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Nokia E71 ve E72 için Facebook uygulaması Ovi Store'da kullanıma sunuldu

9 yıl
81,8b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
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Her geçen gün üye sayısı artan arkadaşlık ve paylaşım sitesi Facebook'un resmi uygulaması Nokia E71 ve Nokia E72 kullanıcıları için Ovi Store'da kullanıma sunuldu.

Facebook uygulamasının daha önce Symbian S60 5th Edition işletim sistemini kullanan cep telefonları için yayınlandığı ve bu gelişmenin E71 ve E72 gibi Symbian S60 3rd Edition destekli telefonlar için yeni olduğu belirtiliyor. Desteklenen telefonların sayısının zamanla artacağı düşünülüyor.


http://zomgitscj.com/facebook-comes-to-the-nokia-e71-and-e72/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
ne biçim telefon ya hiç bişey indirilmiyor açılamıyor
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DH Misafiri 7 yıl
ya facebooktan diyelim biri mesaj yolladı e72de telefona gelır mı ?
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DH Misafiri 7 yıl
e71 ile face de videolari iyleyebiliyormuyuz
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar bn aldım ama facebooka griyomu girmıyomu biri bunu bana soyleye bılrımı yardım :(
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DH Misafiri 7 yıl
ne zamndır bu programı arıyorum şans eserı bı kere yukledım sonra telefonu bıçınlendırmıştım hepsı gıttı bulamıyordum ama bunu şımdı nerden ındırıyoruz
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Fordakin 7 yıl
nereden indiricegim?
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Fordakin 7 yıl
Beyler indirilmiyor?
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DH Misafiri 8 yıl
apo bnim dvduler xd
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DH Misafiri 8 yıl
nerden ındırebılırım yardımmm
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gokhan1900 8 yıl
bu sürümler ücretli dimi fatura vs yansıyor!!
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DH Misafiri 8 yıl
Çokta bişi beklememek lazım diye düşünüyorum. Bence basit bir telefon yazılımı için çok kullanışlı telefonların içinde kurulu geliyor eğer cıkıs tarahındnen sonra aldıysanız . ama ovinin sitesindende indirebilirsiniz.ancak soyle bısı var . telefonu herhangı bır nedenden dolayı sıfırlamak zorunda kalırsanız gıdıyor. ve daha sonra freeware olan ücretsiz sürümlerini indiriyorsunuz ve bundanda pek fazla bır zevk alamazsınız .
o yuzden telefonu alırken sıze omur boyu ücretsiz ovi uygulamaları ve navigasyon olayına kanmayın
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DH Misafiri 9 yıl
ama burda bir şey paylaşıldığı zaman E71 için facebook yazmıyı :S :S
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