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    Anlık Bildirim

    Nokia’nın sahibinden Barbie kapaklı telefon geliyor

    Son yedi yıldır sadece Nokia markası altında telefon satan HMD, Mattel ile yapılan ortaklık kapsamında Barbie markalı kapaklı telefon çıkarmayı planladığını duyurdu.
    Nokia’nın sahibinden Barbie kapaklı telefon geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz son yedi yılda sadece Nokia telefonları üreten HMD (veya Human Mobile Devices), MWC'de bu yaz döneminde piyasaya çıkacak “Barbie Flip Phone” için Mattel ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bununla birlikte HMD, yeni cihazlarını MWC 2024'te tanıtmak yerine etkinlik kapsamında gelecek planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

    Barbie kapaklı telefon geliyor

    Temmuz ayında çıkacak olan Barbie temalı yeni kapaklı telefon hakkında şimdilik isimlendirme, fiyatlandırma, özellikler ve fiyat bilgisi paylaşılmadı. Ancak, cihazın bir akıllı telefondan ziyade geleneksel bir kapaklı telefon olması bekleniyor.

    Nokia’nın sahibinden Barbie kapaklı telefon geliyor Tam Boyutta Gör
    İlginç bir şekilde bu telefon Nokia markalı değil, HMD logolu olarak piyasaya giriş yapacak. Firmayı yakından takip edenlerin bileceği üzere, HMD’nin Nokia markalı ürünlerden uzaklaşmak istediğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamaya göre HMD, Mattel ile yapılan ortaklık gibi büyük işbirlikler yapacak ve HMD markalı ürünler gelmeye devam edecek.

    Bununla birlikte HMD, MWC 2024’te açıkça "Nokia telefonları görmeye devam edeceksiniz” diyor. Dolayısıyla firmanın “çok markalı” strateji yolunda ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Ek olarak HMD, mayıs ayında Nokia markaları bir ürün de piyasaya süreceğini açıkladı.

    Son olarak HMD, Android üzerinde çalışan Fusion adında bir DIY platform ve cihaz duyurusu da yaptı. HMD'nin Fusion ile amacı, Raspberry Pi'nin sunduğu olanakları dahili bir ekran ve batarya ile tamamlanmış bir akıllı telefon form faktöründe sunmak. HMD Fusion’ın arkasında altı adet pin bulunuyor ve bunlara “outfits” olarak adlandırılan donanımlar takılıyor. Bu donanımları kendiniz de üretebiliyorsunuz. Bu “outfits”lere örnek olarak kan testi donanımı verilebilir. Bu donanım ile cihaz üzerinde kan testi yapılabileceği gibi yazılım arayüzü ile de sonuçları ve tedavileri görmek mümkün olabilir.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/hmd_to_unveil_barbie_flip_phone_and_new_nokia_phone_this_summer-news-61751.php https://www.theverge.com/2024/2/25/24082418/hmd-human-mobile-devices-barbie-flip-phone-fusion-mwc-2024-barcelona
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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