Nokia, "MX Workmate" adlı yapay zeka asistanını duyurdu

Tam Boyutta Gör Şimdilerde mobil, sabit ve bulut ağlarına odaklı olarak varlığını sürdüren Nokia, “MX Workmate” adında yapay zeka asistanını resmen duyurdu. Nokia MX Workmate, gerçek zamanlı verilere dayanarak arızalı makineler hakkında uyarılarda bulunacak. Araç aynı zamanda üretimi artıracak önerilerde de bulunabilecek. Dolayısıyla Nokia MX Workmate, daha çok sanayi çalışanlarına hitap eden bir yapay zeka asistanı olacak.

Nokia MX Workmate duyuruldu

MX Workmate, gerçek zamanlı operasyonel teknoloji (OT) verilerine dayalı olarak bağlamsal, insan benzeri dil içeriği oluşturmak için üretken yapay zeka (GenAI) ve büyük dil modeli (LLM) teknolojilerinden yararlanacak. MX Workmate ile çalışanların karmaşık makineleri anlaması ve gerçek zamanlı durum bilgisi alması sağlanacak.

Nokia Kurumsal Çözümler Pazarlama Başkanı Stephane Daeuble, yaptığı açıklamaya göre MX Workmate, makine arızaları için erken uyarıların yanı sıra onarım için de önerilerde bulunacak. Üretimi artırmayı ana amaç olarak gören MX Workmate, fabrikalardaki kazaları da önlemeye çalışacak.

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Günümüzün fabrikaları ve üretim tesisleri zaten karmaşık ve akıllı makinelerden oluşuyor. Bu makineler esasında oldukça fazla ver üretiyor ve bunları raporluyor. Nokia ise bu rapor verilerinin anlamlandırılması için bir asistan oluşturmuş gibi görünüyor. Nokia aynı zamanda uyarılarda da bulunuyor, öncelikle sektörler arasında çalışmak için uygun testlere ve ince ayarlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Ek olarak benzer sistemlerin tamamında gördüğümüz yapay zeka halüsinasyonu, MX Workmate’in de bir parçası. Bu da doğruluk ve netlik açısından şüphe uyandırıyor. Nokia, halihazırda araç üzerinde çalışmalar ve geliştirmeler yaptığının da altını çiziyor. Firma ayrıca ilk gerçek uygulamanın bir veya bir buçuk yıl alabileceğini söylüyor. Nokia aracın ilk versiyonlarını Şubat ayı sonunda Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek.

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Nokia, "MX Workmate" adlı yapay zeka asistanını duyurdu