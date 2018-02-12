Nokia 2 Türkiye’de satışta! Nokia 2 özellikleri ve fiyatı

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HMD Global tarafından yeniden ayağa kaldırılan Nokia’nın giriş seviyesi telefonu Nokia 2 ülkemizde satışa sunuldu. Yüksek pil kapasitesi ile iki gün kullanım süresi vadeden telefon yakın zamanda Android Oreo güncellemesi alacak.

Nokia 2 fiyatı

Nokia 2, ülkemizde 699 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini aldı. İlk etapta Teknosa mağazalarında satışa çıktı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda fiyatının yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle işlemcisi ve 1 GB RAM’i günlük kullanımda sıkıntı çıkarabilir.

Nokia 2 özellikleri

İşlemci: Snapdragon 212

Snapdragon 212 RAM: 1GB DDR3

1GB DDR3 Depolama Alanı: 8GB e-MMC (MicroSD kartı ile 128GB'e kadar)

8GB e-MMC (MicroSD kartı ile 128GB'e kadar) Ekran: 5.0” HD 1280 x 720 LTPS LCD, Corning® Gorilla® Glass 3

5.0” HD 1280 x 720 LTPS LCD, Corning® Gorilla® Glass 3 Birincil kamera: LED flaşlı 8MP otomatik odak

LED flaşlı 8MP otomatik odak Ön kamera: 5MP sabit odak

5MP sabit odak Pil: 4100 mAh

4100 mAh Girdi/çıktı: Mikro USB (USB 2.0), 3,5mm ses jackı

Mikro USB (USB 2.0), 3,5mm ses jackı Boyutlar: 143,5 x 71,3 x 9,30 mm