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Nokia 5800 XpressMusic'in varisi olduğu iddia edilen 5900 yolda mı

10 yıl
41,7b
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29
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia 5800 XpressMusic'in varisi olduğu iddia edilen 5900 yolda mı
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Nokia 5800 XpressMusic'in varisi olduğu iddia edilen 5900 yolda mı
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Nokia 5800 XpressMusic'in varisi olduğu iddia edilen 5900 yolda mı
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Cep telefonu sektörünün öncü isimlerinden Nokia'nın dokunmatik ekranlı 5800 XpressMusic modeli başarılı satış seviyelerine ulaşmış ve bu parlak tablonun ardından 5800'ın varisinin dedikoduları internette dolaşmaya başlamıştı. Bugün, PConline'ın internet sitesinde ''5900 XpressMusic'' olduğu iddia edilen farklı bir cep telefonunun akıllarda soru işaretleri bırakan fotoğrafları yayınlandı.

Çinli kaynağın ifadelerine göre 5900, 5800'a kıyasla daha ince yapıya sahip olmasının yanısıra bünyesinde 3.5 inç'lik (~8.89 cm) dokunmatik ekran barındırıyor. 5800'da ise 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda ekranın yer aldığını hatırlatalım. Bunların dışında Symbian OS v9.4 alt yapısına sahip telefonun kamera çözünürlüğünün 5 megapiksele yükseltildiği ve telefona stand eklendiği iddialar arasında. Finlandiyalı firma, herhangi bir resmi açıklamada bulunmadığı için fotoğraflardaki telefonların yalnızca taklitten ibaret olup olmadığı hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Telefonun ön yüzünde video görüşme için kamera olmaması şüpheleri arttırmıyor değil. Nokia cephesinden gelecek gelişmeleri ilgiyle bekliyoruz ve her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.


http://www.symbian-freak.com/news/009/05/5900_next_nokia_full_touchscreen_device_leaked.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lord__of_darkness 8 yıl
Çakma diyenlere bakın şimdi bu telefon çıktı adı 5530 hemde çin lilerin üstüne bu kadar gidilmez ki canım

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clopin 8 yıl
Nokıa dan söyle iphone u ezecek bir model göremedik çok model çok sorun demek
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AlicanNalbat 8 yıl
5530 un yenisi bu
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GsliKahraman 8 yıl

AlicanNalbat

5530 un yenisi bu



ne geçti elinize 1.5 yıllık konuyu hortlatınca
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NomadCRY 10 yıl
çinliler mi yapmış ne?
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ultrax 10 yıl
europe.nokia.com/...
Arkadaşlar Photoshop lsts insnmsyın .
yukardaki linkde nokia lansmanını yaptığı ve önümüzdeki dönemde pyasaya sunulacak cihazları o sitede ntakip edin
ve aklınızdaki model varmı gerçekden böle birşey üretilmişmi diye şüpedeyseniz arat kısmından modeli aratın.
Eğer o modelden varsa gösteriyo yoksa o cihaz yalandır sanaldır çin dir
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NomadCRY 10 yıl
lan bir dur nokia yavaş ya.daha 5800ı yeni aldık.bunu da aldırtma bize heveslendirip.
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mokinto 10 yıl

Orjinalden alıntı: ..Knight..
Telefonun ön yüzünde video görüşme için kamera olmaması şüpheleri arttırmıyor değil. Nokia cephesinden gelecek gelişmeleri ilgiyle bekliyoruz ve her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

Bence ön yüzüne kamera var (siyah bandın en ucunda).
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marikanwap 10 yıl
Çekik gözlülerin işine benziyor biraz...
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genesis1 10 yıl
çin mallarına benziyor dışı :D
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Boidae 10 yıl
Çıksa bile kafadan 1,5 senesi var.
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ssonerb 10 yıl
Çaaakmaaa
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Nike 10 yıl
Tipi güzelmiş.
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StreamRolleR 10 yıl
niye öyle diorsun bi 600 mhz lik atsınlar iphone tek geçer o kadar yavaş cihaz yok hihihi
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husNUKE 10 yıl
@BOXO
dokunmatiği iphone gibi olması imkansız, işlemci olarak da 5xxx serisine iyi birşey koyacaklarını zannetmiyorum
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atakansah 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

@BOXO
dokunmatiği iphone gibi olması imkansız, işlemci olarak da 5xxx serisine iyi birşey koyacaklarını zannetmiyorum



yani almayalımmı nokia boşuna çıkarmasınmı bu teli?
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