalds, neden olarak çalışırken veya herhangi bir şey okurken rahatsızlık vermelerini gösteriyor. Fakat Linux çalıştıran telefon konseptinden hoşlandığını itiraf eden Torvalds, HTC üretimi G1 ve Motorola'nın Çin pazarına özel telefonları da dahil olmak üzere süreç içerisinde çok sayıda Linux telefon kullandığını belirtiyor ve örneğin G1'i uzun uçuşlarda Solitaire ya da Galaga oynamak için değerlendirdiğine dikkat çekiyor.

Yanında telefon taşımak için çok fazla nedeni olmadığını söyleyen Linus Torvalds, Google'ın yeni telefonu Nexus One içinse kısmen farklı düşünüyor ve kazananın Nexus One olduğunu belirtiyor. Aracı için konum belirleme cihazı (GPS ünitesi) istediğini belirten söyleyen Torvalds, Google'ın Navigasyonu hizmetinin bu telefonu kullanılabilir kıldığına vurgu yapıyor. Artık telefonu sadece çantasında taşıdığı bir şey olarak görmediğini belirten Linus Torvalds, Nexus One'ın kullanışlı ve güzel görünümlü bir cihaz olduğunu da kabul ediyor. Bakalım bu açıklamalar Nexus One'ın satışlarına nasıl etki edecek, bunu hep birlikte göreceğiz.