Nokia 2 Türkiye’de satışta! Nokia 2 özellikleri ve fiyatı

HMD Global tarafından yeniden ayağa kaldırılan Nokia’nın giriş seviyesi telefonu Nokia 2 ülkemizde satışa sunuldu. Yüksek pil kapasitesi ile iki gün kullanım süresi vadeden telefon yakın zamanda Android Oreo güncellemesi alacak.
Nokia 2 fiyatı
Nokia 2, ülkemizde 699 TL fiyat etiketi ile raflarda yerini aldı. İlk etapta Teknosa mağazalarında satışa çıktı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda fiyatının yüksek kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle işlemcisi ve 1 GB RAM’i günlük kullanımda sıkıntı çıkarabilir.
Nokia 2 özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 212
- RAM: 1GB DDR3
- Depolama Alanı: 8GB e-MMC (MicroSD kartı ile 128GB'e kadar)
- Ekran: 5.0” HD 1280 x 720 LTPS LCD, Corning® Gorilla® Glass 3
- Birincil kamera: LED flaşlı 8MP otomatik odak
- Ön kamera: 5MP sabit odak
- Pil: 4100 mAh
- Girdi/çıktı: Mikro USB (USB 2.0), 3,5mm ses jackı
- Boyutlar: 143,5 x 71,3 x 9,30 mm
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