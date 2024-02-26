Nokia’nın sahibinden Barbie kapaklı telefon geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz son yedi yılda sadece Nokia telefonları üreten HMD (veya Human Mobile Devices), MWC'de bu yaz döneminde piyasaya çıkacak “Barbie Flip Phone” için Mattel ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bununla birlikte HMD, yeni cihazlarını MWC 2024'te tanıtmak yerine etkinlik kapsamında gelecek planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Barbie kapaklı telefon geliyor

Temmuz ayında çıkacak olan Barbie temalı yeni kapaklı telefon hakkında şimdilik isimlendirme, fiyatlandırma, özellikler ve fiyat bilgisi paylaşılmadı. Ancak, cihazın bir akıllı telefondan ziyade geleneksel bir kapaklı telefon olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde bu telefon Nokia markalı değil, HMD logolu olarak piyasaya giriş yapacak. Firmayı yakından takip edenlerin bileceği üzere, HMD’nin Nokia markalı ürünlerden uzaklaşmak istediğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamaya göre HMD, Mattel ile yapılan ortaklık gibi büyük işbirlikler yapacak ve HMD markalı ürünler gelmeye devam edecek.

Bununla birlikte HMD, MWC 2024’te açıkça "Nokia telefonları görmeye devam edeceksiniz” diyor. Dolayısıyla firmanın “çok markalı” strateji yolunda ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Ek olarak HMD, mayıs ayında Nokia markaları bir ürün de piyasaya süreceğini açıkladı.

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Son olarak HMD, Android üzerinde çalışan Fusion adında bir DIY platform ve cihaz duyurusu da yaptı. HMD'nin Fusion ile amacı, Raspberry Pi'nin sunduğu olanakları dahili bir ekran ve batarya ile tamamlanmış bir akıllı telefon form faktöründe sunmak. HMD Fusion’ın arkasında altı adet pin bulunuyor ve bunlara “outfits” olarak adlandırılan donanımlar takılıyor. Bu donanımları kendiniz de üretebiliyorsunuz. Bu “outfits”lere örnek olarak kan testi donanımı verilebilir. Bu donanım ile cihaz üzerinde kan testi yapılabileceği gibi yazılım arayüzü ile de sonuçları ve tedavileri görmek mümkün olabilir.

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