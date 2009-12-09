Nokia, 6700 Classic: Gold Edition'ı duyurdu

Cep telefonu pazarındaki kilit oyuncuların yöneldiği stratejilerden birisi daha önce satışa sunulan modellerin farklı versiyonlarını tüketicilerle buluşturmak. Kuşkusuz bu stratejiyi en sık uygulayan firmaların başında Finlandiya'nın mobil iletişim lideri Nokia geliyor. Nokia, bugün 6700 Classic: Gold Edition'ı duyurdu.

Teknik açıdan normal 6700c ile herhangi bir farklılığı göze çarpmayan Gold Edition, dört band GSM - üç band HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilme, S40 6th Edition arayüzü, 2.2 inç 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 16 GB'a kadar arttırılabilir bellek (microSD kartlarla), Bluetooth v2.1 bağlantısı, A2DP profili, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, RDS'li FM radyo, GPS alıcısı ve 970 mAh lityum iyon batarya gibi özelliklere sahip. Gold Edition'ın kutu içeriğinde 8 GB kapasiteli microSD bellek kartı ve özel deri kılıf bulunuyor. Ek olarak telefona rengiyle uyumlu temalar önceden yüklenmiş. Ayrıca telefonun belli kısımlarında 18 ayar altın kaplama kullanıldığını söylemeden olmaz.

Nokia 6700 Classic: Gold Edition'ın fotoğraflardan da görüldüğü gibi iki farklı renk seçeneğiyle 2010 yılının ilk çeyreğinden itibaren Avrupa sahillerine vurması planlanırken fiyatın vergi ve distribütör kar payı hariç 545$ civarında olacağı açıklandı.