Nokia, dokunmatik ekranlı 5530 XpressMusic üzerinde mi çalışıyor

Nokia'nın 2009 yılı içinde dokunmatik ekranlı üç farklı cep telefonu piyasaya sürmeyi planladığına ilişkin çeşitli söylentilerin ardından Dailymobile.se cephesinden ilk haberler geldi.
İsmi belli olmayan kaynağın ifadelerine göre Nokia, 5530 XpressMusic üzerinde çalışıyor. Symbian S60 5th Edition işletim sistemini kullanan telefonda, 2.9 inç boyutunda dokunmatik ekran ve 3.5 mm'lik jak girişi yer alacak. Ayrıca telefon, WI-FI veya Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilecek. 150 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen telefon, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı da bünyesinde barındıracak.
Özelliklerden anladığımız kadarıyla 5530, 5800'ın daha küçük ekranlı bir versiyonu olabilir ve dolayısıyla bu durum fiyatı etkileyebilir. 5530 XpressMusic'in resmi teknik özellikleri, fiyatı hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Her zamanki gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını, Nokia'nın teknoloji meraklılarını fazla bekletmemesini diliyoruz.
http://dailymobile.se/2009/04/11/nokia-5530-xpressmusic-specifications-leaked/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence asıl önemlisi; -olmamızın istendiği gibi- teknoloji bağımlısı olmamak.
Saygı duymak zorunda olmadığınız gibi; "Sırf artistik olsun diye kullanan 1 (artuık bu bir ne oluyorsa?) alay insan olmasını sadece APPLE'a yaftalamak hakkına da sahip değilsiniz. N96 ,SE Xpreia, Innov8, HTC Touch HD vs. kısaca tüm top modeller bir miktarda olsa sırf artistik için alınır. Bu sadece iPhone'a özgü bir şey değildir.
Ama ben çevremde hiç "artistik olsun diye" N96,S.E. XPERIA,Innov8 ve HTC TOUCH HD alanı görmedim.Paso Iphone gördüm.
Hem iPhone çok şişirilmiş bir alet.iPhone 3G'de görüntülü görüşme var mı?Hadi Türkiye'de kullanılmaz onu geçtim de Avrupa'dakiler ne etsin?Neredeyse Nokia görüntülü görüşme için ikinci kamerayı standart hale getirdi.Hem o kadar iyi iyi diyorsunuz da BT'den dosya alıp gönderilemiyor.Ekstra yazılımla falan demeyin,her iPhone sahibi bulup yükleyebilecek/yükletebilecek mi o yazılımı.Hele 2MP kamerayla giriş yapması rezalet.Türkiye standartları yavaş yavaş 3.2'ye dayanıyor,iPhone 2MP'den giriyor.Hadi onu da geçtim,flaşı yok.Hem iPhone fiyatına çok daha iyi modeller var.
iPhone HepsiBurada fiyatı:1.415 TL
N95 8 GB HepsiBurada fiyatı:1.130 TL
Not:NOKIA fanatiği asla değilimdir.İmzama bakarsanız kullandığım modelleri görürsünüz.
Sırf artistlik olsun diye kullanan 1 alay insan var. Biz paraya/cihaza saygı duymuyoruz.
Cihazın öne çıkan 2 özelliğinden 1isi ekranı bunu da kendinizi avutmak için kullanıyorsunuz.
Özellikle Fettah34, ne zaman ki 1 dokunmatik ekran haberi olsun direkt o başlıkta. Capacitive/Resistive olayına değinip, "Capacitive değilse salla, bak iPhone'a..." gibi yorumlar yapıp anlamsız yere götürüyor her ama her konuyu.
Saygılar...
(İsteyen şikayet etsin, buton orda.)
Burası daha güzel, nasıl atalmışssam artık. Sana göre don derece önemsiz bu iki gelişme Nokia'da segment ayrımına denk geliyor. Çünki Nokia'da renk değişimi herhangi bir modelin upgrade'i anmalına gelir. Genellikle sonunda i veya s harfi olan böyle komik upgrade'leri içerir. Daha da kötüsü normal modelin geneldi bir iki aya sonrasında çıkarlar ve ilk modeli alanların bayağı bir küfre girmesine neden olurlar. Önemsiz bir özellik değişimi (Hafıza artımı, Batarya kapasitesi vs..) model değişir, Önemli bir değişimde (Wi-Fi, 3G, GPS, Ekran vs) ise segment değişir... E, N, XpressMusic felan...
Ama iPhone'da bu sadece bir upgrade'e denk gelir...
"Nokia çok model çıkartıyor, yetişemiyorum ocağım battı" mantığında sürekli çıkışıyorsun. Telefoncu musun Fettah34?"
Ehhh...
Bu cevap aslında objektif falan olmadığınızın, ben ne kadar iPhone fanatiği isem sizinde o kadar Nokia fanatiği olduğunuzun imzası olmuş.
Apple bir yıl sonra size göre önemsiz de olsa iki önemli değişiklikle yeni bir cihaz çıkartıyor veya mevcut cihazını geliştiriyor ama yine de size yaranamıyor. Size göre hala müşteriyi kazıklamak derdinde oluyor..
Ancak Nokai N82 ve 6300 (Hatta bir çok model) çıkarıp bir iki ay sattıktan sonda tek farkı rengi olan bir başka model çıkartıp hemde daha pahalıya satıyor ama bu sizi ilgilendirmiyor...
Vay yavrum vay...
Bu arada arkadaş, hiç mi özgün cümlen yok senin? Yukarıda yazdıklarından en dişe gelir olanına "Bu arada haklısın, kimse mağdur olmadığı için bir çok iPhone 2G kullanıcısı iPhone 3G çıkınca yeniden para ödeyerek iPhone 3G aldı. Sanırım sana göre para Nokia'ya ödeniyorsa bunun adı mağduriyet, Apple'a ödeniyorsa normal..." diyerek cevap verdim, senin verecek cevabın yok mu ki aynı şeyleri yazıp duruyorsun?
Sorduğum soruya kendi tahmini cevabımı vereyim: Sanırım Fettah34'ün bilgisayarında bir yazı/text dosyası var, içinde "iPhone'un mükemmelen yapabildikleri" ve "Nokia'nın insanları nasıl mağdur ettiği" ve benzeri başlıklar altında bazı şeyler yazılı ve ne zaman çıkış bulamasa bu yazıları (artık kaç tanesinin aynı anda kullanılmasını o anda lüzumlu görürse o kadarını) kopyala/yapıştır yaparak konuya renk katıyor...
Fettah34 cidden sıkıldım artık senin şu dar görüşlülüğünden, anlamak istemiyorsun Apple'ın diğer firmalardan farklı olmadığını ve hakikaten tartışmayı aynı noktaya sokup öyle bırakıyorsun her seferinde... Tartışmayı fanatiklik yapmak zannediyorsan, bi zahmet uzak dur bu forumdan çünkü donanımhaber senin gibilere fazla... Forumtr de filan takılıp rep kazanabilirsin mesela...
Bişey demiyeyim diyorum ama dayanamıyorum. Bu konuda Nokia rakip bile kabul etmez.
iPhone ile iPhone 3G arasında çok önemli 2 fark var. 3G ve AGPS.. Asıl önemlisi ise iki cihazın cıkış tarihleri arasında tam bir yıl var. Mağdur etme olayı yok enazından.
Soru şu: Nokia N82 ile Nokia N82 Black, Nokia 6300 ile Nokia 6300 Black vs. gibi modeller arasında renk farkından başka ne fark var? Neden Black modeller daha pahalı? Son olarak Black denen versiyonlar ilk versiyonlarından ne kadar süre sonra çıktı?
"Komşunun damındaki kara bakacağına, önce kendi damına bak" diye bir atasözümüz var. Nokia rakip kabul eder, etmez; fark etmez. Apple da aynı şeyi -üstelik daha ikinci cihazında- yaptıysa artık Apple'cıların Nokia'ya bu konuda yüklenmesi hakikaten komik oluyor. Komik misin Fettah34?
iPhone ile iPhone 3G arasında çok önemli 2 fark var. 3G ve AGPS..
Asıl önemlisi ise iki cihazın cıkış tarihleri arasında tam bir yıl var. Mağdur etme olayı yok enazından.
Arada isterse bir sene fark olsun, ne farkeder? iPhone 2G ile 3G aynı ürün. Birinin içinde 3G ile AGPS olması ambalaj aynı, yazılım aynı, cihaz aynı iken ne kadar mühim bir gelişmedir ki?
Bu arada haklısın, kimse mağdur olmadığı için bir çok iPhone 2G kullanıcısı iPhone 3G çıkınca yeniden para ödeyerek iPhone 3G aldı. Sanırım sana göre para Nokia'ya ödeniyorsa bunun adı mağduriyet, Apple'a ödeniyorsa normal... Gerçi buna da anlayış gösteririm, sana avukatlık ücretini (!) ödeyen Apple olduğu için savunman normaldir... Apple'ın avukatı mısın Fettah34?
Nokia N82 ile Nokia N82 Black, Nokia 6300 ile Nokia 6300 Black vs. gibi modeller arasında renk farkından başka ne fark var? Neden Black modeller daha pahalı? Son olarak Black denen versiyonlar ilk versiyonlarından ne kadar süre sonra çıktı?
Bana ne! İstediği kadar ürün çıkartsın, bana ne? İşime gelirse alırım gelmezse almam. Bana bir zararı var mı? Yok. Sana?
"Nokia çok model çıkartıyor, yetişemiyorum ocağım battı" mantığında sürekli çıkışıyorsun. Telefoncu musun Fettah34?
Konu yine marka kavgasına dönmüş
Fettah34 konuya gelince hep öyle oluyor, ama ne hikmetse başkaları ile farklı oluyor tartışmanın yönü...
Yukarıdakileri okuyunca aklıma geldi, tüm cihazlar sığasal (capacitive) ekranlı olsaydı o zaman da dirençsel (resistive) ekran niye yok derdik, eminim; ne de olsa insan tatmin edilemeyen doyumsuz bir varlık....
dokunmatik ekranı capasitive olsun, diğer her özelliği 5800 ile aynı olsun süper satış rakamlarına ulaşır...