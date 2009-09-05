Nokia 2 milyon adet N97 sattığını açıkladı

Yakın zamanda N900 ve Booklet 3G cihazları ile dikkatleri üzerine çekmeye başaran Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia, 3 ay önce kullanıcıyla buluşan N97'den bu zamana kadar 2 milyon adet satıldığını açıkladı. Bu sayıyla N95'in rekorunu egale ettiklerini belirten firma, son 10 ayda da toplam 10 milyon adet dokunmatik panelli telefon sattıklarını da tavzih etti.
Akıllı telefon pazarında Gartner araştırma şirketine göre 18 milyon akıllı telefon satışıyla %45'lik pazar payına sahip olan Nokia bu alandaki liderliğini açık ara sürdürürken, dokunmatik telefonlarda ise 3.çeyrekte 5.2 milyon adet iPhone satan Apple'ın gerisinde kalıyor.
Nokia World'de büyük dikkat çeken N900 ve kapasitif ekranlı ilk cihazı olacak olan X6'ı tanıtan firmanın bu hamlelerinin pazardaki etkisi ise yakın zamanda kendini göstermeye başlayacaktır.
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Üstelik Nokia'nın anavatanı Finlandiya Türkiye'ye daha yakın değil mi? Avrupa merkezli firmanın ürünü sizde nasıl 950$ oluyor?
İşin aslına gelirsek bencede şaşırtıcı bir şey 2 milyon vayy be
Bu hemen hemen imkansız. En azından Apple açısında. Tek ve oldukça pahalı bir modelle Nokia'yı bu pazarda geçmek imkansızdır. Ancak ucuz ve orta seviyeye hitap eden ikinci bir cihaz çıkarısa belki. Ancak Nokia'yı geçebilecek (en azından smartphone pazarında) bir rakip var. Tabii ki RiM. Yeterki adam gibi bir OS geliştirsin.
Tabiki hocam çok doğru söylemişsiniz, katılıyorum. Nokia N97 ile Iphone'un pasta dilimini az da olsa küçültmeyi başardı. Ülkemizde N97, N95 kadar popüler olmadı, fakat dünya genelinde durum tam tersi. Rakamlar da bunu kanıtlıyor zaten.