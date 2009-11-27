Nokia E71 ve E72 için Facebook uygulaması Ovi Store'da kullanıma sunuldu

Her geçen gün üye sayısı artan arkadaşlık ve paylaşım sitesi Facebook'un resmi uygulaması Nokia E71 ve Nokia E72 kullanıcıları için Ovi Store'da kullanıma sunuldu.

Facebook uygulamasının daha önce Symbian S60 5th Edition işletim sistemini kullanan cep telefonları için yayınlandığı ve bu gelişmenin E71 ve E72 gibi Symbian S60 3rd Edition destekli telefonlar için yeni olduğu belirtiliyor. Desteklenen telefonların sayısının zamanla artacağı düşünülüyor.

http://zomgitscj.com/facebook-comes-to-the-nokia-e71-and-e72/