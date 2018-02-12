Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 2 Türkiye’de satışta! Nokia 2 özellikleri ve fiyatı

Nokia'nın giriş seviyesi akıllı telefonu Nokia 2 ülkemizde bugün satışa sunuldu. Yakın zamanda Android Oreo 8.0 güncellemesi alacak Nokia 2 özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
16,3b
1
41
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia 2 Türkiye’de satışta! Nokia 2 özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör

HMD Global tarafından yeniden ayağa kaldırılan Nokia’nın giriş seviyesi telefonu Nokia 2 ülkemizde satışa sunuldu. Yüksek pil kapasitesi ile iki gün kullanım süresi vadeden telefon yakın zamanda Android Oreo güncellemesi alacak.

Nokia 2 fiyatı

Nokia 2, ülkemizde 699 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini aldı. İlk etapta Teknosa mağazalarında satışa çıktı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda fiyatının yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle işlemcisi ve 1 GB RAM’i günlük kullanımda sıkıntı çıkarabilir.

Nokia 2 özellikleri

  • İşlemci: Snapdragon 212
  • RAM: 1GB DDR3
  • Depolama Alanı: 8GB e-MMC (MicroSD kartı ile 128GB'e kadar)
  • Ekran: 5.0” HD 1280 x 720 LTPS LCD, Corning® Gorilla® Glass 3
  • Birincil kamera: LED flaşlı 8MP otomatik odak
  • Ön kamera: 5MP sabit odak
  • Pil: 4100 mAh
  • Girdi/çıktı: Mikro USB (USB 2.0), 3,5mm ses jackı
  • Boyutlar: 143,5 x 71,3 x 9,30 mm

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hanımneder 1 yıl en beğenilen
1GB ram derken? Aptal Nokia, seni salak, seni manyak... bari 1000mb yaz da büyük görünsün demi... vay Nokia iban ver de sadaka atalım

Snapdıragon 212 istanbul edition
bravo nokya
1GB ram derken? Aptal Nokia, seni salak, seni manyak... bari 1000mb yaz da büyük görünsün demi... vay Nokia iban ver de sadaka atalımSnapdıragon...
Devamını Gör
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 1 yıl
S212, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza ve 700TL
ÇÖP
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaranlıktaYaşayanAdam 1 yıl
S212 fazla olmuş, arduino falan koysalardı keşke maliyet düşerdi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lumibrite 1 yıl
"Telefon yakın zamanda Android Oreo güncellemesi alacak"
Bu cihaz bile oreo guncellemesi alıyor...
4gb ram'lı,quadcore islemcili,görece eski de sayılmayacak cihazlara "Sistemsel sorunlar nedeniyle guncelleme veremiyoruz" diyen yalanci üreticilere kapak olsun...Bilincli eskitme yapılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 1 yıl Lumibrite
Nokia, sektörü iyi okumuş ve üreticilerin en çok bocaladıkları ve rezil oldukları "yazılım güncelleme " konusunda sağlam bir ekip kurmuş. Zira bu ekip, nokia 3-5- ve 6ya sorunsuz bir büyük güncellemesi vermeyi başardı. Arayüz hafif, kasmayan donmayan bir yapıda. Zaten nokia'nın kendisi de stok arayüz diyor. Tabiki kendine göre özelleştirmeler var zira gmin arayüzü kadar rezalet değil.
Nokia, buradan yürür gider diye düşünüyorum, zira dediğim gibi sektörün en kronik sorunu olan yazılım güncellemesi konusunda yıllardır bu sektörde olan üreticilere (Apple dahil) ders verir niteliğinde bir performans sergiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HLLBN 1 yıl
Ben nokia 2 proyu beklicem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
RAM isteyenler telefonda napıyor acaba. O fiyata başka ne bekliyorsunuzki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
INumber1OneI 1 yıl
abi nokia ölmedi mi ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Waiss 1 yıl
geçen seneden beri bu telefonu takip ediyorum ama o zamanlar,fiyatı 400 tl olacak deniyordu.ama 700 tl ye satışı çıktı.1 gb'lı telefonun ederi 400 den fazla etmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
nereye gidiyoruz birader
giriş seviyesinin dibini sıyıran bir telefona ne koyacaktı başka ddr5 16 gb rammi yanına ne istersin temizinden bi gtx 1060 ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 yıl
Hani orta+ yaşlara hitap etsin diyeceğim de 3 gün sonra "Vay benim facebook neden yavaş, vay pinterest'te pin yapamıyorum, vay benim instagram açılmıyor, vay whatsapp çok ağır" cümleleri duymamak için ALMAYIN!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redferrari 1 yıl
çöp tenekesininde bir hassasiyeti var, bunu kabul etmez,,
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RootUser 1 yıl
hepsiburada.com/...
699 tl'ye nokia 3 var. 2 gb ram, 16 gb hafıza.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 1 yıl RootUser
Kanatlarım Var Ruhumda
hepsiburada.com/...
699 tl'ye nokia 3 var. 2 gb ram, 16 gb hafıza.

