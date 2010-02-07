Nexus One, Linus Torvalds'ın telefona bakışını değiştirdi

Linux'un yaratıcısı Linus Torvalds telefon tercihini açıklayarak, Google Nexus One kullanmaya başladığını duyurdu. Genel olarak telefonlardan hoşlanmadığını söyleyen Torvalds, neden olarak çalışırken veya herhangi bir şey okurken rahatsızlık vermelerini gösteriyor. Fakat Linux çalıştıran telefon konseptinden hoşlandığını itiraf eden Torvalds, HTC üretimi G1 ve Motorola'nın Çin pazarına özel telefonları da dahil olmak üzere süreç içerisinde çok sayıda Linux telefon kullandığını belirtiyor ve örneğin G1'i uzun uçuşlarda Solitaire ya da Galaga oynamak için değerlendirdiğine dikkat çekiyor.
Yanında telefon taşımak için çok fazla nedeni olmadığını söyleyen Linus Torvalds, Google'ın yeni telefonu Nexus One içinse kısmen farklı düşünüyor ve kazananın Nexus One olduğunu belirtiyor. Aracı için konum belirleme cihazı (GPS ünitesi) istediğini belirten söyleyen Torvalds, Google'ın Navigasyonu hizmetinin bu telefonu kullanılabilir kıldığına vurgu yapıyor. Artık telefonu sadece çantasında taşıdığı bir şey olarak görmediğini belirten Linus Torvalds, Nexus One'ın kullanışlı ve güzel görünümlü bir cihaz olduğunu da kabul ediyor. Bakalım bu açıklamalar Nexus One'ın satışlarına nasıl etki edecek, bunu hep birlikte göreceğiz.
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şu ana kadar nexus one kullananlardan -buna iphone kullanıcıları da dahil rastlamadım.
ekşi sözlükten nexus one başlığında şöyle yazılmış :
"iphone 3g ve iphone 3gs i çıktıkları hafta almış ve nexus one alana kadar kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki, iphone 3gs telefonsa, nexus one uzay mekiğidir. aşmış lafı az kalır."
Dostum iphone ile nexus'u karşılaştırmak tavuk ile şahini karşılaştırmaya benziyor.Nexus ,3gs in çooook ötesinde ,vaktin varsa bir internette bir sürü karşılaştırma var bir incele...
kardes bu yorumun kullanici yorumumu yani hem iphone 3 gs hemde nexus one kullaniptami bu yorumu yaptin yoksa internetteki karsilastirmalara goremi yada donanimsal ozelliklere goremi
kağıt üzerinde öyle tabi ama kullanımda iş değişir..
bi iphone sahibi olarak cihazı jb yaptıktan sonra iphone un tek kozunun appstore olmadığını, iphone un olan özelliklerini sonuna kadar kullanılması için uğraşan yüzlerce iphone developer ının olduğunu farkettim.. şu an normal bi iphone ile jb li iphone arasındaki fark da tavuk la şahin benzetmesine uyacak cinsten
yani demek istediğim
nexus un iphone u gerçek anlamda geçmesi için donanımdan çok yazılım olarak çok büyük desteğe ihtiyacı var.. eğer yazılım desteği olmazsa o kadar çok donanımsal özelliğin pek bi faydasının olacağını zannetmiyorum.. bunlar pc değil dolayısıyla karşılaştırmayı bi tek cihazın donanımına bakarak yapmak mantıksız..
ama bence android in geleceği parlak yani bi süre sonra iphone a yetişebilir hatta belki iphone uda geçebilir
hocam sende iyi bilirsinki teknik ve donanimsal ozellikler iphone a yemiyor malesef