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Nokia 2 milyon adet N97 sattığını açıkladı

9 yıl
29,2b
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81
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia 2 milyon adet N97 sattığını açıkladı
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Yakın zamanda N900 ve Booklet 3G cihazları ile dikkatleri üzerine çekmeye başaran Finlandiyalı mobil iletişim devi Nokia, 3 ay önce kullanıcıyla buluşan N97'den bu zamana kadar 2 milyon adet satıldığını açıkladı. Bu sayıyla N95'in rekorunu egale ettiklerini belirten firma, son 10 ayda da toplam 10 milyon adet dokunmatik panelli telefon sattıklarını da tavzih etti.

Akıllı telefon pazarında Gartner araştırma şirketine göre 18 milyon akıllı telefon satışıyla %45'lik pazar payına sahip olan Nokia bu alandaki liderliğini açık ara sürdürürken, dokunmatik telefonlarda ise 3.çeyrekte 5.2 milyon adet iPhone satan Apple'ın gerisinde kalıyor.

Nokia World'de büyük dikkat çeken N900 ve kapasitif ekranlı ilk cihazı olacak olan X6'ı tanıtan firmanın bu hamlelerinin pazardaki etkisi ise yakın zamanda kendini göstermeye başlayacaktır.


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OverClocK1ng 9 yıl
Benim de X6 alacağımı düşünürsek demekki yeni modeller Nokia ya epey satış yaptıracak olmalı
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wolf1907 9 yıl
bu aletin 2 milyon sattığına inanamıyorum inanılcak bir rakam değil
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sertacaygun 9 yıl
Seviliyor ki satılıyor; Satılıyor ki seviliyor...
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K4TL14M 9 yıl
Bence yalandır 2 milyon ufak bi rakam değil çıkalı ne kadar oldu daha 2 milyon satmış hiç inandırıcı gelmedi bana
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bolu 9 yıl
adamlar 1 kilo kuruyemiş alır gibi alıyor , biz maaşımızı versek alamıyoruz satarlar tabi klasdjklaskdklas
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atilgan26 9 yıl
tavzih netti??? :)
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tritone 9 yıl
işte 3 kişi tel siparişi verdik, 2 kişi n97 aldı ben n86 aldım...bende iphone da var...iphonun bu 2 modelden oyun ve program artısı var başkada bi numarası yok iphone bi de n86yı internet browserında geçer...o kdr...kesinlikle tarafsız yorum yapabilirim hem iphone hem bu telefonaları biliyorum
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Miasmus 9 yıl
Kaliforniya'da 590$
Üstelik Nokia'nın anavatanı Finlandiya Türkiye'ye daha yakın değil mi? Avrupa merkezli firmanın ürünü sizde nasıl 950$ oluyor?
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onboardx 9 yıl
n97 kullanan biri olarak telimden son derece memnunum.iphone daki yazılım n97 ye göre daha işlevsel ama nedense iphone dan çabuk sıkılırım diye almadım.
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airogi 9 yıl
harika bir telefon ama apple iphone nun satışlarını bilemiyorum 4 farklı iphone hala amerikada satılıyor bu rakamlar hepsini kapsıyor olabilir iphone okadar iyi bir telefon değil.
İşin aslına gelirsek bencede şaşırtıcı bir şey 2 milyon vayy be
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` quaD. 9 yıl
Nokia N97 HepsiBurada'da 1.549,49 TL Ortalama Yurtdışı 1300 Liradır , Bunu 2 Milyonla Çarpın ve Adamların %30-%40 Kar Olsa Düşünün Ne Kadar Kazandıklarını..
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x1650Pro 9 yıl
Nokia nın pazarı Apple mı kaptıracağını mı sanıyordunuz

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Erasmus78 9 yıl

-placebo-

Nokia nın pazarı Apple mı kaptıracağını mı sanıyordunuz




Bu hemen hemen imkansız. En azından Apple açısında. Tek ve oldukça pahalı bir modelle Nokia'yı bu pazarda geçmek imkansızdır. Ancak ucuz ve orta seviyeye hitap eden ikinci bir cihaz çıkarısa belki. Ancak Nokia'yı geçebilecek (en azından smartphone pazarında) bir rakip var. Tabii ki RiM. Yeterki adam gibi bir OS geliştirsin.
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lilamarket.com 9 yıl
cok abartlı bı rakam gercekten
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buraoca2 9 yıl
@BaRo55
Tabiki hocam çok doğru söylemişsiniz, katılıyorum. Nokia N97 ile Iphone'un pasta dilimini az da olsa küçültmeyi başardı. Ülkemizde N97, N95 kadar popüler olmadı, fakat dünya genelinde durum tam tersi. Rakamlar da bunu kanıtlıyor zaten.
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cihangir151 9 yıl
2 milyon pişman var bana göre :)
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