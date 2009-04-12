Nokia, dokunmatik ekranlı 5530 XpressMusic üzerinde mi çalışıyor

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Nokia'nın 2009 yılı içinde dokunmatik ekranlı üç farklı cep telefonu piyasaya sürmeyi planladığına ilişkin çeşitli söylentilerin ardından Dailymobile.se cephesinden ilk haberler geldi.

İsmi belli olmayan kaynağın ifadelerine göre Nokia, 5530 XpressMusic üzerinde çalışıyor. Symbian S60 5th Edition işletim sistemini kullanan telefonda, 2.9 inç boyutunda dokunmatik ekran ve 3.5 mm'lik jak girişi yer alacak. Ayrıca telefon, WI-FI veya Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilecek. 150 MB'lık dahili belleği microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen telefon, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı da bünyesinde barındıracak.

Özelliklerden anladığımız kadarıyla 5530, 5800'ın daha küçük ekranlı bir versiyonu olabilir ve dolayısıyla bu durum fiyatı etkileyebilir. 5530 XpressMusic'in resmi teknik özellikleri, fiyatı hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Her zamanki gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını, Nokia'nın teknoloji meraklılarını fazla bekletmemesini diliyoruz.

http://dailymobile.se/2009/04/11/nokia-5530-xpressmusic-specifications-leaked/