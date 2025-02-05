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    Xiaomi tam 9 cihazın daha güncelleme desteğine son verdiğini duyurdu

    Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, Redmi ve Poco alt markalarından tam 9 farklı modeli daha güncelleme desteği kapsamının dışında bıraktı.

    Xiaomi tam 9 cihazın daha güncelleme desteğine son verdi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yazılım desteğini sona eren cihazlar listesine yeni modeller ekledi. Daha önce Xiaomi Pad 5 ve Redmi Note 11 Pro serisini destek dışı bırakan şirket, şimdi Redmi Note 11 serisinin kalan modelleriyle birlikte bazı Redmi ve Poco telefonlarını da bu listeye dahil etti.

    Buna göre, Redmi Note 11 SE, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11, Redmi 10C, Redmi 10 2022, Poco X4 Pro 5G ve Poco M4 Pro artık MIUI güncellemeleri ve Android güvenlik yamaları almayacak. Bu cihazlar çalışmaya devam edecek olsa da, zamanla güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale gelebilir.

    Güncelleme desteğinin sona ermesi, özellikle güvenliğe önem veren kullanıcılar için risk oluşturabilir. Alternatif olarak, teknik bilgisi olanlar bu cihazlara özel ROM yükleyerek yeni Android sürümlerini kullanabilir. Ancak bu yöntem, cihazın stabilitesi açısından bazı riskler taşıyabilir.

    Xiaomi, belirli bir süre destek sağladıktan sonra eski modellerin güncellemelerini durdurarak yeni cihazlara odaklanmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte başka modellerin de listeye eklenmesi bekleniyor.

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