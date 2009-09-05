Nokia 2 milyon adet N97 sattığını açıkladı

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Yakın zamanda N900 ve Booklet 3G cihazları ile dikkatleri üzerine çekmeye başaran Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia, 3 ay önce kullanıcıyla buluşan N97'den bu zamana kadar 2 milyon adet satıldığını açıkladı. Bu sayıyla N95'in rekorunu egale ettiklerini belirten firma, son 10 ayda da toplam 10 milyon adet dokunmatik panelli telefon sattıklarını da tavzih etti.

Akıllı telefon pazarında Gartner araştırma şirketine göre 18 milyon akıllı telefon satışıyla %45'lik pazar payına sahip olan Nokia bu alandaki liderliğini açık ara sürdürürken, dokunmatik telefonlarda ise 3.çeyrekte 5.2 milyon adet iPhone satan Apple'ın gerisinde kalıyor.

Nokia World'de büyük dikkat çeken N900 ve kapasitif ekranlı ilk cihazı olacak olan X6'ı tanıtan firmanın bu hamlelerinin pazardaki etkisi ise yakın zamanda kendini göstermeye başlayacaktır.