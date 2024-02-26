Nokia’nın sahibinden Barbie kapaklı telefon geliyor

Barbie kapaklı telefon geliyor
Temmuz ayında çıkacak olan Barbie temalı yeni kapaklı telefon hakkında şimdilik isimlendirme, fiyatlandırma, özellikler ve fiyat bilgisi paylaşılmadı. Ancak, cihazın bir akıllı telefondan ziyade geleneksel bir kapaklı telefon olması bekleniyor.
Bununla birlikte HMD, MWC 2024’te açıkça "Nokia telefonları görmeye devam edeceksiniz” diyor. Dolayısıyla firmanın “çok markalı” strateji yolunda ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Ek olarak HMD, mayıs ayında Nokia markaları bir ürün de piyasaya süreceğini açıkladı.
Son olarak HMD, Android üzerinde çalışan Fusion adında bir DIY platform ve cihaz duyurusu da yaptı. HMD'nin Fusion ile amacı, Raspberry Pi'nin sunduğu olanakları dahili bir ekran ve batarya ile tamamlanmış bir akıllı telefon form faktöründe sunmak. HMD Fusion’ın arkasında altı adet pin bulunuyor ve bunlara “outfits” olarak adlandırılan donanımlar takılıyor. Bu donanımları kendiniz de üretebiliyorsunuz. Bu “outfits”lere örnek olarak kan testi donanımı verilebilir. Bu donanım ile cihaz üzerinde kan testi yapılabileceği gibi yazılım arayüzü ile de sonuçları ve tedavileri görmek mümkün olabilir.Kaynakça https://www.gsmarena.com/hmd_to_unveil_barbie_flip_phone_and_new_nokia_phone_this_summer-news-61751.php https://www.theverge.com/2024/2/25/24082418/hmd-human-mobile-devices-barbie-flip-phone-fusion-mwc-2024-barcelona Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.