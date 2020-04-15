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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak

    El yıkama alışkanlığı koronavirüs (Covid-19) pandemisinden sonra daha da önem kazandı. Wear OS'lu saatler artık kullanıcıya her üç saatte bir elini yıkamasını hatırlatacak.
    32 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak
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    Günlük rutinlerimizden biri olan el yıkama, özellikle koronavirüs (Covid-19) pandemisinden sonra daha da önem kazandı. Uzmanlar virüse karşı mücadelede ellerimizi sık sık yıkamanın son derece önemli olduğunu söylüyor.

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    Wear OS ile çalışan akıllı saatler, günlük yaşantısında ellerini sık sık yıkamayı unutanları sevindirecek hoş bir özelliğe kavuştu. Google, işletim sistemindeki "Saat" uygulamasına "El Yıkama Zamanlayıcısı" özelliğini ekleyen bir güncelleme yayınlandı.

    Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak
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    40 saniyelik zamanlayıcı da başlatılabilecek

    Bu özellik kullanıcılara her üç saatte bir ellerini yıkamalarını hatırlatacak. Ayrıca yıkamaya başlamadan önce 40 saniyelik zamanlayıcı başlatmak da mümkün olacak.

    Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak
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    Her ne kadar uzmanlar ellerimizi en az 20 saniye boyunca yıkamamızı önerse de 40 saniye ile işi garantiye almak daha sağlıklı olacaktır. Wear OS'lu bir akıllı saatiniz varsa Saat uygulamasının 5.4.0 numaralı sürümünü indirerek bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.



    https://www.xda-developers.com/google-clock-handwashing-timer-wear-os Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer Can IŞIK) 11 dk.
    wear os keşke hak ettiği yere gelebilseydi. android gibi popüler olup pasar payını elinde tutun isterdim
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