Nikon, 10-24 mm Nikkor f/3.5-4.5G ED AF-S'yi sergiledi

Amsterdam'da düzenlediği etkinlik kapsamında video kayıt özelliğine sahip ikinci D-SLR kamerasının yanısıra ultra geniş açı objektifi Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED'yi sergileyen Nikon, 2009 yılının 2. çeyreğine hızlı bir giriş yaptı.
Özellikle manzara ve mimari ağırlıklı çekim yapan fotoğrafçıların ilgi göstereceğini düşündüğümüz objektifin diyaframı 10 mm'de f/3.5'a, 24 mm ise f/4.5'a kadar açılabiliyor. APS-C boyutlu sensöre sahip Nikon kameralarla tam uyumlu çalışabilen objektif 14 element, 9 gruptan oluşan yapısıyla ve SWM (Sonic Wave Motor) teknolojisiyle dikkat çekmekte. SWM teknolojisini kullanan objektifler hızlı olduğu kadar sessiz netleme olanağı vaadederken D40, D40x, D60, D5000 gibi modellerde kullanıcıların otomatik odaklama özelliğinden faydalanabilmesini sağlıyor.
Son olarak 77 mm çapındaki filtreleri (UV / Polarize vs) kullanabildiğimiz objektifin mayıs ayına doğru 900$ civarında satılması öngörülüyor.
Teknik özellikler:
Boyut ve ağırlık: 87 x 83 cm / 460 gram
Filtre çapı: 77 mm
Mimari: 14 element; 9 grup
Maksimum diyafram: f/3.5-4.5
Minimum diyafram: f/22-29
Minimum odak mesafesi: 0.24 metre
Büyütme oranı: 1:5
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
genis aci lensleri (mm'ye gore degisir tabi) yaklasik 1/20 gibi shutter surelerinde elde tutabildiginiz icin f4 "genelde" yeterli olur ama 1/20 yetmezse ne yapacaksin?
Tokina 11-16 f2.8 kullaniyorum yaklasik 4 aydir, sigma 10-20'den hemen sonra aldigim icin farkini daha rahat gorebiliyorum.
Hazır konu hortlamışken şu posta " " yapmak istiyorum...