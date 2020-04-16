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    Nokia 7.3'ün kamera detayları netleşiyor

    HMD Global önümzüdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı Nokia 7.3'ün birkaç farklı prototipini test ediyor. Akıllı telefon 64 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemiyle çıkış yapabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nokia 7.3'ün kamera detayları netleşiyor
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    HMD Global, yakında piyasaya sürmeyi planladığı Nokia 7.3'ün birkaç farklı prototipini test ediyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon dörtlü arka kamera sistemi ve özel bir gece çekim moduyla gelecek.

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    Şirketin üzerinde çalıştığı bir prototip 48 megapiksel ana sensöre sahip. Diğerinde ise 64 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Her ikisinin de ZEISS imzası taşıdığını belirtelim.

    Buna ek olarak Nokia 7.3 ultra geniş açılı kamera, derinlik sensörü ve makro kameraya sahip olacak. Benzer bir kamera konfigürasyonu Nokia 8.3 5G (64 + 12 + 2 + 2 megapiksel) modelinde de kullanılmıştı.

    Nokia 7.3'ün kamera detayları netleşiyor
    Tam Boyutta Gör

    5G bağlantısını destekleyebilir

    Ön kamerada da iyileştirme yapılacağı bildiriliyor. Cihazda eski 20 megapiksel sensör yerine 24 veya 32 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerasına yer verilecek.

    Ayrıca akıllı telefonun 5G bağlantısını destekleyebileceği yönünde bilgiler var. Bu durumda Qualcomm Snapdragon 765G yonga setiyle piyasaya sürülme ihtimali son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

    Nokia 7.3'ün resmi duyurusu Ağustos veya Eylül aylarında yapılacak. Akıllı telefonun amiral gemisi Nokia 9.3 PureView ile birlikte tanıtılması bekleniyor.



    https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/nokia-7-3-camera-specifications-rumoured-quad-rear-better-night-mode-report-2212129 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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