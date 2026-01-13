Google Chrome artık bazı Mac'lerde çalışmayacak

Google Chrome 150, macOS 12 destekleyen son sürüm olacak
Google’ın platform durum güncellemesine göre, Monterey yüklü Mac'lerde Chrome 150 sürümü çalışmaya devam edecek ancak uyarı ekranı çıkacak ve güvenlik açıklarını kapatan güncellemeler dahi gelmeyecek. Chrome 151 ve sonraki sürümleri yüklemek için kullanıcıların macOS 13 ve daha yeni bir sürüme geçmeleri gerekecek.
Google, Chrome 150 için kesin bir yayın tarihi açıklamadı. Ancak, dört haftalık yayın döngüsüne ve mevcut kararlı sürüme dayanarak, Chrome 150 sürümünün 2026 yılının ortalarında gelmesi bekleniyor.
Güncellemeleri ve güvenlik yamalarını almaya devam etmek için Monterey kullanıcılarının macOS'i yükseltmesi gerekiyor. Tabii ki MacOS 12'yi destekleyen başka bir tarayıcıya geçmek de (Firefox gibi) bir seçenek.