Nexus S olduğu düşünülen i9020 ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı

HTC ile ortak çalışarak çıkardığı Nexus One isimli akıllı telefonuyla pazara giriş yapan Google'ın ikinci akıllı telefonu olması beklenen ve birçok kaynağa göre gelecek ay düzenlenecek olan CES fuarında tanıtılması beklenen Nexus S ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Çoğunluğu; Google'ın Medya ve Platform Çözümleri yöneticisi Ben Saitz, Sistem Yöneticisi Benjamin Staffin, Program yöneticisi Adam Lasnik, Yazılım Mühendisi Michelle Levesque ve araştırmacı Theresa Sobczak tarafından, Nexus S olduğuna kesin gözüyle bakılan GT-i9020 isimli cihaz tarafından çekildiği bilgilerinde yazan görsellerin ve bir adet örnek videonun Picasa Web Albümleri üzerinden yayınlandığı ortaya çıktı.

Hatırlanacağı gibi Google'ın Nexus S'in üretimi için ortak çalıştığına kesin gözüyle bakılan Samsung'un yakın zamanda GT-i9020 isimli yeni akıllı telefonu FCC'nin sitesinde yayınlanmıştı.