Nokia 5800 Star Trek Edition'ın İngiltere'de satışına başlandı

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Star Trek filminin beyaz perdede gösterime girmesine artık sayılı günler kala, Nokia filmin hayranlarına özel 5800: Star Trek Edition'ın İngiltere'de satışına başladı.

Nokia'nın başarılı bir satış grafiğine sahip telefonu, quadband GSM ve HSDPA şebekesi desteği, 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, hareket sensörü, 3.5 mm jak girişi, Symbian OS v9.4 işletim sistemi, WI-FI, Bluetooth v2.0, A2DP profili, A-GPS ve 3.2 MP kamera gibi özellikleriyle ön plana çıkmakta. Star Trek Edition'da ise, telefonun yalnızca içeriğinde bazı değişikliklere gidilmiş. Bunlara Star Trek temalı duvar kağıtları, ekran koruyucular, zil tonları örnek olarak verilebilir.

Nokia 5800: Star Trek Edition, üç farklı renk seçeneğiyle Vodafone, O2, T-Mobile ve Orange operatörleri tarafından sözleşmeli olarak satılıyor.

http://www.gsmarena.com/nokia_5800_star_trek_edition_warms_up_the_uk_for_the_movie-news-896.php