Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak

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Günlük rutinlerimizden biri olan el yıkama, özellikle koronavirüs (Covid-19) pandemisinden sonra daha da önem kazandı. Uzmanlar virüse karşı mücadelede ellerimizi sık sık yıkamanın son derece önemli olduğunu söylüyor.

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Wear OS ile çalışan akıllı saatler, günlük yaşantısında ellerini sık sık yıkamayı unutanları sevindirecek hoş bir özelliğe kavuştu. Google, işletim sistemindeki "Saat" uygulamasına "El Yıkama Zamanlayıcısı" özelliğini ekleyen bir güncelleme yayınlandı.

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40 saniyelik zamanlayıcı da başlatılabilecek

Bu özellik kullanıcılara her üç saatte bir ellerini yıkamalarını hatırlatacak. Ayrıca yıkamaya başlamadan önce 40 saniyelik zamanlayıcı başlatmak da mümkün olacak.

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Her ne kadar uzmanlar ellerimizi en az 20 saniye boyunca yıkamamızı önerse de 40 saniye ile işi garantiye almak daha sağlıklı olacaktır. Wear OS'lu bir akıllı saatiniz varsa Saat uygulamasının 5.4.0 numaralı sürümünü indirerek bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://www.xda-developers.com/google-clock-handwashing-timer-wear-os

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