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    Nokia, "MX Workmate" adlı yapay zeka asistanını duyurdu

    Bir zamanların dev firması Nokia, kısa bir süre önce MX Workmate olarak adlandırılan yapay zeka asistanını duyurdu. Firma bu AI asistanının sanayi çalışanları için olduğunu belirtiyor.
    Nokia, 'MX Workmate' adlı yapay zeka asistanını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Şimdilerde mobil, sabit ve bulut ağlarına odaklı olarak varlığını sürdüren Nokia, “MX Workmate” adında yapay zeka asistanını resmen duyurdu. Nokia MX Workmate, gerçek zamanlı verilere dayanarak arızalı makineler hakkında uyarılarda bulunacak. Araç aynı zamanda üretimi artıracak önerilerde de bulunabilecek. Dolayısıyla Nokia MX Workmate, daha çok sanayi çalışanlarına hitap eden bir yapay zeka asistanı olacak.

    Nokia MX Workmate duyuruldu

    MX Workmate, gerçek zamanlı operasyonel teknoloji (OT) verilerine dayalı olarak bağlamsal, insan benzeri dil içeriği oluşturmak için üretken yapay zeka (GenAI) ve büyük dil modeli (LLM) teknolojilerinden yararlanacak. MX Workmate ile çalışanların karmaşık makineleri anlaması ve gerçek zamanlı durum bilgisi alması sağlanacak.

    Nokia Kurumsal Çözümler Pazarlama Başkanı Stephane Daeuble, yaptığı açıklamaya göre MX Workmate, makine arızaları için erken uyarıların yanı sıra onarım için de önerilerde bulunacak. Üretimi artırmayı ana amaç olarak gören MX Workmate, fabrikalardaki kazaları da önlemeye çalışacak.

    Günümüzün fabrikaları ve üretim tesisleri zaten karmaşık ve akıllı makinelerden oluşuyor. Bu makineler esasında oldukça fazla ver üretiyor ve bunları raporluyor. Nokia ise bu rapor verilerinin anlamlandırılması için bir asistan oluşturmuş gibi görünüyor. Nokia aynı zamanda uyarılarda da bulunuyor, öncelikle sektörler arasında çalışmak için uygun testlere ve ince ayarlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

    Ek olarak benzer sistemlerin tamamında gördüğümüz yapay zeka halüsinasyonu, MX Workmate’in de bir parçası. Bu da doğruluk ve netlik açısından şüphe uyandırıyor. Nokia, halihazırda araç üzerinde çalışmalar ve geliştirmeler yaptığının da altını çiziyor. Firma ayrıca ilk gerçek uygulamanın bir veya bir buçuk yıl alabileceğini söylüyor. Nokia aracın ilk versiyonlarını Şubat ayı sonunda Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/nokia-unveils-ai-assistant-industrial-workers-2024-02-14/ https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2024/02/14/nokia-launches-mx-workmate-first-ot-compliant-gen-ai-solution-for-connected-workers/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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