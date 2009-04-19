Nikon, 10-24 mm Nikkor f/3.5-4.5G ED AF-S'yi sergiledi

Tam Boyutta Gör

Amsterdam'da düzenlediği etkinlik kapsamında video kayıt özelliğine sahip ikinci D-SLR kamerasının yanısıra ultra geniş açı objektifi Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED'yi sergileyen Nikon, 2009 yılının 2. çeyreğine hızlı bir giriş yaptı.

Özellikle manzara ve mimari ağırlıklı çekim yapan fotoğrafçıların ilgi göstereceğini düşündüğümüz objektifin diyaframı 10 mm'de f/3.5'a, 24 mm ise f/4.5'a kadar açılabiliyor. APS-C boyutlu sensöre sahip Nikon kameralarla tam uyumlu çalışabilen objektif 14 element, 9 gruptan oluşan yapısıyla ve SWM (Sonic Wave Motor) teknolojisiyle dikkat çekmekte. SWM teknolojisini kullanan objektifler hızlı olduğu kadar sessiz netleme olanağı vaadederken D40, D40x, D60, D5000 gibi modellerde kullanıcıların otomatik odaklama özelliğinden faydalanabilmesini sağlıyor.

Son olarak 77 mm çapındaki filtreleri (UV / Polarize vs) kullanabildiğimiz objektifin mayıs ayına doğru 900$ civarında satılması öngörülüyor.

Teknik özellikler:

Boyut ve ağırlık: 87 x 83 cm / 460 gram

Filtre çapı: 77 mm

Mimari: 14 element; 9 grup

Maksimum diyafram: f/3.5-4.5

Minimum diyafram: f/22-29

Minimum odak mesafesi: 0.24 metre

Büyütme oranı: 1:5