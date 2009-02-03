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Nikon Coolpix P90; 24x zum ve 15 FPS çekim desteği

Nikon Coolpix P80'nin varisi belli oldu. Bakalım P90, kamera dünyasına ne gibi yenilikler getiriyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,1b
1
43
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nikon Coolpix P90; 24x zum ve 15 FPS çekim desteği
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Uzakdoğu'nun kamera devlerinden Nikon firması, kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından L19, L20, L220, L230, S620, S630 ve P90 olmak üzere tam 7 farklı modelini anons ederek Coolpix ailesini genişletti. Anons edilen modellerden Coolpix P90, yüksek zum kabiliyeti ve gösterdiği performansla bir çok fotoğraf meraklısının dikkatini çekebilir. Ve şimdi yeni kameranın teknik detaylarına kısaca göz gezdirelim.

83 x 114 x 99 mm boyutlarında ve batarya hariç 400 gram ağırlığında tasarlanan P90'da 1/2.33 inç'lik CCD sensör bulunuyor ve sensör 12.1 megapiksel çözünürlük sunuyor. 12.1 MP çözünürlük, optimum kalitede 20x30 inç'lik fotoğraf çıktıları almak için yeterli görünmekte. Yeni kamerada 26-624 mm (35 mm formatına göre) Nikkor objektif kullanılmış. Objektif 24 kata kadar optik; 4 kata kadar da dijital zum yapabiliyor. Ancak dijital yakınlaştırmanın yazılımla gerçekleştirildiğini ve fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini hatırlatalım. Süper zum kameralarda oldukça önem taşıyan görüntü stabilizasyon sistemi P90'da mevcut. Nikon'un VR (Vibration Reduction) olarak adlandırdığı sistem, fotoğraflarda istenmeyen bulanıklıkların önüne belli oranda geçiyor. Fakat zorlu koşullarda ISO yükseltmek, tripod kullanmak veya dahili flaştan faydalanmak dışında yöntem söz konusu değil. Son olarak diyaframı f/2.8 ile f/8.5 arası ayarlayabiliyoruz.

Nikon Coolpix P90; 24x zum ve 15 FPS çekim desteği
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640x480 piksel çözünürlükte, saniyede 30 kare sesli video kaydı gerçekleştirebilen kameranın 50 MB'lık dahili belleği SD / SDHC kartlar vasıtasıyla arttırılabiliyor. ISO seviyesini 64 ile 6400 arasında ayarlayabiliyoruz. ISO arttıkça kameranın ışığa olan hassasiyeti artarken sensörün ısınmasına bağlı olarak fotoğraflarda istenmeyen bozulmalar oluşacaktır. 6400 seviyesinin APS-C boyutlu sensöre sahip D-SLR kameraları zorladığı düşünülürse sonuçların pek de parlak olmayacağını düşünüyoruz.

P90'nın en iddialı olduğu alan ise çekim hızı. Kamera saniyede 15 kare hızla fotoğraf çekebiliyor ve 45. kareye ulaşıldığında ise çekim işlemi sona eriyor. Makineyi bu moda aldığımızda fotoğraflar 2 megapiksel çözünürlükte saklanmakta. Nikon, kameranın yüz algılama sistemini geliştirmiş. Kamera, 12 farklı kişinin yüzünü algılayabiliyor. İlgili modları kullandığımızda P90, gülümseyen kişileri otomatik fotoğraflayabiliyor ve göz kapanmalarının önüne de geçebiliyor. Kameranın ''Best Shot Selector'' modu ise özellikle amatör kullanıcılar için düşünülmüş. Makine ard arda 10 poz çekiyor ve pozlardan en keskin çıkanı kaydediliyor.

Nikon Coolpix P90; 24x zum ve 15 FPS çekim desteği
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Kamerada 3.0 inç LCD ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekranın açısı kullanıcının isteğine göre değiştirilebiliyor. Nikon'un EN-EL5 kod adlı lityum iyon bataryasının yapılan özel testlere göre 230 poza kadar dayanabildiği belirtilmiş. Bu sebepten ötürü kullanıcıların yanlarında ekstra batarya taşıması gerekebilir.

Nikon Coolpix P90'nın mart ayına doğru 400$ civarında raflardaki yerini alması planlanıyor.


