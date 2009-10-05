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Nokia Booklet 3G’nin satış fiyatı 600 dolar mı olacak ?

9 yıl
10,1b
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17
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia Booklet 3G’nin satış fiyatı 600 dolar mı olacak ?
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Netbook pazarının ekonomik krize rağmen hızla büyümesiyle pazarda iddialı olmak isteyen firmalardan biri de Finlandiyalı iletişim devi Nokia. Intel ile yeni nesil mobil cihazlar için stratejik iş birliğine giden Finlandiyalı yaklaşık 1,5 ay önce tanıttığı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarı Booklet 3G ile pazara merhaba diyeceğini açıklamıştı.

Booklet 3G'nin fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih resmi olarak açıklanmasa da Amerika'nın en büyük elektronik eşya perakende zinciri Best Buy'ın envanter programından alınan bir ekran görüntüsü cihazın Amerika'da 600 dolardan satışa sunulacağını gösteriyor. AT&T ile kontratlı da satılması beklenen Booklet 3G'nin bu fiyatının cihazı sözleşmesiz almak isteyen kullanıcılara yönelik olduğu düşünülüyor.

1280x720 çözünürlüğünde 10.1- inçlik ekrana sahip olan Booklet 3G, 120Gb'lık depolama alanında önceden yüklü gelen Windows 7 işletim sisteminde çalışacak. Gücünü 1.6 GHz'lik Atom merkezi işlemcisinden ve 1Gb'lık bellekten alan yeni netbook bünyesinde barındırdığı dahili SIM girişi sayesinde Wi-Fi'ın yanında herhangi bir 3G modem kullanmadan HSPA desteği de sunuyor. HDMI çıkışına da sahip olan Booklet 3G'nin pil ömrü resmi açıklamalara göre 12 saat olacak.

Nokia Booklet 3G’nin satış fiyatı 600 dolar mı olacak ?
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yekoo 9 yıl
bu vergi konusu çok can sıkıcı sistematik olarak vatandaş soyuluyor en ucuz malı 2 kat fiyata alıyoruz nerdeyse türkün türke yaptığını kimse ypmıyor ya belki bu alet 650-700 e gelir fakat en basit iphone örneği verilmiş.. asgari ücret resmen sadaka iken vergi politikasının bu denli insanlık dışı olduğu bir ülke malesef...
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propet 9 yıl
n97 1500 liraya satışa başladıysa varın siz bunun başlangıç fiyatını düşünün.
Mac fiyatına yakın satılırmı acaba bence herşey olabilir..
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GurcellOnline 9 yıl
600$ bile fazla bir netbook icin. Muadil ozelliklerdeki cihazlar daha ucuza alinabilir sadece Nokia yazdigi icin fazladan para odemek gereksiz.
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genccimbomlu 9 yıl
buraya gelesiye 1000 dolar olur oda 1500 liraya patlar gidip laptop alınır bence
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Majorümsü Minör 9 yıl
Pil ömrü ve 3g dışında pek çekici özellik göremedim. Bence 600$ fazla bu alet için
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IRFUN4EVER 9 yıl
pil, 3g, gps , accelerometer hdmi cıkışı , fiyat amerika için.
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