Nokia, "MX Workmate" adlı yapay zeka asistanını duyurdu

Nokia MX Workmate duyuruldu
MX Workmate, gerçek zamanlı operasyonel teknoloji (OT) verilerine dayalı olarak bağlamsal, insan benzeri dil içeriği oluşturmak için üretken yapay zeka (GenAI) ve büyük dil modeli (LLM) teknolojilerinden yararlanacak. MX Workmate ile çalışanların karmaşık makineleri anlaması ve gerçek zamanlı durum bilgisi alması sağlanacak.
Nokia Kurumsal Çözümler Pazarlama Başkanı Stephane Daeuble, yaptığı açıklamaya göre MX Workmate, makine arızaları için erken uyarıların yanı sıra onarım için de önerilerde bulunacak. Üretimi artırmayı ana amaç olarak gören MX Workmate, fabrikalardaki kazaları da önlemeye çalışacak.
Günümüzün fabrikaları ve üretim tesisleri zaten karmaşık ve akıllı makinelerden oluşuyor. Bu makineler esasında oldukça fazla ver üretiyor ve bunları raporluyor. Nokia ise bu rapor verilerinin anlamlandırılması için bir asistan oluşturmuş gibi görünüyor. Nokia aynı zamanda uyarılarda da bulunuyor, öncelikle sektörler arasında çalışmak için uygun testlere ve ince ayarlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
Ek olarak benzer sistemlerin tamamında gördüğümüz yapay zeka halüsinasyonu, MX Workmate’in de bir parçası. Bu da doğruluk ve netlik açısından şüphe uyandırıyor. Nokia, halihazırda araç üzerinde çalışmalar ve geliştirmeler yaptığının da altını çiziyor. Firma ayrıca ilk gerçek uygulamanın bir veya bir buçuk yıl alabileceğini söylüyor. Nokia aracın ilk versiyonlarını Şubat ayı sonunda Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyecek.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/nokia-unveils-ai-assistant-industrial-workers-2024-02-14/ https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2024/02/14/nokia-launches-mx-workmate-first-ot-compliant-gen-ai-solution-for-connected-workers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.