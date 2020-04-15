Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak

Günlük rutinlerimizden biri olan el yıkama, özellikle koronavirüs (Covid-19) pandemisinden sonra daha da önem kazandı. Uzmanlar virüse karşı mücadelede ellerimizi sık sık yıkamanın son derece önemli olduğunu söylüyor.İlginizi Çekebilir Google bu sene Pixel marka bir akıllı saat çıkarmayacak
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Wear OS ile çalışan akıllı saatler, günlük yaşantısında ellerini sık sık yıkamayı unutanları sevindirecek hoş bir özelliğe kavuştu. Google, işletim sistemindeki "Saat" uygulamasına "El Yıkama Zamanlayıcısı" özelliğini ekleyen bir güncelleme yayınlandı.
40 saniyelik zamanlayıcı da başlatılabilecek
Bu özellik kullanıcılara her üç saatte bir ellerini yıkamalarını hatırlatacak. Ayrıca yıkamaya başlamadan önce 40 saniyelik zamanlayıcı başlatmak da mümkün olacak.
Her ne kadar uzmanlar ellerimizi en az 20 saniye boyunca yıkamamızı önerse de 40 saniye ile işi garantiye almak daha sağlıklı olacaktır. Wear OS'lu bir akıllı saatiniz varsa Saat uygulamasının 5.4.0 numaralı sürümünü indirerek bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.
https://www.xda-developers.com/google-clock-handwashing-timer-wear-os Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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