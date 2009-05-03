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Nokia 5800 Star Trek Edition'ın İngiltere'de satışına başlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,1b
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knight
Haber Editörü
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Nokia 5800 Star Trek Edition'ın İngiltere'de satışına başlandı
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Star Trek filminin beyaz perdede gösterime girmesine artık sayılı günler kala, Nokia filmin hayranlarına özel 5800: Star Trek Edition'ın İngiltere'de satışına başladı.

Nokia'nın başarılı bir satış grafiğine sahip telefonu, quadband GSM ve HSDPA şebekesi desteği, 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, hareket sensörü, 3.5 mm jak girişi, Symbian OS v9.4 işletim sistemi, WI-FI, Bluetooth v2.0, A2DP profili, A-GPS ve 3.2 MP kamera gibi özellikleriyle ön plana çıkmakta. Star Trek Edition'da ise, telefonun yalnızca içeriğinde bazı değişikliklere gidilmiş. Bunlara Star Trek temalı duvar kağıtları, ekran koruyucular, zil tonları örnek olarak verilebilir.

Nokia 5800: Star Trek Edition, üç farklı renk seçeneğiyle Vodafone, O2, T-Mobile ve Orange operatörleri tarafından sözleşmeli olarak satılıyor.


http://www.gsmarena.com/nokia_5800_star_trek_edition_warms_up_the_uk_for_the_movie-news-896.php Yorum Yaz
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fukarakoala 10 yıl
nokia 5800 kullanan biri olarak fanlarına hitap eder fazla satıcagını sanmam derim.
Ayreten 5800 ve i phone karsılastıranlar tanıtım modellerine bakıp kesinlikle telefonla ilgili yorum yapmayın lütfen.Cevrenizde kullananlardan alıp bakınız.
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kaptanx 10 yıl
evet ya adamlar yeni telefon üretiyor ama hala daha iphone hızına ve dokunmatik rahatlığına ulaşamadılar,harbiden çok kalas bir telefon bende electroworldde denemiştim dokunuyorsun ama 5 sn sonra cevap alıyorsun ve birbirine yakın menülü bir ekranda dokunmak istediğin yeri zor odaklıyorsun,bende yıllardır nokia kullanıyorum ama adamların kullanıcıyı keriz yerine koymalarına kızıyorum yani ben ne üretirsem satılır havasındalar.
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deimos 10 yıl
kaptanx,
hem ipod touch hem 5800 kullaniyorum ki herkesin bildigi gibi ipod touch ve iphone'un ekrani ayni. bence de ipod'un ekrani daha buyuk ve daha canli renklere sahip ve multi-touch sayesinde daha kullanisli. ama 5800 5sn sonra algiliyor demek pek mantikli bir sav degil. evet biraz daha yavas algiliyor ama o kadar da abartmayalim. simdi kimse kalkip iphone'u yok da ondan boyle yapiyor demez herhalde, ipod ve 5800 yerine ayni paraya iphone alabilirdim bunu aldim. gelelim diger dedigine, yine ikisini de kullanan biri olarak dokundugun yerin pozisyonu konusunda ipod touch daha hassas diyorsun, ben de sana kapasitif ve rezistif ekran ne demek bunlari arastirmani oneriyorum, ozellikle ikisinin calisma sekli ile + ve - yonlerine baktiginda ne demek istedigimi anlayacaksin. ve eminim gelip buradaki mesajini edit'leyeceksin.

edit: ayrica telefonla ilgili seyler neden star trek versiyonuyla ilgili bir haberin basligina yazilmis onu da anlamadim.
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NomadCRY 10 yıl
Orjinalden alıntı: kaptanx

evet ya adamlar yeni telefon üretiyor ama hala daha iphone hızına ve dokunmatik rahatlığına ulaşamadılar,harbiden çok kalas bir telefon bende electroworldde denemiştim dokunuyorsun ama 5 sn sonra cevap alıyorsun ve birbirine yakın menülü bir ekranda dokunmak istediğin yeri zor odaklıyorsun,bende yıllardır nokia kullanıyorum ama adamların kullanıcıyı keriz yerine koymalarına kızıyorum yani ben ne üretirsem satılır havasındalar.

yav tamam iyi iPhone güzel ama 5800ı da niye bu kadar çok eleştiriyorlar.anlamıyorum.telefona shit atıp duruyosunuz ya.
yav her mesajımda 5800a açıklık getirmekten bıktım yani.
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cihangir151 10 yıl
o zaman çok gerksiz sonuçta bunlar sonradanda yüklenebilir gereksiz gündem yaratmak nokia ya yakışmıyor doğrusu
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Tolgá 10 yıl
symbian os 9.5 kullanmıyor mu bu telefon
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: DEATH71

symbian os 9.5 kullanmıyor mu bu telefon


forum.nokia.com/...

Symbian OS v9.4
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sertacaygun 10 yıl
TeknoSA'da kullanmıştım (Ankara, Cepa (Kesin emin değilim alışveriş merkezilye ilgili)). Çok kalas bir cihaz.
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cihangir151 10 yıl
şimdi normaliyle bunun arasında ne gibi fark var?
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hsaid 10 yıl
anladığım kadarıyla zil sesleri temaları duvarkağıtları filan farklı bence gereksiz
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Boidae 10 yıl
@cihangir151
Yazıdan anladığım kadarıyla tema,zil sesi,duvar kağıtları,ekran koruyucuların dışında bir değişiklik olmayacak fiziksel anlamda.
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