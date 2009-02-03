Nikon Coolpix P90; 24x zum ve 15 FPS çekim desteği

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Uzakdoğu'nun kamera devlerinden Nikon firması, kısa süreli bir sessizlik döneminin ardından L19, L20, L220, L230, S620, S630 ve P90 olmak üzere tam 7 farklı modelini anons ederek Coolpix ailesini genişletti. Anons edilen modellerden Coolpix P90, yüksek zum kabiliyeti ve gösterdiği performansla bir çok fotoğraf meraklısının dikkatini çekebilir. Ve şimdi yeni kameranın teknik detaylarına kısaca göz gezdirelim.

83 x 114 x 99 mm boyutlarında ve batarya hariç 400 gram ağırlığında tasarlanan P90'da 1/2.33 inç'lik CCD sensör bulunuyor ve sensör 12.1 megapiksel çözünürlük sunuyor. 12.1 MP çözünürlük, optimum kalitede 20x30 inç'lik fotoğraf çıktıları almak için yeterli görünmekte. Yeni kamerada 26-624 mm (35 mm formatına göre) Nikkor objektif kullanılmış. Objektif 24 kata kadar optik; 4 kata kadar da dijital zum yapabiliyor. Ancak dijital yakınlaştırmanın yazılımla gerçekleştirildiğini ve fotoğraf kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğini hatırlatalım. Süper zum kameralarda oldukça önem taşıyan görüntü stabilizasyon sistemi P90'da mevcut. Nikon'un VR (Vibration Reduction) olarak adlandırdığı sistem, fotoğraflarda istenmeyen bulanıklıkların önüne belli oranda geçiyor. Fakat zorlu koşullarda ISO yükseltmek, tripod kullanmak veya dahili flaştan faydalanmak dışında yöntem söz konusu değil. Son olarak diyaframı f/2.8 ile f/8.5 arası ayarlayabiliyoruz.

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640x480 piksel çözünürlükte, saniyede 30 kare sesli video kaydı gerçekleştirebilen kameranın 50 MB'lık dahili belleği SD / SDHC kartlar vasıtasıyla arttırılabiliyor. ISO seviyesini 64 ile 6400 arasında ayarlayabiliyoruz. ISO arttıkça kameranın ışığa olan hassasiyeti artarken sensörün ısınmasına bağlı olarak fotoğraflarda istenmeyen bozulmalar oluşacaktır. 6400 seviyesinin APS-C boyutlu sensöre sahip D-SLR kameraları zorladığı düşünülürse sonuçların pek de parlak olmayacağını düşünüyoruz.

P90'nın en iddialı olduğu alan ise çekim hızı. Kamera saniyede 15 kare hızla fotoğraf çekebiliyor ve 45. kareye ulaşıldığında ise çekim işlemi sona eriyor. Makineyi bu moda aldığımızda fotoğraflar 2 megapiksel çözünürlükte saklanmakta. Nikon, kameranın yüz algılama sistemini geliştirmiş. Kamera, 12 farklı kişinin yüzünü algılayabiliyor. İlgili modları kullandığımızda P90, gülümseyen kişileri otomatik fotoğraflayabiliyor ve göz kapanmalarının önüne de geçebiliyor. Kameranın ''Best Shot Selector'' modu ise özellikle amatör kullanıcılar için düşünülmüş. Makine ard arda 10 poz çekiyor ve pozlardan en keskin çıkanı kaydediliyor.

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Kamerada 3.0 inç LCD ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekranın açısı kullanıcının isteğine göre değiştirilebiliyor. Nikon'un EN-EL5 kod adlı lityum iyon bataryasının yapılan özel testlere göre 230 poza kadar dayanabildiği belirtilmiş. Bu sebepten ötürü kullanıcıların yanlarında ekstra batarya taşıması gerekebilir.

Nikon Coolpix P90'nın mart ayına doğru 400$ civarında raflardaki yerini alması planlanıyor.