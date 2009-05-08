Nokia 5800 XpressMusic'in varisi olduğu iddia edilen 5900 yolda mı

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Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Cep telefonu sektörünün öncü isimlerinden Nokia'nın dokunmatik ekranlı 5800 XpressMusic modeli başarılı satış seviyelerine ulaşmış ve bu parlak tablonun ardından 5800'ın varisinin dedikoduları internette dolaşmaya başlamıştı. Bugün, PConline'ın internet sitesinde ''5900 XpressMusic'' olduğu iddia edilen farklı bir cep telefonunun akıllarda soru işaretleri bırakan fotoğrafları yayınlandı.

Çinli kaynağın ifadelerine göre 5900, 5800'a kıyasla daha ince yapıya sahip olmasının yanısıra bünyesinde 3.5 inç'lik (~8.89 cm) dokunmatik ekran barındırıyor. 5800'da ise 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda ekranın yer aldığını hatırlatalım. Bunların dışında Symbian OS v9.4 alt yapısına sahip telefonun kamera çözünürlüğünün 5 megapiksele yükseltildiği ve telefona stand eklendiği iddialar arasında. Finlandiyalı firma, herhangi bir resmi açıklamada bulunmadığı için fotoğraflardaki telefonların yalnızca taklitten ibaret olup olmadığı hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Telefonun ön yüzünde video görüşme için kamera olmaması şüpheleri arttırmıyor değil. Nokia cephesinden gelecek gelişmeleri ilgiyle bekliyoruz ve her zamanki gibi verilen bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://www.symbian-freak.com/news/009/05/5900_next_nokia_full_touchscreen_device_leaked.htm