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DH Misafiri 9 yıl

merhaba
ben bu makinayı yeni aldım ancak tam olarak kullanamıyorum.sayfada gördüğüm gibi resimleri nasıl çekebilirm yardımcı olursanız sevinirim.
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corbusier 8 yıl
merhaba dostlar bu makineyi kullanan var mı? ben yaklaşık bir senedir adam gibi fotoğraf çekemedim hep nokta nokta lekeli çıkıyor. nedendir anlamıyorum. manuel de otomatik de farketmiyor..
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DH Misafiri 9 yıl
Panasonic FZ-30u amerikadan bir arkadas vasitasi ile temin edip birkac yil kullandiktan sonra artik zamaninin geldigni dusunup makina arayisina girdim. sonucta nikon p90 aldim ama ciddi husrana ugramis durumdayim. forumda gecen elestrilere katiliyorum bunun yaninda 2 noktayi da vurgulamak istiyorum. Bu makine algilayamdigi her pixeli resmen uydurma bir renkle kapatmaktadir. karanlik alanlarda bunu koyu yesil yerine parlak mavi ile yaptigindan bu durum felaket siritmaktadir. ayrica zoom mekanizmasinin manuel ayarlanmasini hicbir motorlu sisteme degismemem gerektigini cok iyi bana ogretmistir. p90 almayin arkadaslar. kisaca budur. made in japan 420mm leica lensli panasonic lumixten sonra hic gitmiyor dogrusu
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garajyunni 9 yıl
Merhabalar pozitif yorumlar oldukça fazla fakat ben bu mesajımla pozitif olamayacağım. Canon eos 450 xsi rebel kullanıcıyım. Şirket için P90 aldık fakat fotoğraflarda puslu bir hava var, sanki yuksek asada çekiyorcasına piksel hatası veriyor nedendir anlamadım :S sorunu çözen var ise tio istiyorum..
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alper38k 10 yıl
Bende bu makine üzerinde oldukça düşünmüştüm fakat son anda Canon PS SX200 is aldım umarım yanlış yapmamışımdır.
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frknkrc 10 yıl
bunun yerine Canon SX20 alırım cok daha iyi bence...
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..Knight.. 10 yıl
Nikon Coolpix P90 incelemesi (Digitalcamerainfo): digitalcamerainfo.com/...
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oanayurt 10 yıl
Zoum iyi ancak bu kadar zumu net çıkartabilmesi çok zor. Tripot olmadan nasıl yapacak. Ayrıca sensör ebadı küçük geldi. Ancak bu makinaların kendi kategorisindeki meraklılarına hitap ettiğinden bunları hesap etmesi pek mümkün değil. G9 kamerası elbette bu makinadan iyidir.
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A.Bahadir 10 yıl
Nikon SLR makinelerde gayet basarili fakat butur ara makinelerde Canon'u tercih ederim. Bu makineye kiyasla Canon G9 almak daha mantikli, dezavantaj optik zoom olur onuda sonradan alacagimiz bir aparatla ayni seviyeye getirebiliriz ustelik 1024/768 saniyede 30 kare video cekimi var. Ayrica incelemedeki makinenin sensor boyutu cok kucuk. Nikonun diger eksiklerinden biride en dusuk cekim hizi, Canonda bir cok makinede bu 15 saniye iken Nikonun coolpix serisinde 4 saniye civarinda, buda isiksiz cekimlerde makinenin yeterli isik toplamasina yetmiyor bence yada gece yolda arabalari cektiginizde yol boyunca uzun bir cizgi halinde olmasi gereken araba isiklari resmin ortasinda kesiliyor tam istedigimiz fotografi yakalayamiyoruz. Bence daha guzel bir makine yapabilirlerdi.
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bluemancr 10 yıl
piksel yoğunluğu (piksen density) 43MP/cm²
dpreview.com/...


DSLR makinalardaki piksel yogunluğu
dpreview.com/...


nikon d90 piksel density : 3.3 MP/cm²
nikon d80 piksel density :2.7 MP/cm²
canon eos 450 d :3.7 MP/cm²
pentax k20d : 4.0 MP/cm²

nikon p90 : 43 mp/cm²

gerisine siz karar verin......

buda nikon p90 la çekilmiş fotolar :

imaging.nikon.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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drkayzer 10 yıl
süper makina
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ezbiderli 10 yıl
Çekilmiş örnek fotolar olsada görsek..eminimki çok güzel fotolar çekiyodur..
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theyapici 10 yıl
nikon her zman iyi ama canon u da unutmayalım
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tanak 10 yıl
cok guzel kamera.
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