Model isimlendirmede bir saçmalık var. Nokia 3 giriş seviyesi olarak, 5 orta seviye ve 6 üst seviye olarak lanse edildi. Ama donanım anlamında 3üde düşük cihazlar.
Nokia 2 de büyük bir pil var ve gps anlamında çok güncel. Yani öyleki a gps yanında glonass ve beidu desteği bile var. Bunu al, arabada gps cihazı olarak kullan.
Nokia 3te aynı fiyat olmasına rağmen pusula yok, gps anlamında sadece a gps desteği var ve pili nokia 2den düşük.
Nokiayı anlamak, kadınları anlamaktan zor vallaha

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saint Ralph 1 yıl
Adına güvenerek çöp çıkarsam satarım mantığı Nokia yı batıracak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16282 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia 2, nokia 2 fiyatı ve
6 etiket daha nokia 2 özellikleri Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kamera üzerinden nabız ölçen Runtastic Heart Rate PRO ücretsiz 1 yıl Kış olimpiyat oyunları açılışında siber saldırı girişimi 1 yıl Exynos 9810'lu Galaxy S9'un Geekbench sonuçları ortaya çıktı 1 yıl Bayraktar'ın gözünden teröristlerin vurulma anı yayınlandı 1 yıl Yavaşlayan iPhone'ların iOS 11.3'le daha hızlı çalışacağı kanıtlandı 1 yıl Rampage Temper Pro kasa incelemesi "Yakışıklı, Temperli ve F/P'si yüksek" 1 yıl IMF'den kripto para açıklaması: Düzenleme getirilecek 1 yıl LG, V30s modeli için Vision AI kamera özelliklerini duyurdu 1 yıl En küçük retro oyun konsolu ile tanışın 1 yıl Artık resmi: İkinci el otomobilde garanti dönemi başladı 1 yıl Apple yazılım stratejisini baştan aşağı değiştiriyor 1 yıl Bruce Lee ezilenlerin yardımına mobilde koşuyor 1 yıl Donald Trump, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu özelleştirmeyi planlıyor 1 yıl Yeni Toyota Supra'nın özellikleri sızdırıldı 1 yıl Boston Dynamics'in robot köpekleri şimdi de kapıları açıyor 1 yıl Essential Phone satış rakamları ümit vermiyor 1 yıl 2019 Chevrolet Corvette: ortadan motorlu efsane yeniden görüntülendi 1 yıl Range Rover Sport'tan Cennetin Kapısı'na 999 basamaklı tırmanış [video] 1 yıl Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş 1 yıl Kanserin metastazını önleyebilecek yeni bir yöntem geliştirildi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia 2 Türkiye’de satışta! Nokia 2 özellikleri ve fiyatı Sonraki Qualcomm Snapdragon 845 rakipleriyle karşı karşıya 1 yıl Makyajlı i20 ilk olarak Hindistan'daki Auto Expo'da yüzünü gösterdi 1 yıl Samsung Galaxy S9 Plus'ın reklam afişi sızdırıldı 1 yıl HomePod tamirat ücreti en az kendisi kadar pahalı 1 yıl ABD ordusu otonom araçlarını test ediyor 1 yıl Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için Oreo güncellemesi Türkiye’de yayınlandı 1 yıl Braun’dan Sevgililer Günü hediye tavsiyeleri 1 yıl NSA, Twitter üzerinden gizli mesajlar mı gönderdi? 1 yıl ABD donanmasının yeni otonom gemisi Sea Hunter 1 yıl Güneş enerjili otomobil Lightyear One önümüzdeki sene yollara çıkacak 1 yıl Qualcomm ve Broadcom satın almayı görüşecek 1 yıl Sanal madencilik virüsü hükümetlere de sıçradı 1 yıl Apple, LG ve Valve iş birliği mikro OLED ekranları hedefliyor 1 yıl Beşinci nesil Lenovo ThinkPad X1 Carbon modellerinde alev alma riski 1 yıl 2018 Dacia Duster'ın tüm donanım ve fiyatları açıklandı 1 yıl Twitter ilk kez kâr etmeyi başardı 1 yıl iPhone kodlarını bir stajyer sızdırmış 1 yıl iPhone X tasarımlı Asus Zenfone 5 sızdı 1 yıl Xiaomi Mi7, 8GB RAM ile geliyor l Mobilite Yeni Bölüm 1 yıl Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim