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Nokia, E serisinin yeni üyesini tanıttı; E52

10 yıl
211,6b
1
37
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, E serisinin yeni üyesini tanıttı; E52
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Nokia, E serisinin yeni üyesini tanıttı; E52
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Cep telefonu pazarındaki mevcut konumunu yıllardır korumaya devam eden Nokia, bugün E serisinin en yeni üyesi E52 modelini tanıttı.

Tasarım ve teknik özellikler açısından E55'in birebir kopyası niteliğindeki cep telefonu, QWERTY klavye özelliğinden yoksunluğuyla E55'den ayrılmakta. Kısacası E52'nin pek fazla yenilik getirmediği söylenebilir. Telefonun teknik detaylarına kısaca değinecek olursak dört band GSM, HSDPA şebekesi desteği, 2.4 inç (~6 cm) 240x320 piksel 16 milyon renk TFT ekran, 60 MB dahili bellek, 16 GB'a kadar bellek desteği, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, VGA çözünürlükte saniyede 15 kare video kaydı, FM radyo, Bluetooth v2.0, WI-FI, A-GPS gibi özellikler göze çarpıyor. E52'nin 600 MHz saat hızına sahip ARM 11 işlemcisi ise pek çok Symbian uygulaması için yeterli görünüyor.

Son olarak 1500 mAh kapasiteli bataryadan güç alan Nokia E52'nin, 2009 yılının 2. yarısına doğru vergiler hariç 245 Euro civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
EDGE desteği: Var, 32. sınıf
HSPDA desteği: Var
İşletim sistemi: Symbian OS v9.3, FP2
İşlemci: 600 MHz ARM 11
Boyut ve ağırlık: 116 x 49 x 9.9 mm / 98 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 16 milyon renk TFT
Bellek: 60 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.2 megapiksel, led flaş
Video kaydı: 640x480 piksel, 15 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g
A-GPS: Var
Batarya: 1500 mAh lityum iyon (432 saate kadar bekleme; 6 saate kadar konuşma süresi)


http://www.forum.nokia.com/devices/E52 Yorum Yaz
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laruz 7 yıl
Bu telefonu sıfır olarak satın alınabilecek bir yeri bilen var mı acaba,,?
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ffatihh23 7 yıl
6 aydır e52 kullanıyorum dokunmatik olmayan en iyi telefon derim.
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DH Misafiri 8 yıl
BİRİ BANA NEDEN N 80'in RAR DOSYALARINI ACMADIĞINI VE özellikle VİDEO OYNATMADIĞINI SÖYLERMİ YOKSA VALLA GİDİP KENDİME 1100 ALACAĞIM ACİL CEVAP BEKLİYORUM YARDIMSEVER YURTDAŞLARDAN mustafakurt222@hotmail.com
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DH Misafiri 8 yıl
BİRİ BANA NEDEN N 80'in RAR DOSYALARINI ACMADIĞINI VE özellikle VİDEO OYNATMADIĞINI SÖYLERMİ YOKSA VALLA GİDİP KENDİME 1100 ALACAĞIM ACİL CEVAP BEKLİYORUM YARDIMSEVER YURTDAŞLARDAN mustafakurt222@hotmail.com
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu NOKIA E52 alamıyanlar için söylüyorum KİNGSON E52 tercih edebilirler :)
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DH Misafiri 9 yıl
rehberde arama yaparken zorlanıyorum. Kayıtlı isimler büyük harflerle ama arama yaparken küçük harfle arama yapıyor ve aradığım kişiyi bulmakta zorluk çekiyorum.Bunun bir yolu yokmu
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DH Misafiri 9 yıl
rehberde arama yaparken zorlanıyorum. Kayıtlı isimler büyük harflerle ama arama yaparken küçük harfle arama yapıyor ve aradığım kişiyi bulmakta zorluk çekiyorum.Bunun bir yolu yokmu
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DH Misafiri 9 yıl
10 gündür kullanıyorum çok memnunum.kullanmadığım akıllı tel. kalmamıştır desem yeridir ama bu cihaz beklentilerimin ötesinde.şiddetle tavsiye ederim.
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DH Misafiri 9 yıl
müthiş bir telefon.10 gündür kullanıyorum.kullanmadığım akıllı tel. kalmamıştır ama kesinlikle beklentilerin ötesinde..
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Reis-i Eagles 9 yıl
Yeni Nokia Maps v3.03 Ücretsiz Lisanslı

İndirmek için:
RS: rapid/...share.com/files/338816642/Nokia.Ovi.Maps.v3.03.S60v3.FP2.Free.Licence.rar
HF: hotfile.com/...


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