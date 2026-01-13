Giriş
    Google Chrome artık bazı Mac'lerde çalışmayacak

    Google Chrome tarayıcısı, bu yılın sonlarında bazı Mac'lere veda edecek. macOS güncellemesi yapmayan kullanıcılar, Chrome'un yeni özelliklerini ve iyileştirmelerini alamayacak.

    google chrome macos 12 monterey desteği Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome 150 sürümünün macOS Monterey'i destekleyen son sürüm olacağını duyurdu. Chrome 151 ve sonraki sürümler, macOS 12 yüklü Mac’lerde artık kullanılamayacak.

    Google Chrome 150, macOS 12 destekleyen son sürüm olacak

    Google’ın platform durum güncellemesine göre, Monterey yüklü Mac'lerde Chrome 150 sürümü çalışmaya devam edecek ancak uyarı ekranı çıkacak ve güvenlik açıklarını kapatan güncellemeler dahi gelmeyecek. Chrome 151 ve sonraki sürümleri yüklemek için kullanıcıların macOS 13 ve daha yeni bir sürüme geçmeleri gerekecek.

    Google, Chrome 150 için kesin bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak, dört haftalık yayın döngüsüne ve mevcut kararlı sürüme dayanarak, Chrome 150 sürümünün 2026 yılının ortalarında gelmesi bekleniyor.

    Güncellemeleri ve güvenlik yamalarını almaya devam etmek için Monterey kullanıcılarının macOS’i yükseltmesi gerekiyor. Tabii ki MacOS 12'yi destekleyen başka bir tarayıcıya geçmek de (Firefox gibi) bir seçenek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

