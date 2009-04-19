Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, 10-24 mm Nikkor f/3.5-4.5G ED AF-S'yi sergiledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,8b
1
25
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nikon, 10-24 mm Nikkor f/3.5-4.5G ED AF-S'yi sergiledi
Tam Boyutta Gör

 

Amsterdam'da düzenlediği etkinlik kapsamında video kayıt özelliğine sahip ikinci D-SLR kamerasının yanısıra ultra geniş açı objektifi Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED'yi sergileyen Nikon, 2009 yılının 2. çeyreğine hızlı bir giriş yaptı.

Özellikle manzara ve mimari ağırlıklı çekim yapan fotoğrafçıların ilgi göstereceğini düşündüğümüz objektifin diyaframı 10 mm'de f/3.5'a, 24 mm ise f/4.5'a kadar açılabiliyor. APS-C boyutlu sensöre sahip Nikon kameralarla tam uyumlu çalışabilen objektif 14 element, 9 gruptan oluşan yapısıyla ve SWM (Sonic Wave Motor) teknolojisiyle dikkat çekmekte. SWM teknolojisini kullanan objektifler hızlı olduğu kadar sessiz netleme olanağı vaadederken D40, D40x, D60, D5000 gibi modellerde kullanıcıların otomatik odaklama özelliğinden faydalanabilmesini sağlıyor.

Son olarak 77 mm çapındaki filtreleri (UV / Polarize vs) kullanabildiğimiz objektifin mayıs ayına doğru 900$ civarında satılması öngörülüyor.

Teknik özellikler:

Boyut ve ağırlık: 87 x 83 cm / 460 gram
Filtre çapı: 77 mm
Mimari: 14 element; 9 grup
Maksimum diyafram: f/3.5-4.5
Minimum diyafram: f/22-29
Minimum odak mesafesi: 0.24 metre
Büyütme oranı: 1:5

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Tam 12-24 bir lens almak üzereydim ammaa kafamı öyle bir karıştırdınız ki... :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Tam 12-24 bir lens almak üzereydim ammaa kafamı öyle bir karıştırdınız ki... :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 10 yıl
canon'un 10-22'sine karsilik cikardi nikon (ama tabi her zamanki gibi gec kaldi)
genis aci lensleri (mm'ye gore degisir tabi) yaklasik 1/20 gibi shutter surelerinde elde tutabildiginiz icin f4 "genelde" yeterli olur ama 1/20 yetmezse ne yapacaksin?
Tokina 11-16 f2.8 kullaniyorum yaklasik 4 aydir, sigma 10-20'den hemen sonra aldigim icin farkini daha rahat gorebiliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
çok harika birşey ama...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sepulturgay 10 yıl
nikon heralde 14-24 ve 12-24 alamayan garibanlar!! için çıkartmış bu lensi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
bunun maliyeti ne kadardır acaba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAS207 10 yıl
ben makinayı 400$ aldım 900 $ bir lens için çook
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dgnzcn 10 yıl

Orjinalden alıntı: MAS207

ben makinayı 400$ aldım 900 $ bir lens için çook


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PlutosDaddy 9 yıl

MAS207

ben makinayı 400$ aldım 900 $ bir lens için çook


Hazır konu hortlamışken şu posta "
" yapmak istiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18835 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nikon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl SONY Experience Center Lansmansı 10 yıl Samsung LED TV Lansmanı 10 yıl The Godfather II inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim