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Nokia, 6700 Classic: Gold Edition'ı duyurdu

9 yıl
34b
1
12
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarındaki kilit oyuncuların yöneldiği stratejilerden birisi daha önce satışa sunulan modellerin farklı versiyonlarını tüketicilerle buluşturmak. Kuşkusuz bu stratejiyi en sık uygulayan firmaların başında Finlandiya'nın mobil iletişim lideri Nokia geliyor. Nokia, bugün 6700 Classic: Gold Edition'ı duyurdu.

Teknik açıdan normal 6700c ile herhangi bir farklılığı göze çarpmayan Gold Edition, dört band GSM - üç band HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilme, S40 6th Edition arayüzü, 2.2 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 16 GB'a kadar arttırılabilir bellek (microSD kartlarla), Bluetooth v2.1 bağlantısı, A2DP profili, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, RDS'li FM radyo, GPS alıcısı ve 970 mAh lityum iyon batarya gibi özelliklere sahip. Gold Edition'ın kutu içeriğinde 8 GB kapasiteli microSD bellek kartı ve özel deri kılıf bulunuyor. Ek olarak telefona rengiyle uyumlu temalar önceden yüklenmiş. Ayrıca telefonun belli kısımlarında 18 ayar altın kaplama kullanıldığını söylemeden olmaz.

Nokia 6700 Classic: Gold Edition'ın fotoğraflardan da görüldüğü gibi iki farklı renk seçeneğiyle 2010 yılının ilk çeyreğinden itibaren Avrupa sahillerine vurması planlanırken fiyatın vergi ve distribütör kar payı hariç 545$ civarında olacağı açıklandı.

 


http://conversations.nokia.com/2009/12/09/nokia-6700-classic-gold-edition-looms-into-view/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nyctinus 7 yıl
Gayet şık bir telefon. Şuan için bile almayı düşünüyorum. Niyetim millete gösteriş yapmak değil tabiki. Ben kimseyle yarışmıyorum tabi başkası benimle yarıştığını zannediyorsa onu bilemem.
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DH Misafiri 9 yıl
burhan altıntop telefonu :D
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sepulturgay 9 yıl
299TL.ye.6700.imkansız.
senin.gördüğün.ya.2700.yada.2730dur
6700.ın.fiyatı.550den.aşağı.inmedi.hala
bu.yeni.modeli.de.ARTE.leri.çöpe.attıracak:)
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marikanwap 9 yıl
İnsanlar neden altın kaplama telefon alır ki:S
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Annalyze 9 yıl
o_O
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yakaryos 9 yıl
çok hoş duruyor
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antiprotocol 9 yıl
nokia yeni birşey üretmiyor maalesef hatta şu an elindeki 6500 ve 6700 ları satışa sürüp bişiler yapmaya çalışıor bu telefon en fazla 2 ay önce 600 tl ye yakın fiyata satılıyordu. bugün reklamlarda kaç lira fiyat geçti tahmin edin 299 tl. bumudur olay bunu aldımdiye kazıklanmış olmyormuyum şimdi ben
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Dradis 9 yıl

antiprotocol

nokia yeni birşey üretmiyor maalesef hatta şu an elindeki 6500 ve 6700 ları satışa sürüp bişiler yapmaya çalışıor bu telefon en fazla 2 ay önce 600 tl ye yakın fiyata satılıyordu. bugün reklamlarda kaç lira fiyat geçti tahmin edin 299 tl. bumudur olay bunu aldımdiye kazıklanmış olmyormuyum şimdi ben


299 TL'ye 6700 mü? Ben duymadım...Neredeymiş?
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı çok hoş olmuş gerçekten kendini belli ediyor telefon , mobil pazar canlandı nokia yine yepyeni ürünlerle geliyor bakalım :)
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krmtrylcn 9 yıl
Çok güzel bir telefon. Şeklini çok sevdim.
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