Nokia, E serisinin yeni üyesini tanıttı; E52

Cep telefonu pazarındaki mevcut konumunu yıllardır korumaya devam eden Nokia, bugün E serisinin en yeni üyesi E52 modelini tanıttı.
Tasarım ve teknik özellikler açısından E55'in birebir kopyası niteliğindeki cep telefonu, QWERTY klavye özelliğinden yoksunluğuyla E55'den ayrılmakta. Kısacası E52'nin pek fazla yenilik getirmediği söylenebilir. Telefonun teknik detaylarına kısaca değinecek olursak dört band GSM, HSDPA şebekesi desteği, 2.4 inç (~6 cm) 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 60 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar bellek desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, VGA çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı, FM radyo, Bluetooth v2.0, WI-FI, A-GPS gibi özellikler göze çarpıyor. E52'nin 600 MHz saat hızına sahip ARM 11 işlemcisi ise pek çok Symbian uygulaması için yeterli görünüyor.
Son olarak 1500 mAh kapasiteli bataryadan güç alan Nokia E52'nin, 2009 yılının 2. yarısına doğru vergiler hariç 245 Euro civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
HSPDA desteği: Var
İşletim sistemi: Symbian OS v9.3, FP2
İşlemci: 600 MHz ARM 11
Boyut ve ağırlık: 116 x 49 x 9.9 mm / 98 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 60 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 megapiksel, led flaş
Video kaydı: 640x480 piksel, 15 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
A-GPS: Var
Batarya: 1500 mAh lityum iyon (432 saate kadar bekleme; 6 saate kadar konuşma süresi)
http://www.forum.nokia.com/devices/E52 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İndirmek için:
RS: rapid/...share.com/files/338816642/Nokia.Ovi.Maps.v3.03.S60v3.FP2.Free.Licence.rar
HF: hotfile.com/...