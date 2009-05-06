Nokia, E serisinin yeni üyesini tanıttı; E52

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Cep telefonu pazarındaki mevcut konumunu yıllardır korumaya devam eden Nokia, bugün E serisinin en yeni üyesi E52 modelini tanıttı.

Tasarım ve teknik özellikler açısından E55'in birebir kopyası niteliğindeki cep telefonu, QWERTY klavye özelliğinden yoksunluğuyla E55'den ayrılmakta. Kısacası E52'nin pek fazla yenilik getirmediği söylenebilir. Telefonun teknik detaylarına kısaca değinecek olursak dört band GSM, HSDPA şebekesi desteği, 2.4 inç (~6 cm) 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 60 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar bellek desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, VGA çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı, FM radyo, Bluetooth v2.0, WI-FI, A-GPS gibi özellikler göze çarpıyor. E52'nin 600 MHz saat hızına sahip ARM 11 işlemcisi ise pek çok Symbian uygulaması için yeterli görünüyor.

Son olarak 1500 mAh kapasiteli bataryadan güç alan Nokia E52'nin, 2009 yılının 2. yarısına doğru vergiler hariç 245 Euro civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA

EDGE desteği: Var, 32. sınıf

HSPDA desteği: Var

İşletim sistemi: Symbian OS v9.3, FP2

İşlemci: 600 MHz ARM 11

Boyut ve ağırlık: 116 x 49 x 9.9 mm / 98 gram

Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT

Bellek: 60 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 3.2 megapiksel, led flaş

Video kaydı: 640x480 piksel, 15 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g

A-GPS: Var

Batarya: 1500 mAh lityum iyon (432 saate kadar bekleme; 6 saate kadar konuşma süresi)

http://www.forum.nokia.com/devices/E52