Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 6208 Classic ile ilgili yeni detaylar gün ışığına çıktı

10 yıl
15,8b
1
4
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia 6208 Classic ile ilgili yeni detaylar gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör
Nokia 6208 Classic ile ilgili yeni detaylar gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

 

Nokia'nın haftalar önce özel etkinlik çerçevesinde tanıttığı N97'nin ardından dokunmatik ekranlı yeni bir model gün ışığına çıktı. 6208 Classic olarak isimlendirilen monoblok yapıdaki cep telefonu firmanın klasik tasarım çizgilerinin biraz dışında görünüyor.

6208c'nin teknik özelliklerini kısaca özetleyecek olursak triband GSM, 2.4 inç boyutunda dokunmatik ekran, 8 GB'a kadar microSD desteği, 3.2 MP kamera, 640x480 piksel çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı gibi detaylar dikkat çekmekte. Kısacası telefonun daha çok orta segmentte yer aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca telefon beklenenin aksine Symbian işletim sistemine sahip değil. Telefon, Nokia'nın series 40 arayüzünü kullanıyor. Ancak 6208c'nin ekranı dokunmatik olduğu için arayüzde bir takım ufak değişikliklere gidileceğini tahmin ediyoruz. 6208c ilk olarak Çin pazarına sunulacak. Telefonun Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ve fiyat seviyesi ise şu an için belirsiz.

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Triband (GSM 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 109.8 x 49.3 x 13.3 mm / 120 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Bellek: 13 MB dahili + 8 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 Megapiksel, led flaş, 4x dijital yakınlaştırma
Video kaydı: 640x480@15 FPS; 352x288@30 FPS
Bluetooth: Var, v2.0
Batarya: 860 mAh lityum iyon (300 saate kadar bekleme; 3.5 saate kadar konuşma süresi)


http://translate.google.com/translate?langpair=auto|en&u=http://www.nokia.com.cn/find-products/products/nokia_6208c/6208c-specifications Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
değişik bir tasarım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
megaturk 10 yıl

Dokunmatik ekranın yanında tuş takımının olması güzel olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PHI 10 yıl
Dokunmatik S40 nasıl olacak bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 10 yıl
Daha detaylı özellikler için:

translate.google.com/...|en&u=http://www.nokia.com.cn/find-products/products/nokia_6208c/6208c-specifications
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Thermaltake Xaser VI video inceleme 10 yıl Resistance 2 (Playstation 3) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim