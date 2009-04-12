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Nokia, dokunmatik ekranlı 5530 XpressMusic üzerinde mi çalışıyor

10 yıl
40,4b
1
64
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, dokunmatik ekranlı 5530 XpressMusic üzerinde mi çalışıyor
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Nokia'nın 2009 yılı içinde dokunmatik ekranlı üç farklı cep telefonu piyasaya sürmeyi planladığına ilişkin çeşitli söylentilerin ardından Dailymobile.se cephesinden ilk haberler geldi.

İsmi belli olmayan kaynağın ifadelerine göre Nokia, 5530 XpressMusic üzerinde çalışıyor. Symbian S60 5th Edition işletim sistemini kullanan telefonda, 2.9 inç boyutunda dokunmatik ekran ve 3.5 mm'lik jak girişi yer alacak. Ayrıca telefon, WI-FI veya Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilecek. 150 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen telefon, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı da bünyesinde barındıracak.

Özelliklerden anladığımız kadarıyla 5530, 5800'ın daha küçük ekranlı bir versiyonu olabilir ve dolayısıyla bu durum fiyatı etkileyebilir. 5530 XpressMusic'in resmi teknik özellikleri, fiyatı hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Her zamanki gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını, Nokia'nın teknoloji meraklılarını fazla bekletmemesini diliyoruz.


http://dailymobile.se/2009/04/11/nokia-5530-xpressmusic-specifications-leaked/ Yorum Yaz
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Fettah34 10 yıl
Neyse; bu insan üstü objektif arkadaşların arasında!! fanatiklik yapıp başlığın seyrinin değişmesine neden olduğum için üzgünüm...
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civcivx 10 yıl
Elektronik cihaz dediğiniz nedir ki? Bugün burada tartışılan bu modellerin hiçbirine birkaç yıl içinde dönülüp bakılmayacak bile, hepsi tarihe karışacak. Hatta yıllara bile gerek yok. Yaz aylarında çıkması muhtemel N97 ve yeni Iphone çıkınca, sanıyorum şurada konuşulan 2 modele pek rağbet kalmayacak, bu sefer halefleri arasında karşılaştırmalar, tartışmalar, vs. başlayacak.

Bence asıl önemlisi; -olmamızın istendiği gibi- teknoloji bağımlısı olmamak.
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Fettah34 10 yıl
Saygı duymaya bilirsiniz. Kimse size zorla saygı duymanızı dikte edemez.
Saygı duymak zorunda olmadığınız gibi; "Sırf artistik olsun diye kullanan 1 (artuık bu bir ne oluyorsa?) alay insan olmasını sadece APPLE'a yaftalamak hakkına da sahip değilsiniz. N96 ,SE Xpreia, Innov8, HTC Touch HD vs. kısaca tüm top modeller bir miktarda olsa sırf artistik için alınır. Bu sadece iPhone'a özgü bir şey değildir.
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Piêr Dé Sans 10 yıl
Konuyla ilgili kaç mesaj var merak ediyorum. İnsanımız her konuda başkasının malı için sidik yarışına girmese olmaz. Hiçbir cihaz mükemmel olmadığı gibi hiçbir cihaz bizim keyfimiz olsun diye yapılmıyor. Ortada savunduğunuz markalar sadece çıkar amaçlı satış yaparken siz sanki o adamlar size özel cihaz yapıyormuş gibi savunuyorsunuz. Iphone un diğer marka ve modellere göre üstün özellikleri olabilir. Ama eksik yanıda mevcut. Bunu gözardı edip sadece olan güzelliklerle diğer telefonlara çamur atmak yanlış. Hele ki konuyu bu denli büyütüp tartışmalara yol açmak daha da büyük yanlış. 3 kuruşluk cihazlar için insanları kırmanın ( hemde şahısların kendi üretimi bile olmayan cihazlar) alemi yok. Konuyu saptırmadan devam edersek seviniriz.
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HighVoltage 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

Saygı duymaya bilirsiniz. Kimse size zorla saygı duymanızı dikte edemez.

Saygı duymak zorunda olmadığınız gibi; "Sırf artistik olsun diye kullanan 1 (artuık bu bir ne oluyorsa?) alay insan olmasını sadece APPLE'a yaftalamak hakkına da sahip değilsiniz. N96 ,SE Xpreia, Innov8, HTC Touch HD vs. kısaca tüm top modeller bir miktarda olsa sırf artistik için alınır. Bu sadece iPhone'a özgü bir şey değildir.


Ama ben çevremde hiç "artistik olsun diye" N96,S.E. XPERIA,Innov8 ve HTC TOUCH HD alanı görmedim.Paso Iphone gördüm.
Hem iPhone çok şişirilmiş bir alet.iPhone 3G'de görüntülü görüşme var mı?Hadi Türkiye'de kullanılmaz onu geçtim de Avrupa'dakiler ne etsin?Neredeyse Nokia görüntülü görüşme için ikinci kamerayı standart hale getirdi.Hem o kadar iyi iyi diyorsunuz da BT'den dosya alıp gönderilemiyor.Ekstra yazılımla falan demeyin,her iPhone sahibi bulup yükleyebilecek/yükletebilecek mi o yazılımı.Hele 2MP kamerayla giriş yapması rezalet.Türkiye standartları yavaş yavaş 3.2'ye dayanıyor,iPhone 2MP'den giriyor.Hadi onu da geçtim,flaşı yok.Hem iPhone fiyatına çok daha iyi modeller var.
iPhone HepsiBurada fiyatı:1.415 TL
N95 8 GB HepsiBurada fiyatı:1.130 TL

Not:NOKIA fanatiği asla değilimdir.İmzama bakarsanız kullandığım modelleri görürsünüz.
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Fettah34 10 yıl
İntel 4Mb lik veya 6MB lik ön belleğe sahip modellerinin hepsini bir duyurur! Fiyatlarımda şunlar olacak der! Şu tarihte şu model çıkacak, bu tarihte bu model çıkacak diye. Ona göre ayağınızı denk alın der. Otomobilde de Opsiyon listesi vardır. Baz modelin üzerine eklediğin herşey paradır. Ve senin seçimine kalmıştır. Nokia, N82 ve 6300 i duyuruken 1-2 ay sonra Black Editionlarını duyuracağını söylemiş miydi? Hayır! Peki X modelimin baz modeli bu, şu şu şu özellikleri ekleyip size özel çıkartabilir diye bir duyuru yaptı mı? Hayır! Ne anlatıyorsun GeceBekcisi?
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Fettah34 10 yıl
"Bu arada arkadaş, hiç mi özgün cümlen yok senin? Yukarıda yazdıklarından en dişe gelir olanına "Bu arada haklısın, kimse mağdur olmadığı için bir çok iPhone 2G kullanıcısı iPhone 3G çıkınca yeniden para ödeyerek iPhone 3G aldı. Sanırım sana göre para Nokia'ya ödeniyorsa bunun adı mağduriyet, Apple'a ödeniyorsa normal..." diyerek cevap verdim, senin verecek cevabın yok mu ki aynı şeyleri yazıp duruyorsun?". Nokia ile Apple arasında küçük! bir nüans var. APLLE seninde çok iyi bildiğin gibi Upgrade olayını senede bir sefer yapar. Nokia gibi ayda bir yapmaz. Genelde cihazlarını aynı fiyattan piyasaya sürer ama Nokia nın Upgradeleri daima daha pahalıdır. Apple Upgrade yaptığı zaman eski cihazı bir daha üretmez. Ancak Nokia hem halefi hem selefi aynı anda üretmeye devam eder. Aslında görünürde bunun pek bi zararı olmaz fakat çok sık yapılan güncellemelerin önemli bir zararı vardır. Müşteri bir cihazı begenirse çıkar çıkmaz alır, ama bir ay sonra aynı cihazın upgrade'i çıkınca üzülür. Belki de sinirlenir... Bak sen kendi bir savunma mekanizması geliştirmişsin. Niye ki? Zararı olmayan bir şeye karşı kendine neden bir savunma mekanizması geliştirdin? APPLE'a dikkat edersen satışları 3. ve 4. çeyrekte patlar... Çünki modeller yeni duyurulmuştur. Herkes bilirki bir sene daha yeni bir model gelmeyecek. Ama 1. ve özellikle 2. çeyrekte satışları dibe düşer. Çünki herkes bilirki APLLe ikinci çeyrekte yeni bir model duyuracaktır... Eğer bu sana göre bir mağduriyet yaratıyor ve bu konuda APPLE'a yükleniyorsa, Nokia yukarıdan aşşağı küfür dolu bir eleştiri mektubu yazman gerekirdi ki ben yukarıdan hiç umrunda olmadığını ifade ettiğin yazıdan başka bir şey görmedim... Evet evet... Objektiflikten kırılıp gideceksin... :D
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Reis-i Eagles 10 yıl
Gereksiz iPhone savunması var. "1400 küsür para verdik, bundan iyi cihaz olmamalı." mantığı var kimileri için.

Sırf artistlik olsun diye kullanan 1 alay insan var. Biz paraya/cihaza saygı duymuyoruz.


Cihazın öne çıkan 2 özelliğinden 1isi ekranı bunu da kendinizi avutmak için kullanıyorsunuz.


Özellikle Fettah34, ne zaman ki 1 dokunmatik ekran haberi olsun direkt o başlıkta. Capacitive/Resistive olayına değinip, "Capacitive değilse salla, bak iPhone'a..." gibi yorumlar yapıp anlamsız yere götürüyor her ama her konuyu.


Saygılar...


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Fettah34 10 yıl
"Arada isterse bir sene fark olsun, ne farkeder? iPhone 2G ile 3G aynı ürün. Birinin içinde 3G ile AGPS olması ambalaj aynı, yazılım aynı, cihaz aynı iken ne kadar mühim bir gelişmedir ki? "
Burası daha güzel, nasıl atalmışssam artık. Sana göre don derece önemsiz bu iki gelişme Nokia'da segment ayrımına denk geliyor. Çünki Nokia'da renk değişimi herhangi bir modelin upgrade'i anmalına gelir. Genellikle sonunda i veya s harfi olan böyle komik upgrade'leri içerir. Daha da kötüsü normal modelin geneldi bir iki aya sonrasında çıkarlar ve ilk modeli alanların bayağı bir küfre girmesine neden olurlar. Önemsiz bir özellik değişimi (Hafıza artımı, Batarya kapasitesi vs..) model değişir, Önemli bir değişimde (Wi-Fi, 3G, GPS, Ekran vs) ise segment değişir... E, N, XpressMusic felan...
Ama iPhone'da bu sadece bir upgrade'e denk gelir...
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Fettah34 10 yıl
"Bana ne! İstediği kadar ürün çıkartsın, bana ne? İşime gelirse alırım gelmezse almam. Bana bir zararı var mı? Yok. Sana?
"Nokia çok model çıkartıyor, yetişemiyorum ocağım battı" mantığında sürekli çıkışıyorsun. Telefoncu musun Fettah34?"
Ehhh...
Bu cevap aslında objektif falan olmadığınızın, ben ne kadar iPhone fanatiği isem sizinde o kadar Nokia fanatiği olduğunuzun imzası olmuş.
Apple bir yıl sonra size göre önemsiz de olsa iki önemli değişiklikle yeni bir cihaz çıkartıyor veya mevcut cihazını geliştiriyor ama yine de size yaranamıyor. Size göre hala müşteriyi kazıklamak derdinde oluyor..
Ancak Nokai N82 ve 6300 (Hatta bir çok model) çıkarıp bir iki ay sattıktan sonda tek farkı rengi olan bir başka model çıkartıp hemde daha pahalıya satıyor ama bu sizi ilgilendirmiyor...
Vay yavrum vay...
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GeceBekcisi 10 yıl
Marka fanatiği filan değilim arkadaş. Sadece cep telefonu sektöründe değil, hemen hemen her sektörde benzeri şeyler oluyor; mesela bilgisayar ve otomobil sektörü iki hızlı örnek. Önbelleği 4'ten 6 MB'a çıkartılmış işlemci 100$ fazlasına satılabiliniyor ama Intel'e çıkışmıyorsun. Otomobilde de marikanwap benzeri bir örnek verdi. Ben de buna artık alıştım ve artık oyunu onların kurallarına göre oynuyorum, aldıktan sonra çıkan diğer benzeri ürünleri görünce pişman olmayacağım bir ürünün çıkmasını bekliyorum ve onu alıyorum. Sen bunu yapamayıp, ürünü aldıktan sonra küfrediyorsan o senin sorunun.

Bu arada arkadaş, hiç mi özgün cümlen yok senin? Yukarıda yazdıklarından en dişe gelir olanına "Bu arada haklısın, kimse mağdur olmadığı için bir çok iPhone 2G kullanıcısı iPhone 3G çıkınca yeniden para ödeyerek iPhone 3G aldı. Sanırım sana göre para Nokia'ya ödeniyorsa bunun adı mağduriyet, Apple'a ödeniyorsa normal..." diyerek cevap verdim, senin verecek cevabın yok mu ki aynı şeyleri yazıp duruyorsun?

Sorduğum soruya kendi tahmini cevabımı vereyim: Sanırım Fettah34'ün bilgisayarında bir yazı/text dosyası var, içinde "iPhone'un mükemmelen yapabildikleri" ve "Nokia'nın insanları nasıl mağdur ettiği" ve benzeri başlıklar altında bazı şeyler yazılı ve ne zaman çıkış bulamasa bu yazıları (artık kaç tanesinin aynı anda kullanılmasını o anda lüzumlu görürse o kadarını) kopyala/yapıştır yaparak konuya renk katıyor...

Fettah34 cidden sıkıldım artık senin şu dar görüşlülüğünden, anlamak istemiyorsun Apple'ın diğer firmalardan farklı olmadığını ve hakikaten tartışmayı aynı noktaya sokup öyle bırakıyorsun her seferinde... Tartışmayı fanatiklik yapmak zannediyorsan, bi zahmet uzak dur bu forumdan çünkü donanımhaber senin gibilere fazla... Forumtr de filan takılıp rep kazanabilirsin mesela...
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Fettah34 10 yıl
"Aynı cihazın 3G'lisini aynı isimle aynı şekille ve başka hiç bir fark olmaksızın çıkartan Apple varken Nokia'nın artık lafı geçmez bu konuda diyorum." Dedi arkadaşın biri...
Bişey demiyeyim diyorum ama dayanamıyorum. Bu konuda Nokia rakip bile kabul etmez.
iPhone ile iPhone 3G arasında çok önemli 2 fark var. 3G ve AGPS.. Asıl önemlisi ise iki cihazın cıkış tarihleri arasında tam bir yıl var. Mağdur etme olayı yok enazından.
Soru şu: Nokia N82 ile Nokia N82 Black, Nokia 6300 ile Nokia 6300 Black vs. gibi modeller arasında renk farkından başka ne fark var? Neden Black modeller daha pahalı? Son olarak Black denen versiyonlar ilk versiyonlarından ne kadar süre sonra çıktı?

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Sylargray 10 yıl
Konu yine marka kavgasına dönmüş
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GeceBekcisi 10 yıl
Bu konuda Nokia rakip bile kabul etmez.

"Komşunun damındaki kara bakacağına, önce kendi damına bak" diye bir atasözümüz var. Nokia rakip kabul eder, etmez; fark etmez. Apple da aynı şeyi -üstelik daha ikinci cihazında- yaptıysa artık Apple'cıların Nokia'ya bu konuda yüklenmesi hakikaten komik oluyor. Komik misin Fettah34?



iPhone ile iPhone 3G arasında çok önemli 2 fark var. 3G ve AGPS..
Asıl önemlisi ise iki cihazın cıkış tarihleri arasında tam bir yıl var. Mağdur etme olayı yok enazından.

Arada isterse bir sene fark olsun, ne farkeder? iPhone 2G ile 3G aynı ürün. Birinin içinde 3G ile AGPS olması ambalaj aynı, yazılım aynı, cihaz aynı iken ne kadar mühim bir gelişmedir ki?

Bu arada haklısın, kimse mağdur olmadığı için bir çok iPhone 2G kullanıcısı iPhone 3G çıkınca yeniden para ödeyerek iPhone 3G aldı. Sanırım sana göre para Nokia'ya ödeniyorsa bunun adı mağduriyet, Apple'a ödeniyorsa normal... Gerçi buna da anlayış gösteririm, sana avukatlık ücretini (!) ödeyen Apple olduğu için savunman normaldir... Apple'ın avukatı mısın Fettah34?



Nokia N82 ile Nokia N82 Black, Nokia 6300 ile Nokia 6300 Black vs. gibi modeller arasında renk farkından başka ne fark var? Neden Black modeller daha pahalı? Son olarak Black denen versiyonlar ilk versiyonlarından ne kadar süre sonra çıktı?

Bana ne! İstediği kadar ürün çıkartsın, bana ne? İşime gelirse alırım gelmezse almam. Bana bir zararı var mı? Yok. Sana?
"Nokia çok model çıkartıyor, yetişemiyorum ocağım battı" mantığında sürekli çıkışıyorsun. Telefoncu musun Fettah34?

Komik olmayın yav...


Konu yine marka kavgasına dönmüş

Fettah34 konuya gelince hep öyle oluyor, ama ne hikmetse başkaları ile farklı oluyor tartışmanın yönü...

Kimden: marikanwap
Kime: GeceBekcisi
Tarih: 13 Nisan 2009; 1:21:45
Başlık: merhaba


merhaba hocam. öncelikle seviyeli ve kaliteli bir tartışma ortamı oluşturduğun için teşekkür ederim. Büyük zevk alıyorum seninle tartışmaktan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Kusura bakma istemeden kırdıysam. Olur ya insanlık bazen tartışmanın hararetine kaptırıyoruz kendimizi. Tanıştığıma memnun oldum.

İyi geceler
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mgokhanozen 10 yıl
Orjinalden alıntı: ..Knight..



Nokia'nın 2009 yılı içinde dokunmatik ekranlı üç farklı cep telefonu piyasaya sürmeyi planladığına ilişkin çeşitli söylentilerin ardından Dailymobile.se cephesinden ilk haberler geldi.


İsmi belli olmayan kaynağın ifadelerine göre Nokia, 5530 XpressMusic üzerinde çalışıyor.


Symbian S60 5th Edition işletim sistemini kullanan telefonda, 2.9 inç boyutunda dokunmatik ekran ve 3.5 mm'lik jak girişi yer alacak. Ayrıca telefon, WI-FI veya Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilecek. 150 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen telefon, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı da bünyesinde barındıracak.


Özelliklerden anladığımız kadarıyla 5530, 5800'ın daha küçük ekranlı bir versiyonu olabilir ve dolayısıyla bu durum fiyatı etkileyebilir. 5530 XpressMusic'in resmi teknik özellikleri, fiyatı hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Her zamanki gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını, Nokia'nın teknoloji meraklılarını fazla bekletmemesini diliyoruz.




Edit:5800 ın ekranı 3.2 inçmiş.
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max975 10 yıl
eee cep teleofonu piyasası ateşten bir gömlek oldu...
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GeceBekcisi 10 yıl
İş sadece sığasal (capacitive) ekran kullanmakla bitmiyor, ona o şekilde eşlik edecek bir UI de gerek; ayrıca Nokia'nın en büyük marketinin uzakdoğu marketi olduğunu düşünürsek dirençsel (resistive) ekran tipinden uzaklaşması da uzun bir süre zor gözüküyor.

thenokiablog.com/...

edumana: Why resistive vs capacitive screen?

Ira Frimere: Consumer research showed people prefer a device they can type on while walking around in different usage scenarios. Resistive screens don’t require as great precision in interaction. It is also more flexible and robust than capacitive touch and can be used by people with wet hands, long nails, or even wearing gloves. Also, it enables stylus and handwriting recognition for US as well as Asian markets and gives additional options to 3rd party developers.


Yukarıdakileri okuyunca aklıma geldi, tüm cihazlar sığasal (capacitive) ekranlı olsaydı o zaman da dirençsel (resistive) ekran niye yok derdik, eminim; ne de olsa insan tatmin edilemeyen doyumsuz bir varlık....
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venom88 10 yıl
Dokunmadik ekranı daha iyi olursa ve 5800 deki hataları yapmazlarsa güzel satış rakamlarına ulaşırlar :)
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marikanwap 10 yıl

Orjinalden alıntı: venom88

Dokunmadik ekranı daha iyi olursa ve 5800 deki hataları yapmazlarsa güzel satış rakamlarına ulaşırlar :)

dokunmatik ekranı capasitive olsun, diğer her özelliği 5800 ile aynı olsun süper satış rakamlarına ulaşır...
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