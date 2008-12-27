Nokia 6208 Classic ile ilgili yeni detaylar gün ışığına çıktı

Nokia'nın haftalar önce özel etkinlik çerçevesinde tanıttığı N97'nin ardından dokunmatik ekranlı yeni bir model gün ışığına çıktı. 6208 Classic olarak isimlendirilen monoblok yapıdaki cep telefonu firmanın klasik tasarım çizgilerinin biraz dışında görünüyor.
6208c'nin teknik özelliklerini kısaca özetleyecek olursak triband GSM, 2.4 inç boyutunda dokunmatik ekran, 8 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı gibi detaylar dikkat çekmekte. Kısacası telefonun daha çok orta segmentte yer aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca telefon beklenenin aksine Symbian işletim sistemine sahip değil. Telefon, Nokia'nın series 40 arayüzünü kullanıyor. Ancak 6208c'nin ekranı dokunmatik olduğu için arayüzde bir takım ufak değişikliklere gidileceğini tahmin ediyoruz. 6208c ilk olarak Çin pazarına sunulacak. Telefonun Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ve fiyat seviyesi ise şu an için belirsiz.
Teknik özellikler:
Şebeke: Triband (GSM 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 109.8 x 49.3 x 13.3 mm / 120 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Bellek: 13 MB dahili + 8 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel, led flaş, 4x dijital yakınlaştırma
Video kaydı: 640x480@15 FPS; 352x288@30 FPS
Bluetooth: Var, v2.0
Batarya: 860 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 3.5 saate kadar konuşma süresi)
http://translate.google.com/translate?langpair=auto|en&u=http://www.nokia.com.cn/find-products/products/nokia_6208c/6208c-specifications Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dokunmatik ekranın yanında tuş takımının olması güzel olmuş...
translate.google.com/...|en&u=http://www.nokia.com.cn/find-products/products/nokia_6208c/6208c-specifications