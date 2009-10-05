Nokia Booklet 3G’nin satış fiyatı 600 dolar mı olacak ?

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Netbook pazarının ekonomik krize rağmen hızla büyümesiyle pazarda iddialı olmak isteyen firmalardan biri de Finlandiyalı iletişim devi Nokia. Intel ile yeni nesil mobil cihazlar için stratejik iş birliğine giden Finlandiyalı yaklaşık 1,5 ay önce tanıttığı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı Booklet 3G ile pazara merhaba diyeceğini açıklamıştı.

Booklet 3G'nin fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih resmi olarak açıklanmasa da Amerika'nın en büyük elektronik eşya perakende zinciri Best Buy'ın envanter programından alınan bir ekran görüntüsü cihazın Amerika'da 600 dolardan satışa sunulacağını gösteriyor. AT&T ile kontratlı da satılması beklenen Booklet 3G'nin bu fiyatının cihazı sözleşmesiz almak isteyen kullanıcılara yönelik olduğu düşünülüyor.

1280x720 çözünürlüğünde 10.1- inçlik ekrana sahip olan Booklet 3G, 120Gb'lık depolama alanında önceden yüklü gelen Windows 7 işletim sisteminde çalışacak. Gücünü 1.6 GHz'lik Atom merkezi işlemcisinden ve 1Gb'lık bellekten alan yeni netbook bünyesinde barındırdığı dahili SIM girişi sayesinde Wi-Fi'ın yanında herhangi bir 3G modem kullanmadan HSPA desteği de sunuyor. HDMI çıkışına da sahip olan Booklet 3G'nin pil ömrü resmi açıklamalara göre 12 saat olacak.

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